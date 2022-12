Εύα Καϊλή: Συνελήφθη με 160.000 ευρώ σε σακούλες – Οδηγείται στις γυναικείες φυλακές του Σαιν – Ζιλ

Το τρίτο της βράδυ σε κελί θα περάσει η Εύα Καϊλή η οποία αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για υπόθεση διαφθοράς και δωροδοκίας από το Κατάρ. Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star, Μαρία Ψαρά στις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής βρέθηκε να έχει στην κατοχή της συνολικά 160.000 ευρώ σε σακούλες, συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της, Αλέξανδρου Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εύα Καϊλή αναμένεται να οδηγηθεί στη γυναικεία φυλακή του Σαιν-Ζιλ εντός των Βρυξελλών. Θα παραμείνει εκεί έως πέντε μέρες και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον των Αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη έως την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης. Τρία θα είναι τα κριτήρια: Αν κριθεί ύποπτη φυγής, εάν θα κριθεί ύποπτη τέλεσης ίδιων ή παρόμοιων αδικημάτων ή εάν θα υπάρξει συμπαιγνία, αν δηλαδή βρει τα άτομα που θα καταφέρουν να σβήσουν τα ίχνη της και την αθωώσουν τελικά στο δικαστήριο. Μέχρι την έναρξη της διαδικασίας θα περάσει περίπου ένας με ενάμισης χρόνος. Μαζί με την Εύα Καϊλή συνελήφθη ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, όπως και ένας λομπίστας του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Την ίδια ώρα, ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της Εύας Καϊλή, που τον προσήγαγαν για ανάκριση επειδή βρέθηκε με μία βαλίτσα με χρήματα. Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε και ο Λούκα Βισεντίνι, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Οι βελγικές αρχές θα καλέσουν και την αδερφή της Εύας Καϊλή για κατάθεση Στο στενό οικογενειακό περιβάλλον στρέφονται οι έρευνες των βελγικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, σε πολύ σύντομο χρόνο θα κληθεί να καταθέση και η αδερφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα, η οποία δηλώνει σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας. Είναι μάλιστα, επικεφαλής μιας ΜΚΟ (ELONTech) που δίνει νομικές συμβουλές πάνω σε θέματα νέων τεχνολογιών. Δεν αποκλείεται πάντως, να κληθούν κι άλλα πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον, καθώς είναι μια πάγια τακτική των βελγικών αρχών. Σημειώνεται ότι ο πατέρας της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρος, συνελήφθη με βελγικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εντοπισμό βαλίτσας με μεγάλο χρηματικό ποσό. Όμως, αφέθηκε ελεύθερος την Κυριακή. Η Εύα Καϊλή, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες εις βάρος της, για πιθανή εμπλοκή της σε σκάνδαλο χρηματισμού, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα χρήματος. Οι βελγικές αρχές, δίνουν με το σταγονόμετρο πληροφορίες για τη δράση τους και την εξέλιξη της έρευνας. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, βάζοντας στο κάδρο κι άλλα πρόσωπα, υπονοούντας ότι είναι στην αρχή του παγόβουνου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισαγγελίας «Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας απο την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτικές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βουλής. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δύο αφέθησαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 20:00 το βράδυ την προηγούμενη νύχτα.

