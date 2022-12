Εύα Καϊλή: Κανένα πολιτικό πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση, λέει ο Λοβέρδος «Έχω σοκαριστεί, έπεσα από τα σύννεφα» ήταν η αντίδραση του βουλευτή για την εμπλοκή της Εύας Καϊλή στον χρηματισμό από το Κατάρ – «Ο δικηγόρος της αναλαμβάνει τώρα» Αμήχανος, στενοχωρημένος και σοκαρισμένος δήλωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Ανδρέας Λοβέρδος για την εμπλοκή του ονόματος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, στην υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ. “Έχω τρία πράγματα να σας πω. Το πρώτο είναι πολιτικό. Ναι, κατά βάση είμαι πολιτικός. Αλλά είμαι και καθηγητής του δημοσίου δικαίου. Οπότε θα βάλω κι αυτό στην κουβέντα μας. Πολιτικά νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό και Δημοκρατικό Κόμμα έχει μιλήσει, αναστέλλοντας την ιδιότητά της ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Αυτή είναι μια ενέργεια την οποία βάζουμε στο τραπέζι μας. Με καλύπτει απόλυτα. Η δεύτερη αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που τη διέγραψε και αυτό το βάζω πάνω στο τραπέζι μας, γιατί καλύπτομαι και από τις δύο επιλογές. Συνεπώς, πολιτικά έχουμε απαντήσει μέσα από συλλογικότητες: ευρωπαϊκή συλλογικότητα και το ελληνικό κόμμα του οποίου έχω την τιμή να είμαι βουλευτής. Στο νομικό επίπεδο, είμαι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και ό,τι λέω το μετράω πάρα πολύ. Θα ήθελα να πειστείτε με τη δύναμη του επιχειρήματος μου ότι περιμένω να ακούσω να μιλήσει ο δικηγόρος της. Είναι πια, όχι κληθείσα για να παράσχει εξηγήσεις, αλλά δεν εμπιστεύομαι, επειδή δεν έδωσαν ονόματα οι διωκτικές βελγικές αρχές και αυτό που λέμε ο δικαστής, ο αρμόδιος, είναι ο εισαγγελέας διαφθοράς, θα το λέγαμε στα ελληνικά κατ’ αντιστοιχία. Μετά πάει ο ανακριτής” τόνισε ο κ. Λοβέρδος. “Οι Αρχές μίλησαν για τέσσερα πρόσωπα, τα site δίνουν ποια είναι τα ονόματα. Δεν το αμφισβητώ, αλλά λέω ότι δεν το είπαν οι Βέλγοι. Το είπαν οι βελγικές εφημερίδες και άλλες εφημερίδες. Σέβομαι πάρα πολύ τη Le Soir, είναι μια εφημερίδα πολύ σοβαρή. Ο δικηγόρος της τώρα αναλαμβάνει. Θα ακούσουμε τι λένε και τότε θα είμαι έτοιμος να σχολιάσω και από νομικής πλευράς, γιατί υπάρχουν νομικά θεματάκια τα οποία δεν είμαι υποχρεωμένος να σχολιάζω αυτή τη στιγμή που δεν ξέρω και δεν είμαι ισοπεδωτικός” σημείωσε και πρόσθεσε: “Υπάρχει και ένα τρίτο. Έχω σοκαριστεί, δεν έχω εκπλαγεί απλώς. Και έχω στεναχωρηθεί. Διότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε μαζί στην ελληνική Βουλή, ήμασταν και στην υπόλοιπη πορεία της στην Ευρώπη. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί και παρατηρούσα επειδή συμμετέχω σε διεθνή φόρα την εξέλιξή της. Δηλαδή ένα πραγματικά προοδευτικό άτομο που εξελισσόταν κατά τις συγκυρίες και κατά τον χώρο που βρισκόταν. Είχε μεγάλη ευκολία κίνησης και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Τα είχε όλα ρε παιδί μου. Δεν υστερούσε σε τίποτα. Πολύγλωσση. Είχα δει το σεβασμό που της είχαν κορυφαίοι Ευρωπαίοι παράγοντες. Έπεσα από τα σύννεφα. Και όταν πέφτεις από τα σύννεφα, καλό είναι να προσέχεις τα λόγια σου, να τα μετράς και να μη γίνεσαι σαν κάποιους υποκριτές που ενώ ήταν στον ποδόγυρο της, τώρα έχουν βγει με τα δάχτυλα σηκωμένα“. Σε ερώτηση για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για την υπόθεση τόνισε ότι το θέμα είναι ποινικό και δεν μπορεί να μετατραπεί σε εσωκομματικό θέμα του ΠΑΣΟΚ. “Όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δεν έχει νόημα να βάζεις κομματικό πλαίσιο σε κάποια ποινική υπόθεση. Δεν βάζουμε κομματικά πλαίσια σε ποινικά θέματα” είπε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για το εάν το “Qatargate”είναι ένα πολιτικό πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛπολιτικό πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απάντησε: “Για το Ευρωπαϊκό Σπίτι στέκομαι στην έκπληξη που έχει εκφραστεί και από τις Βρυξέλλες γιατί το ρεπορτάζ μου δίνει ότι επί δεκαετίες δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Γιατί διαβάζω ότι ελέγχθηκαν 16 άτομα. Είναι ευρύ, είναι μεγάλο και είναι πολύ συγκεκριμένα στοχευμένο. Συνδέεται με την άρση της βίζα; Δεν μπορώ να ξέρω ακόμη. Είναι μια τρομερά δυσάρεστη ιστορία και για την Ευρώπη. Για την έννοια του λόμπινγκ. Και πως πλησιάζονται οι πολιτικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το κόμμα μας όχι γιατί εμείς δεν στεκόμαστε στα πρόσωπα. Τα πρόσωπα έχουν την ιδιαίτερη συμβολή τους και εγώ τα σέβομαι πολλές φορές πιο πολύ και από τα λόγια. Αλλά εμείς έχουμε μια πορεία και θα τη συνεχίσουμε αυτή την πορεία και σήμερα στην Κεντρική μας Επιτροπή, παρότι υπήρχε σε άλλους αιφνιδιασμός, σε άλλους έκπληξη. Σοκ και στενοχώρια για μένα ως φυσικό πρόσωπο. Εντούτοις τα χειροκροτήματά μας για το μέλλον μας ήταν και πολλά και έντονα“. Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος εκτίμησε ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έχει αντίκτυπο στις εκλογές. “Θα παλέψουμε να μην έχει αντίκτυπο. Ακόμη κι εγώ, που μέχρι αυτή τη στιγμή μετά τις εσωκομματικές μας εκλογές, έχω κρατήσει τον εαυτό μου λίγο απέξω, έχω αρθρώσει δεκάδες φορές λόγο, τον περιορίζω το λόγο μου στις ομιλίες μου στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης μόνο για τα εξωτερικά, σας λέω ότι από τις 15 Ιανουαρίου και μετά θα με δείτε όπως με θυμόσαστε από το παρελθόν. Θα δώσω τη μάχη μου γιατί αυτό το κόμμα δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία αυτών των εκλογών“. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Στη φυλακή για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Μαζί και ο Ιταλός σύντροφός της Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Λέει ότι δεν πρόκειται να δει «ποτέ» το ντοκιμαντέρ των Χάρι και Μέγκαν Qatargate: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συγκλόνισαν την ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες BEST OF NETWORK 11.12.2022, 13:49 11.12.2022, 16:51 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 16:30 11.12.2022, 16:31 11.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )