Γεωργιάδης από Νέα Υόρκη: Και το 2023 η ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη των προβλέψεων «Η θετική επίδοση της οικονομίας φέτος βασίζεται στο τριπλό ιστορικό επενδύσεων, εξαγωγών και τουριστικών εισπράξεων» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης «Οι επενδυτικές προοπτικές της χώρας μας για το μέλλον είναι εξαίσιες. Μοναδική ανησυχία μην διασαλευθεί η πολιτική σταθερότητα, αλλά θα κερδίσουμε τις εκλογές και όλα θα πάνε καλά. Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να σπάσουμε το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών και το 2023 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά». Αυτό σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη χθεσινή ομιλία του στο 24th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη. Ο υπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του ότι το κλίμα υπέρ της Ελλάδος είναι εξαιρετικό και τονίζει: «Είμαι υπερήφανος που επί θητείας μου πετύχαμε το 2021 επενδυτικό ρεκόρ όλων των εποχών, το 2022 νέο επενδυτικό ρεκόρ όλων των εποχών, συνολικά την 3ετία ρεκόρ όλων των εποχών και ειδικά από τις ΗΠΑ τις περισσότερες επενδύσεις της ιστορίας μας. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη και αυτό που μετράει είναι το τι επιτυγχάνεις και βάσει αυτών θα ήθελα να με κρίνουν οι ψηφοφόροι μου». Ακόμη ανέφερε ότι ο φέτος στο Capital Link βασικός χορηγός ήταν η JP Morgan η οποία και ανακοίνωσε, άμεσα, την ίδρυση στην Αθήνα εργαστηρίου με 50 προσλήψεις μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα» Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χθες στο συνέδριο τα εξής: «Όλες οι επενδύσεις που ήρθαν στην Ελλάδα τα πρώτα 21 Annual Capital Link Invest in Greece Forums είναι λιγότερες απ’ αυτές που ήρθαν τα τρία τελευταία, επί των ημερών της κυβερνήσεώς μας. «Το μυστικό αυτής της επιτυχίας, προϊόν συλλογικής προσπάθειας, είναι ότι επιτυγχάνουμε αποτελέσματα, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και στέλνουμε καθαρό μήνυμα σε όλους τους επενδυτές: “η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλική στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, που σέβεται το χρόνο και τα χρήματά σας”. Μιας και μας τιμά με την παρουσία του ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, διατελέσας πρέσβης στην Αθήνα επί 6 χρόνια, Τζέφρι Πάιατ, θέλω να του πω: “πόσο καταληκτική δουλειά έκανες, Τζέφρι”. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο σημείο τους και σ’ αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο Τζέφρι Πάιατ. Όταν ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να με ορίσει υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκίνησα να διερευνώ γιατί οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν χαμηλές. Εντόπισα αρχικά ότι η Ελλάδα ήταν στην λίστα “301” των ΗΠΑ λόγω της ανεπαρκούς νομοθεσίας για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αμέσως το αλλάξαμε αυτό, βγήκαμε από τη λίστα και λίγο μετά υπογράψαμε με τον τότε υπουργό Εξωτερικών, κ. Πομπέο συμφωνία για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σήμερα 3,5 χρόνια μετά, χάρις και στη συμβολή του κ. Πάιατ, δείτε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα: η Microsoft προχωρεί σε τρία data center στην Αττική. Χθες εγκαινιάσαμε με τον πρωθυπουργό το 3ο data center της Digital Realty στην Αττική και προχωρά στο 4ο. Η Google ανακοίνωσε τη δική της τεράστια επένδυση σε data xenter. Η Amazon web services υλοποίησε ήδη τη δική της επέμβαση και την επεκτείνει. H Pfizer έχει κάνει τις δικές της, εξαιρετικά πετυχημένες, επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Chubb Insurance με την Deloitte κάνει τη δική της επένδυση στη Θεσσαλονίκη». «Αυτά τα 3,5 χρόνια μετασχηματίσαμε την Ελλάδα από χώρα που προκαλεί προβλήματα σε χώρα που δίνει λύσεις. Η ενεργειακή κρίση μάλιστα καθιστά την Ελλάδα σημαντικό τμήμα της λύσης για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε νευραλγικής σημασίας ενεργειακό κόμβο με εμβέλεια την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, ενώ προσελκύει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων στις ΑΠΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι τα επόμενα χρόνια η ενέργεια από μειονέκτημα που ήταν για δεκαετίες θα εξελιχθεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Το 2022 η Ελλάδα θα αναπτυχθεί με ρυθμό όχι μόνο 5,6% που προβλέπει ο προϋπολογισμός αλλά κατά την εκτίμησή μου 6,2%, ίσως και 6,3%. Θα είναι ένας από τους υψηλότερους στην ΕΕ, διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2023, χρονιά επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και ύφεσης στην Ευρώπη, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι για ανάπτυξη 1,8%. Προσωπικά πιστεύω ότι και το 2023 η ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη των προβλέψεων υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα έχει σταθερή κυβέρνηση, βασικό παράγοντα για την οικονομία. Η θετική επίδοση της οικονομίας φέτος βασίζεται στο τριπλό ιστορικό επενδύσεων, εξαγωγών και τουριστικών εισπράξεων. Έχουμε καταφέρει να αυξάνονται οι επενδύσεις και μάλιστα με υψηλό ποσοστό για 7 συνεχόμενα τρίμηνα. Σύμφωνα μάλιστα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια στην ΕΕ όσον αφορά στο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων την τριετία 2022-24. Οι ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 50 δις ευρώ, πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Κι αυτό ακριβώς δείχνει πόσο έχει αυξηθεί η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και στα τουριστικά έσοδα, η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα με αύξησή τους συγκριτικά με το 2019. Τρία ρεκόρ σε μία χρονιά με πόλεμο, πανδημία, ενεργειακή και πληθωριστική κρίση». Εάν συνυπολογίσουμε τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί ή δρομολογούνται, τότε το 2023 και τα επόμενα χρόνια θα είναι επίσης πολύ καλά χρόνια για την ελληνική οικονομία». Γι' αυτό και το μήνυμά στους Αμερικανούς επενδυτές μέσω και αυτού του φόρουμ, όπως υπογράμμισε καταληκτικά, είναι να σπεύσουν να αξιοποιήσουν το θετικό μομέντουμ για την ελληνική οικονομία. «Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα».

