Εύα Καϊλή: Στη φυλακή για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Μαζί και ο Ιταλός σύντροφός της

Αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται η Εύα Καϊλή, η οποία -σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ- βρίσκεται ανάμεσα στους τέσσερις που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση διαφθοράς που αφορά σε δωροδοκία από το Κατάρ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των βελγικών Αρχών, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών και δύο αφέθησαν ελεύθερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για δωροδοκία από το Κατάρ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισαγγελίας «Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας απο την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτικές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βουλής. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δύο αφέθησαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 20:00 το βράδυ την προηγούμενη νύχτα. Για το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω δελτίων τύπου». Σύμφωνα - τη βελγική L’Echo, η κ. Καϊλή συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, καθώς αυτός είναι ο μόνος δυνατός τρόπος να καταρριφθεί η βουλευτική ασυλία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σπίτι της βρέθηκαν «τσάντες με χαρτονομίσματα». Μαζί με την Εύα Καϊλή συνελήφθη και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, βοηθός άλλου ευρωβουλευτή, ο οποίος επίσης αναμένεται να οδηγηθεί στον φυσικό δικαστή. Ανάλογη τύχη έχει και ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, όπως και ο Φ. που είναι λομπίστας στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα, ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της Εύας Καϊλή, που τον προσήγαγαν για ανάκριση επειδή βρέθηκε με βαλίτσα με χρήματα. Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε και ο Λούκα Βισεντίνι, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Οι βελγικές αρχές, πάντως, κινούνται με όρους που παραπέμπουν σε… ομερτά, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες βγαίνουν με το «σταγονόμετρο». Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίσημη ανακοίνωση της βελγικής Εισαγγελίας δεν ανέφερε κανένα όνομα εκ των συλληφθέντων ή εκείνων που έμειναν ελεύθεροι μετά τις ανακρίσεις. Όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, τις επόμενες ώρες ή μέρες η αδερφή της Εύας Καϊλη, Μανταλένα, η οποία δηλώνει σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση. Η υπόθεση με την οικογένεια Καϊλή και την πιθανή εμπλοκή της σε σκάνδαλο χρηματισμού, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξεπλύματος χρήματος συνεχιζει να ερευνάται από τις βελγικές Αρχές και τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις αναμένεται να είναι καταιγιστικές. Οι κατηγορίες Η Εύα Καϊλη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα τέσσερα άτομα, που συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η κυρία Καϊλή θα διανυκτερεύσει σε κελί στις Βρυξέλλες μέχρι να βρεθεί ενώπιον του φυσικού της δικαστή, κάτι που πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών, ειδάλλως θα αφεθεί ελεύθερη. Ο δικαστής, στη συνέχεια, θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους μέχρι τη δίκη. Στο Βέλγιο ο θεσμός της προφυλάκισης είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα. Στο Βέλγιο η προφυλάκιση εφαρμόζεται μόνο για την περίπτωση που ο κατηγορούμενος ενδέχεται να φύγει από την χώρα και όχι για την πιθανή επανάληψη του εγκλήματος, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ, καταγράφει ρεκόρ στις προφυλακίσεις. Η απόφαση των βελγικών Αρχών προκαλεί θύελλα στις Βρυξέλλες, καθώς θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών. Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από υποψίες ότι το Κατάρ δωροδόκησε αξιωματούχους είτε με χρήματα, είτε με σημαντικά δώρα, προκειμένου να απηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντίδραση του Ευρωκοινοβουλίου Το Σάββατο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αρμοδιοτήτων της Εύας Καϊλή που απορρέουν από την θέση της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. «Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών από τις βελγικές αρχές, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Εύα Καϊλή ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ρομπέρτα Μετσόλα. Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή 11.12.2022, 17:01 UPD: 11.12.2022, 17:12

