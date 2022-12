Εύα Καϊλή: Ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση οι πιθανές κατηγορίες Ανακοινώσεις για την υπόθεση θα γίνουν την Κυριακή από τις δικαστικές Αρχές του Βελγίου Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την έρευνα των βελγικών Αρχών για υπόθεση διαφθοράς, στην οποία εμπλέκεται και το όνομα της Εύας Καϊλή. Το βράδυ του Σαββάτου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, αποφάσισε, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών, να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Εύα Καϊλή ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανακοινώσεις για την υπόθεση θα γίνουν την Κυριακή από τις δικαστικές Αρχές του Βελγίου, όμως, ξεκάθαρο είναι το κατηγορητήριο που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εύα Καϊλή, αφού το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται αφορά στις κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τον Alpha. Κατηγορίες πολύ βαριές σε περίπτωση που κριθεί ότι η ίδια έχει συμμετοχή. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-coybx4gm4ji9) Βρέθηκαν τσάντες με μετρητά Υπενθυμίζεται ότι οι βελγικές Αρχές πραγματοποίησαν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον 17 έρευνες σε διάφορους δήμους των Βρυξελλών, μεταξύ των οποίων και στην οικία της Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες της βελγικής εφημερίδας “L’Echo”, η κυρία Καϊλή πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο, καθώς στο σπίτι της βρέθηκαν «τσάντες με χαρτονομίσματα». Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι η Εύα Καϊλή συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ο οποίος είναι και ο μόνος δυνατός τρόπος να καταρριφθεί η βουλευτική ασυλία. Οι ανακριτές συνέλαβαν και τον πατέρα της, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει με βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Soir», η κυρία Καϊλή, όπως και οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες που οδηγήθηκαν χθες σε ακρόαση, θα περάσουν εντός 48 ωρών από αρμόδιο Δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για πιθανά εντάλματα σύλληψης. Όλοι θεωρούνται αθώοι. Ειδήσεις σήμερα: Καϊλή: Το χρονικό του σκανδάλου που οδήγησε στην κράτησή της και στον πολιτικό σεισμό σε Ελλάδα και Βρυξέλλες Καϊλή: Tο σπίτι που οι βελγικές Αρχές έκαναν φύλλο και φτερό Κηφισιά: Έκαψαν με laser πελάτισσα σε ινστιτούτο ομορφιάς και την υποχρέωσαν σε θεραπείες 300.000 ευρώ BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

