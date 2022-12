Εύα Καϊλή: Η ώρα της κρίσης για τον φερόμενο χρηματισμό από το Κατάρ – Σε λίγο ανακοινώσεις των βελγικών Αρχών

Δύο διαγραφές, μια αναστολή και προσεχώς μια καθαίρεση για την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, Εύα Καϊλή συνθέτουν την μεγάλη εικόνα της υπόθεσης διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων αναφορικά με την πολιτική διείσδυση του Κατάρ στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Τις αιτίες, για τις οποίες η Εύα Καϊλή φέρεται να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να αποκρυσταλλώσουν επίσημα σήμερα οι βελγικές Αρχές, τοποθετούμενες για το πρώτο σκέλος της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 16 σημεία, ανάμεσα στα οποία και το σπίτι της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή. Η τελευταία βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής στέρησης της ελευθερίας της μέχρις ότου τοποθετηθεί επισήμως η Δικαιοσύνη για το μέλλον της, ενώ σε περίπτωση που της απαγγελθούν κατηγορίες, αυτές φέρεται να αφορούν σε διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Προς στιγμήν η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής δεν έχει τοποθετηθεί για τα γεγονότα, αλλά χθες έπεσε η προσωπική σελίδα της στο facebook, ενώ δεν έχουν τέλος τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του διεθνούς Τύπου για την πολύκροτη υπόθεση, με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» να κάνει λόγο για την «κορυφή του παγόβουνου». Κατά άλλα δημοσιεύματα, η κυρία Καϊλή πέρασε την νύχτα της περασμένης Παρασκευής στο κρατητήριο, καθώς, όπως μετέδωσε η βελγική εφημερίδα «L’echo» στο σπίτι της βρέθηκαν «τσάντες με χαρτονομίσματα». Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι η Εύα Καϊλή συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ο οποίος είναι και ο μόνος δυνατός τρόπος να καταρριφθεί η βουλευτική ασυλία. Οι ανακριτές συνέλαβαν και τον πατέρα της, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει με βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα. Οι καταιγιστικές εξελίξεις έχουν παράξει πολλαπλά πολιτικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς η Εύα Καϊλη διεγράφη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ακολούθως από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών, παραμένει, ωστόσο, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον ως αύριο, Δευτέρα, οπότε αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαγραφή της. Χθες το βράδυ, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα γνωστοποίησε, με επιστολή της με αποδέκτη την Εύα Καϊλή, ότι την παύει από τα καθήκοντα της ως αντιπρόεδρος της ευρωβουλής στον απόηχο των εξελίξεων, ενώ στις απαιτούμενες διαδικασίες για την καθαίρεσή της συμβάλλουν και οι Ευρωσοσιαλιστές, καθώς θα επικαλεστούν το άρθρο 21 του κανονισμού της Ευρωβουλής. Συγκεκριμένα, για να καθαιρεθεί η Εύα Καϊλή, χρειάζεται πρώτα να συγκληθεί η Διάσκεψη των Προέδρων με πλειοψηφία 60% και να εγκριθεί από την ολομέλεια με τα 2/3. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, προγραμματίζεται η Συνδιάσκεψη να συγκληθεί αύριο το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της ολομέλειας στο Στρασβούργο. «Δούρειος Ίππος» Στο ενδιάμεσο, σαφείς αποστάσεις από την Εύα Καϊλή έλαβε χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας την «Δούρειο ίππο της ΝΔ». Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε τη ψυχική και εσωκομματική απόσταση που τον χωρίζει από την Ελληνίδα αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία τοποθετείτο το τελευταίο χρονικό διάστημα τις περισσότερες φορές, εκτός γραμμής, με αποκορύφωμα τις αναφορές της για «πρωτοπορία στα εργασιακά δικαιώματα» στο Κατάρ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Blue Sky) την «άδειασε», λέγοντας ότι αυτές οι απόψεις δεν εκφράζουν τον ίδιο αλλά ούτε και την παράταξη. Τα σύννεφα της σχέσης Ανδρουλάκη -Καϊλή άρχισαν να συγκεντρώνονται τους τελευταίους μήνες, όταν η Αντιπρόεδρος του ΕΚ ψήφισε, κόντρα στην επιλογή των Ευρωσοσιαλιστών, υπέρ του εκλεκτού του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Alessandro Chiocchetti για τη θέση του Γραμματέα του ΕΚ, ενώ το μεταξύ τους χάσμα έγινε ακόμη πιο ευκρινές στη στάση που τήρησε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής απέναντι στην υπόθεση των επισυνδέσεων, δεδομένου ότι η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι προσπάθησε να υποβαθμίσει την παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ είχε αποφασίσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο η κυρία Καϊλή να μην ενταχθεί ξανά στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου, Δημήτρης Μάντζος κάλεσε χθες την κυρία Καϊλή να επιστρέψει την έδρα της πίσω στο κόμμα. Την ίδια ώρα, ο πολιτικός υπαινιγμός του κ. Ανδρουλάκη περί «Δούρειου ίππου της ΝΔ» προκάλεσε την οξεία αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος, σε ανακοίνωσή του, τόνισε πως «με πολιτικό θράσος που ξεπερνά κάθε όριο, ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να μεταθέσει ένα ηθικό, πολιτικό και νομικό ζήτημα της παράταξής του. Είναι αδιανόητο να υποστηρίζει ότι οι αποκαλύψεις για την Εύα Καϊλή, μια ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, δεν βαρύνουν -με την όποια ηθική, πολιτική και νομική σκιά- τον ίδιον και το κόμμα του, αλλά τη ΝΔ!». «Δεν γνωρίζουμε εάν ο κ. Ανδρουλάκης είχε αποφασίσει από τον Σεπτέμβριο – όπως δηλώνει τώρα – να μην εντάξει την κ. Καϊλή στο ευρωψηφοδέλτιο των εκλογών του 2024, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν το είπε τον Σεπτέμβριο, αλλά μόλις σήμερα, μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την έρευνα για ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τους Ευρωσοσιαλιστές: την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο ίδιος και το κόμμα του», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρόσθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίαις και δεν μπορεί να παριστάνει ούτε τον Πόντιο Πιλάτο, ούτε τον κήνσορα περί πολιτικής ηθικής. Όταν μάλιστα οι αποκαλύψεις αυτές φέρνουν στην μνήμη όλων μας τις πλέον κακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στη φυλακή κορυφαία στελέχη του. Δεν έχουμε υποστεί λοβοτομή σε αυτόν τον τόπο. Αρκετά πια με την υποκρισία. Τα λεγόμενα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προκάλεσαν και τη σφοδρή αντίδραση και της Κουμουνδούρου, με τον Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Νάσο Ηλιόπουλο να σχολιάζει, μέσω Twitter, πως «βρέθηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι της κ. Καϊλή και ο κ. Ανδρουλάκης κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: ‘εγώ δεν καλύπτω κανέναν’. Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει μπας και ανακαλύψει το Δούρειο Ίππο;». Βρέθηκαν τσάντες με χρήματα στο σπίτι της κας Καϊλή και ο κος Ανδρουλάκης κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας : «εγώ δεν καλύπτω κανέναν».Τι άλλο θα έπρεπε να γίνει μπας και ανακαλύψει το Δούρειο Ίππο;ΥΓ το Κατάρ των 6.500 νεκρών δεν είναι “πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα”.— Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) December 10, 2022 Σοσιαλιστικοί «δεσμοί» Στο επίπεδο των ερευνών, που έφεραν στην επιφάνεια την επιχείρηση διείσδυσης και επηρεασμού μελών του Ευρωκοινοβουλίου, αυτές αποτέλεσαν προϊόν πολύμηνης προσπάθειας και σύγχρονων τεχνολογιών κατά τις Εισαγγελικές αρχές. Αναζητώντας την άκρη του νήματος εδώ και μήνες, η επιχείρηση καταπολέμησης της διαφθοράς έχει κωδική ονομασία «καθαρά χέρια» και ερευνά υποθέσεις, θέλοντας να εντοπίσει ύποπτες χρηματικές κινήσεις από Καταριανούς αξιωματούχους που προσπαθούσαν να επηρεάσουν οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κατάρ, δηλαδή, επιχειρούσε να ασκήσει μεγάλη επιρροή σε πρόσωπα στρατηγικής σημασίας στην Ευρώπη, ώστε να προωθηθεί εμμέσως η δράση του κράτους στα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα. Ακόμη, επιδίωξή του είναι να γίνονται πιο εύκολα οι μετακινήσεις προς την Ευρώπη με την αλλαγή των προϋποθέσεων για την golden visa. Προ ημερών, μάλιστα, η κυρία Καϊλή αυτοπροσώπως επισκέφθηκε το Κατάρ και το Κουβέιτ, ενώ στην Ντόχα συναντήθηκε με τον Εμίρι, Χαμάντ μπιν Χαλιφά αλ Θανί, και -όπως είχε επισημανθεί- η συνάντηση κράτησε περισσότερο από όσο αρχικά είχε προγραμματιστεί, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Πρωθυπουργό και τους πανίσχυρους και περιζήτητους υπουργούς Εξωτερικών & Ενέργειας, με τους οποίους οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τους τρόπους δημιουργίας νέων διαύλων επικοινωνίας με την Ευρώπη. Το μήνυμα της παρουσίας της η κυρίας Καϊλή στο Κατάρ, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο ήταν στο ίδιο πνεύμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ότι πλησιάζει η μέρα που οι δύο χώρες του Αραβικού Κόλπου δεν θα χρειάζονται βίζα για τη ζώνη Σένγκεν και το αντίστροφο. Μάλιστα, σε συναντήσεις της με τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του World Cup, και της FIFA, τον υπουργό Εργασίας και τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αναδείχθηκε η αναπάντεχη πρόοδος που μπόρεσε να πετύχει η διπλωματία του αθλητισμού με μεταρρυθμίσεις που έγιναν πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Την μεταγνώση της για το Κατάρ και την επιδίωξη μιας λειτουργικής σχέσης του με την ΕΕ, επανέλαβε η Εύα Καϊλή από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου λίγες ημέρες μετά το ταξίδι της στην Ντόχα, κάνοντας λόγο για «πρωτοπόρο» κράτος στα εργασιακά δικαιώματα, μολονότι η απώλεια 6.500 εργατών κατά την κατασκευή, κατέστησε πλήρως αμφιλεγόμενη τη διοργάνωση. Στον αντίποδα, «άκουσα την πολύ υπέρ του Κατάρ ομιλία της (στην) ολομέλεια και εξεπλάγην γι’ αυτό», ανέφερε μέσω Twitter η ευρωβουλευτής των Πρασίνων από τη Γερμανία, Anna Cavazzini, η οποία μοιράστηκε με τους χρήστες την έκπληξή της για την δράση της κυρία Καϊλή. This is quite shocking if suspicions come true. I heard her very pro Qatar speech and plenary and was extremely surprised about it. Evth must be fully investigated. https://t.co/vSJ7NwfLDP— Anna Cavazzini (@anna_cavazzini) December 9, 2022 Υπενθυμίζεται ότι οι βελγικές αρχές ερευνούν την πιθανότητα ύπαρξης κυκλώματος, με εγκέφαλο τον Ιταλό πρώην ευρωβουλευτή των σοσιαλιστών, Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή και προσήχθη για ανάκριση. Ανάλογη τύχη είχε τόσο η σύζυγός του, όσο και η κόρη του, για τις οποίες εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκτελέστηκε στην επαρχία του Μπέργκαμο στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Knack, οι ερευνητές βρήκαν περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά στον Παντζέρι που σήμερα είναι 67 ετών. Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Βέλγοι ερευνητές, ο Παντζέρι είναι ο «μαέστρος της ορχήστρας». Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί οι κινήσεις του και αν, κατόπιν αιτήματός του, έδινε οδηγίες στους βοηθούς των ευρωβουλευτών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι και ο σύζυγος της κ. Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, ενώ για την ίδια υπόθεση ανακρίνεται και ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, αλλά και η συνάδελφός του, Μαρί Αρενά -και οι δύο από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Ειδήσεις σήμερα: Βρέχει από νωρίς το πρωί στην Αττική – 83 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική για προβλήματα σε όλη τη χώρα Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία για το repeat, η αγγλική αυτοκτονία, η πορτογαλική γκρίνια και ένα Μαρόκο για ψηλά Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Ακροπόλεως – Ζημιές σε τρία περιπολικά – Δείτε φωτογραφίες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )