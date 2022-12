Εύα Καϊλή: Πρώτο θέμα στην Τουρκία η υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ Εκτενές αφιέρωμα της Hurriyet στην Ελληνίδα ευρωβουλευτή και στις έρευνες διαφθοράς που γίνονται στις Βρυξέλλες Κεντρικό θέμα στην Τουρκία είναι η υπόθεση της Εύας Καϊλή και όσα συμβαίνουν από την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, με τις βελγικές αρχές να ερευνούν κύκλωμα διαφθοράς, με χρηματισμούς από το Κατάρ. «Σεισμός Εύα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος της Hurriyet, τόσο στην έντυπη έκδοση, όσο και στην ηλεκτρονική, όπου αναφέρεται στις εξελίξεις, με τον συντάκτη να επισημαίνει ότι η επιχείρηση που έγινε στις 9 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, είχε «σεισμικές» επιπτώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Στο επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται η Εύα Καϊλή, Ελληνίδα ευρωβουλευτής με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι μία από τους 14 αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αναφέρει το κείμενο. Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος τόσο στη βελγική επιχείρηση, μετά τις υποψίες ότι μια χώρα του Κόλπου προσπαθούσε να επηρεάσει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και στους συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή. «Η κράτηση Καϊλή έπεσε ως βόμβα και στην Αθήνα» επισημαίνει ο συντάκτης, που αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και στη διαγραφή της ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και το S&D. Δηλώσεις και βιογραφικό της Εύας Καϊλή Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος τόσο στο προφίλ της Εύας Καϊλή, με τον συντάκτη να λέει ότι για ένα διάστημα ήταν γνωστή ως «Barbie της Βουλής» και «Βασίλισσα της Ομορφιάς της Πολιτικής στην Ελλάδα». Αναφορά γίνεται στους γονείς της, τον Αλέξανδρο Καϊλή, που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και στην ποιήτρια – συγγραφέα μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Παράλληλα, υπενθυμίζεται δήλωσή της στη Hurriyet το 2014, όπου δήλωσε την αγάπη της προς την Κωνσταντινούπολη, αλλά και τον πατέρα της που «μιλάει τουρκικά και έχει φίλους στην Τουρκία». Ειδήσεις σήμερα: Σπύρος Μπιμπίλας: Η προγιαγιά μου είχε γραφείο τελετών και επικήδειους λέω και κηδείες διοργανώνω Απίστευτο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και εξαφανίστηκε Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Gaia τις επόμενες ώρες BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 11.12.2022, 09:35 11.12.2022, 09:52 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )