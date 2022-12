Ευρωκοινοβούλιο: Έρχεται καθαίρεση για Καϊλή, προβλέπει ο Παπαδημούλης Αίτημα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποπεμφθεί η Εύα Καϊλή από τη θέση της Προσπάθειες για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της Αντιπροεδρίας του ευρωκοινοβουλίου παρατηρεί ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης αντιπροεδρος, Δημήτρης Παπαδημούλης. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, υπάρχει έντονη κινητικότητα για την καθαίρεση της, το οποίο είναι αίτημα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χαρακτηριστικό ειναι το παράδειγμα των πρασίνων. After the recent corruption allegations against @EvaKaili, she should step down as vice-president of the European Parliament to prevent further damage to European institutions.@GreensEFA say clearly: Zero tolerance to corruption.— Terry Reintke (@TerryReintke) December 9, 2022 Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚ, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ, έχει ζητήσει να παραδώσει την έδρα της η κ. Καϊλή. Σε αυτήν την περίπτωση, την θέση της στο ευρωκοινοβούλιο παίρνει ο 3ος του ψηφοδελτίου, ο Νίκος Παπανδρέου. Βάση του κανονισμού του ευρωκοινοβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησης ευρωβουλευτή από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου, αντικαθίσταται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα εκλογής του ή της. Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη: Έντονη κινητικότητα τώρα για την καθαίρεση της #Καιλη από Αντιπρόεδρος του @Europarl_EN. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚ, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% κ μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Μηδενική ανοχή στην διαφθορά! #Καταρ Έντονη κινητικότητα τώρα για την καθαίρεση της #Καιλη από Αντιπρόεδρος του ⁦@Europarl_EN⁩. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΚ, απαιτείται πρώτα απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων με πλειοψηφία 60% κ μετά έγκριση από την Ολομέλεια με τα 2/3. Μηδενική ανοχή στην διαφθορά! #Καταρ pic.twitter.com/kB5iGvQw1p— Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) December 10, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

