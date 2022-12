Λευκωσία: Προβαίνουμε σε διαβήματα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τα γειτονικά μας κράτη, ώστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η περιοχή μας και έτσι να συμβάλουμε στους στόχους της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας», είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Μάριος Πελεκάνος. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, από τον χώρο του Nicosia Mall, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το σχέδιο «Κύπρος – Το Αύριο», ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος στην εκδήλωση, είπε ότι είναι σημαντικό να προβάλλεται το σχέδιο, το οποίο αφορά όλους τους πολίτες, σημειώνοντας ότι σχεδιάστηκε από Κύπριους για τους Κύπριους. Πρόσθεσε ότι μέσω του σχεδίου θα εισρεύσουν στην κυπριακή οικονομία πέραν των 4 δισ. ευρώ, με στόχο την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών έργων σε τομείς όπως η Υγεία, η Εκπαίδευση, η Απασχόληση και άλλα. Επισήμανε, ακόμα, ότι το σχέδιο αποτελεί την παρακαταθήκη της διακυβέρνησης Αναστασιάδη στις επόμενες γενιές. Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο, ο εκπρόσωπος είπε ότι «βλέπουμε να δίνεται συνέχεια σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Βεβαίως η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Εξωτερικών, μέσω των διπλωματικών οδών, προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα, με σκοπό να αποτρέψουμε να συμβεί η οποιαδήποτε νέα έκνομη ενέργεια, είτε αφορά την ΑΟΖ, είτε το έδαφος μας, είτε την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου». Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι «παρατηρείται στασιμότητα αυτή την περίοδο στο Κυπριακό λόγω της συνεχιζόμενης και απροκάλυπτης τουρκικής αδιαλλαξίας, βλέπουμε να εκδηλώνεται μια νέα αναθεωρητική συμπεριφορά, πολύ πιο επιθετική απ’ ό,τι προηγουμένως από πλευράς της Τουρκίας, όχι μόνο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στο Αιγαίο, και στη Λιβύη, και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και αλλού. Καλούμαστε ως Κύπρος – και αυτό κάνουμε – να λειτουργήσουμε προληπτικά, με στόχο να αποτρέψουμε τη δημιουργία οποιονδήποτε νέων τετελεσμένων, αλλά ταυτόχρονα και να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου», είπε ο κ. Πελεκάνος. Πρόσθεσε ότι η άλλη πλευρά, μετά και την ανάδειξη Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, συνεχίζει να απαιτεί αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων στο παράνομο μόρφωμα προτού δεχθεί να γίνει το οποιοδήποτε βήμα στο Κυπριακό, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από την πλευρά μας. Σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να εντείνουμε τις προσπάθειες μας, με στόχο την επανέναρξη του διαλόγου εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που γίνονται προσπάθειες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως με τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, με τον καγκελάριο της Γερμανίας, με τους υπόλοιπους οκτώ ηγέτες των μεσογειακών κρατών της ΕΕ. Έχουμε δει και την Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της EUMED9 που μας ικανοποιεί απόλυτα, διότι ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή αυτή η αξίωση για αλλαγή της βάσης λύσης. Και αυτό θα πράττουμε μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του Προέδρου Αναστασιάδη: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και για αποτροπή νέων τετελεσμένων και για να επαναφέρουμε το Κυπριακό σε τροχιά επίλυσης». Σε άλλη ερώτηση ο κ. Πελεκάνος είπε ότι «όσον αφορά τον διορισμό απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, είναι απόφαση του ιδίου του ΓΓ, απόφαση που είχε κοινοποιηθεί στις δύο πλευρές εδώ και πάνω από ένα χρόνο, και το είχε συζητήσει τον Σεπτέμβριο 2021 στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε παραμένει σε εκκρεμότητα. Είναι θετικό ότι έχουμε την εμπλοκή ανώτατων αξιωματούχων των Ηνωμένων Εθνών, όπως ο κ. Γιέτζια. Όμως, ναι, θεωρούμε πως αν προχωρήσει με τον διορισμό, τότε θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη προετοιμασία του εδάφους. Όσον αφορά την εμπλοκή της ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος, μόλις πριν από μερικές εβδομάδες έγιναν οι συναντήσεις του Προέδρου με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, προχθές έγινε η συζήτηση του Προέδρου με τους ηγέτες των μεσογειακών κρατών της ΕΕ. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος που απομένει μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία, ώστε να προετοιμαστεί το κατάλληλο έδαφος για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία». Σε ερώτηση για το θέμα της ενέργειας και τη δυνατότητα της Κύπρου να συμβάλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, κάτι που συζητήθηκε στη Σύνοδο EUMED9, ο εκπρόσωπος είπε ότι «τα κράτη της περιοχής μας, δηλαδή εκτός από την Κύπρο, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, και άλλα κράτη, δείχνουν όλα μια καλή διάθεση, ώστε να συνεργαστούν, με στόχο να αξιοποιηθεί η περιοχή μας και να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ για απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δυστυχώς, η Τουρκία εξακολουθεί να μη συνεργάζεται, συνεχίζει να απειλεί την Κύπρο και να διεκδικεί παράνομα μέρος της ΑΟΖ μας. Αυτό, όμως, δεν θα εμποδίσει τις προσπάθειες που καταβάλλουμε σε συνεργασία με άλλα γειτονικά κράτη και μπορούμε συνεργαζόμενοι όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή μας με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή το υδρογόνο και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Βλέπουμε, ήδη, να προχωρεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ – Ελλάδας και κατ΄επέκταση της Ευρώπης με το Euroasia Interconnector και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τα γειτονικά μας κράτη, ώστε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η περιοχή μας και να συμβάλουμε στους στόχους της ΕΕ». Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )