Μητσοτάκης: Πάμε στις εκλογές με αυτοπεποίθηση από τη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας

Στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΔΕΕΠ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών μίλησε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μια άποψη την οποία συμμερίζομαι και εγώ είναι πως είμαστε ίσως η καλύτερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ανέφερε σε έναν απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησης ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Χαϊδάρι. «Είχαμε επίσης δεσμευτεί, ότι θα κάνουμε τη χώρα μας πιο ασφαλή. Και όταν μιλούσαμε για ασφάλεια, τότε, δεν μιλούσαμε μόνο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, μιλούσαμε και για την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας σε μία ταραγμένη περιοχή», ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στις επερχόμενες εκλογές «Μπαίνουμε λοιπόν στο 2023, σε μια χρονιά η οποία θα είναι προεκλογική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Θα εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή να παράγουμε κυβερνητικό έργο και τους επόμενους μήνες έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα προσέλθουμε στις επόμενες εκλογές με την αυτοπεποίθηση μιας παράταξης η οποία ήταν συνεπής στις δεσμεύσεις μας. Με τη σιγουριά μιας παράταξης η οποία πήρε τη χώρα από εκεί που ήταν, ουραγός ουσιαστικά στην Ευρώπη, και την κάνει πρωταγωνιστή στην Ευρώπη«. Στη συνέλευση ήταν επίσης ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Μαυροειδάκος και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου. Η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νομαρχιακή Συνέλευση της ΔΕΕΠ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Παύλο, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητά στελέχη, φίλες και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, Δεν μπορούσα να αρνηθώ την πρόσκληση την οποία είχα λάβει πριν από περίπου ένα μήνα από τον Δημήτρη Μαυροειδάκο να βρεθώ σήμερα μαζί σας. Πλην όμως, με κάποιο λάθος που έγινε στο πρόγραμμά μου, διαπίστωσα χθες ότι η πρόσκληση δεν ήταν περασμένη σε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο. Φρόντισα όμως να αλλάξω κάποιες άλλες υποχρεώσεις μου, γιατί ήθελα πράγματι να βρεθώ σήμερα μαζί σας, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι -πολλοί από σας το γνωρίζετε, είμαστε παλιοί φίλοι και συναγωνιστές- έχω μια σταθερή σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης με τη Δυτική Αθήνα. Μία σχέση η οποία χτίστηκε εδώ και μία 20ετία. Σκεφτόμουν όσο έλεγε ο Γραμματέας ότι συμπλήρωσε ένα χρόνο στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ότι εγώ του χρόνου, το 2023, συμπληρώνω 20 χρόνια από τότε που έκανα τα πρώτα μου τότε μικρά βήματα στην πολιτική. Και δεν ξεχνώ, το θυμάμαι συχνά, ότι η πρώτη μου παρουσία σε επίσημη μεγάλη εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας -τότε με το χρίσμα του υποψήφιου βουλευτή- ήταν σε μία συγκέντρωση που έγινε στο Αιγάλεω το 2003 με ομιλητή τον Κώστα Καραμανλή. Και βέβαια με τον Δημήτρη (Μαυροειδάκο) γνωριζόμαστε από τότε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Θέλω να σας συγχαρώ και για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε εδώ, στη Δυτική Αθήνα και είμαι απολύτως σίγουρος ότι το κόμμα, εδώ στα δυτικά, είναι πανέτοιμο για να αντιμετωπίσει μία ακόμα σημαντική, κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Άκουγα τον φίλο Κωστή να λέει ότι είμαστε μια πολύ καλή κυβέρνηση, κατά την άποψή του -είναι και η άποψη την οποία συμμερίζομαι και εγώ- ίσως η καλύτερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Και αναρωτιόμουν εάν πίσω από αυτά τα λόγια, τα οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να τα ισχυρίζεται και να τα οικειοποιείται, κρύβεται πραγματικό και πόσο περιεχόμενο. Πώς κρίνει κανείς μια κυβέρνηση, αν είναι πράγματι καλή; Και πώς νομιμοποιείται μια παράταξη να ζητήσει και πάλι τη εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της; Νομίζω ότι τα κριτήρια είναι σχετικά απλά: πού βρίσκεται σήμερα η χώρα σε σχέση με το πολυ βρισκόταν τον Ιούλιο του 2019. Ήταν ή δεν ήταν συνεπής η κυβέρνησή μας στο να μπορέσει να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της; Και μπόρεσε ή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα πολλά απρόοπτα τα οποία μας έτυχαν στο δρόμο μας αυτά τα 3,5 χρόνια. Πιστεύω ότι και στους τρεις αυτούς τομείς αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντικειμενικά παίρνει έναν πολύ καλό βαθμό και από συμπολίτες μας -προσέξτε- οι οποίοι μας δηλώνουν ότι και στις επόμενες εκλογές δεν θα μας ψηφίσουν. Αυτό για εμένα είναι από μόνο του μια ψήφος εμπιστοσύνης. Γιατί πράγματι, όταν διεκδικήσαμε την στήριξη του ελληνικού λαού το 2019, αναλάβαμε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είπαμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους για όλους και τους μειώσαμε. Από τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή, 9%, για πολλούς συνταξιούχους. Από τον φόρο στις επιχειρήσεις μέχρι το μηδενισμό πρακτικά του φόρου στις γονικές παροχές, που επιτρέπει στους παππούδες και στους πατεράδες να περάσουν την περιουσία τους χωρίς να πληρώνουν δεύτερη φορά φόρο, ουσιαστικά, στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε πολλές νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και το κάναμε. Η ανεργία έπεσε κατά παραπάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες. Η χώρα έγινε ξανά ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. Και φυσικά αυτές οι επενδύσεις είναι που τελικά δημιουργούν τις νέες θέσεις εργασίας. Και αυτές οι επενδύσεις είναι τελικά που θα ανεβάσουν τους μισθούς προς τα πάνω. Ξέρουμε ότι ακόμα στη χώρα μας, μην κοροϊδευόμαστε, οι μισθοί είναι χαμηλοί. Και θα σας έλεγα ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δεύτερης τετραετίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι πώς θα καταφέρουμε αυτή η ανάπτυξη, η οποία θα συνεχιστεί, να έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα και στα εισοδήματα των εργαζομένων. Κυρίως στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μας. Όμως τα πρώτα σημαντικά βήματα έγιναν. Με αυτήν την κυβέρνηση και με απόφαση του Κωστή του Χατζηδάκη αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 50 ευρώ και θα αυξηθεί και πάλι την 1η Μαΐου του 2023. Με αυτήν την κυβέρνηση, και πάλι από το Υπουργείο Εργασίας, κάναμε μία σειρά από ενεργητικές πολιτικές εργασίας, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά να επιδοτούμε την ανεργία όσο μας ενδιαφέρει να επιδοτούμε την εργασία. Προσέξτε, η στήριξη των ανέργων είναι σημαντική κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο σκοπός μας δεν είναι οι άνεργοι να είναι για πάντα άνεργοι. Και όταν κάνουμε τολμηρά βήματα να εξορθολογήσουμε το μητρώο του τέως ΟΑΕΔ, νυν Δημόσια Υπηρεσίας Απασχόλησης, ακριβώς αυτό είναι το κριτήριό μας: να βγάλουμε καινούργιες θέσεις από τη ΔΥΠΑ -68.000 μόλις βγήκαν. Όχι για να δώσουμε μία επιδοτούμενη θέση εργασίας σε κάποιον ο οποίος στη συνέχεια θα επιστρέψει στην ανεργία, αλλά για να του δώσουμε τη δυνατότητα να μπει μόνιμα στην αγορά εργασίας. Διότι δεν υπάρχει πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική από το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα φτώχειας από το να καταδικάζουμε συμπολίτες μας στη μόνιμη, στην παρατεταμένη ανεργία. Άρα και εκεί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της κυβέρνησης είναι μετρήσιμα. Και τα αντιλαμβάνονται οι πολίτες χωρίς να χρειάζεται μία πολύ μεγάλη επεξήγηση. Είχαμε επίσης δεσμευτεί, ότι θα κάνουμε τη χώρα μας πιο ασφαλή. Και όταν μιλούσαμε για ασφάλεια, τότε, δεν μιλούσαμε μόνο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, μιλούσαμε και για την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μας σε μία ταραγμένη περιοχή. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία σήμερα: η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο ασφαλής και οι Έλληνες πολίτες είναι πολύ πιο ασφαλείς. Και πήραμε αποφάσεις οι οποίες ήταν δύσκολες, πλην όμως απολύτως επιβεβλημένες. Επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Μετά από μια δεκαετία κρίσεων πήραμε μία απόφαση να επενδύσουμε το δικό σας υστέρημα, το υστέρημα του ελληνικού λαού, για να ενισχύσουμε την γεωπολιτική και αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Διότι δεν μπορεί -σας διαβεβαιώνω, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία- να υπάρχει ευημερία και δημοκρατία χωρίς ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα. Ειδικά όταν έχουμε απέναντί μας έναν γείτονα σαν την Τουρκία. Δυστυχώς σε πολλές από αυτές τις επιλογές ήμασταν μόνοι μας. Λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε ένα ελάχιστο εθνικής συνεννόησης για σημαντικές επενδύσεις που έγιναν στην Άμυνα, και για σημαντικές, σημαντικότατες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές συμφωνίες, όπως αυτές που υπογράψαμε με την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας είναι όμως. Εμείς κάναμε και κάνουμε το καθήκον μας. Θωρακίζουμε την πατρίδα μας. Και όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχει να διαφυλάξει την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάναμε και κάτι το οποίο πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν είχαν δεσμευτεί, αλλά ουσιαστικά καμία δεν το υλοποίησε. Είπαμε ότι σε αυτήν την μεγάλη περίοδο ενεργειακής κρίσης, θα ψάξουμε και θα κάνουμε έρευνες για ελληνικούς υδρογονάνθρακες, ελληνικό φυσικό αέριο. Και ξεκινήσαμε. Σήμερα, τώρα που μιλάμε υπάρχει πλοίο, το οποίο έχει μισθωθεί από την ExxonMobil, τον Αμερικανικό κολοσσό, σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Πετρέλαια, που εκτελεί σήμερα -τώρα που μιλάμε- σεισμικές έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θέλω να καλλιεργώ προσδοκίες ανυπόστατες, είμαστε όμως αισιόδοξοι. Κι εφόσον καταφέρουμε να βρούμε φυσικό αέριο θα είναι πολύ καλό για τη χώρα μας, θα είναι καλό και για την Ευρώπη. Γιατί σήμερα η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη είναι ενισχυμένη. Είναι ενισχυμένη στα Βαλκάνια, είναι ενισχυμένη στη Μέση Ανατολή. Είναι μία χώρα η οποία ξαναπατά στα πόδια της και είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη αντί να είναι ουραγός. Ξέρετε, δεν σας κρύβω ότι μας δίνει κι εμάς μια ικανοποίηση. Εξάλλου κι ο Κωστής έχει περάσει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, μας αντιμετώπιζαν πάντα ως ουραγό στην Ευρώπη, ως το προβληματικό παιδί της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τη χώρα όταν σήμερα πηγαίνουμε στην Ευρώπη και είμαστε πρωτοπόροι σε πολλές από τις λύσεις τις οποίες εισηγούμαστε. Είναι μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, που πατάει καλά στα πόδια της και βλέπει το μέλλον μπροστά της με αισιοδοξία. Διαχειριστήκαμε λοιπόν μία σειρά από κρίσεις, από τον κορονοϊό μέχρι τα Τουρκικά, από τη μετανάστευση -θυμάστε την κατάσταση την οποία παραλάβαμε με τις πολιτικές των ανοιχτών συνόρων. Μιλήσαμε με σαφήνεια: η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει και θα προστατεύσουν τα σύνορά τους και αυτό κάναμε, με ανθρωπισμό και με αξιοπρέπεια αλλά και με την απαραίτητη αυστηρότητα εκεί που χρειάζεται. Και σήμερα η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήματος των συζητήσεων που γίνονται για τη μετανάστευση. Άλλες χώρες αντιμετωπίζονται ως προβληματικές, διότι τελικά δεν έχουν καταφέρει να ασφαλίσουν τα δικά τους σύνορα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, είναι επιτυχίες μιας κυβέρνησης η οποία δούλεψε πολύ σκληρά, η οποία μπόρεσε και προσάρμοσε την πολιτική της στις ανάγκες των πολλών κρίσεων οι οποίες τη βρήκαν, χωρίς όμως να χάσει τον «μπούσουλα» των κεντρικών πολιτικών μας επιλογών. Και είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι κοντά σε αυτή την πορεία πλαισιωθήκαμε από ένα κυβερνητικό σχήμα, από ανθρώπους οι οποίοι δεν άνηκαν πάντα στην παράταξή μας. Συστρατεύτηκαν όμως μαζί μας. Είναι επιτυχία. Έτσι δεν είναι αγαπητέ μου Μιχάλη (Χρυσοχοΐδη); Έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει στη Νέα Δημοκρατία, στη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, ανθρώπους οι οποίοι δεν προέρχονται από τον παραδοσιακό μας χώρο. Κι έτσι μπορούμε και μεγαλώνουμε τη Νέα Δημοκρατία και τελικά την κάνουμε πιο ισχυρή. Γι’ αυτό και έχει σημασία για τις επόμενες εκλογές, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία την οποία θέλουμε και για την οποία θα αγωνιστούμε δεν θα είναι μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα είναι κατ’ ανάγκη μονοχρωματική. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κυβέρνηση αξιοκρατική. Πάνω απ’ όλα επιβραβεύουμε γυναίκες και άνδρες οι οποίοι εργάζονται σκληρά και προσωπικά κρίνω τους συνεργάτες μου με βάση τα αποτελέσματά τους και μόνο. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μου κριτήριο και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια είχαμε μαζί μας την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλα τα στελέχη μας. Μας κρατήσατε όρθιους σε δύσκολες στιγμές και τώρα είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα γι’ αυτή τη νέα μεγάλη πολιτική μάχη, την οποία και αυτή θα κερδίσουμε. Και θα τη δώσουμε τη μάχη -όπως σας είπα- με πολλά επιχειρήματα. Δείτε τώρα, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που ξέρω ότι σας απασχολεί όλους. Θυμάστε πόσο αρνητικές ήταν οι προβλέψεις στο τέλος του φθινοπώρου: ο χειμώνας θα είναι «δραματικός», θα είναι μια «τραγωδία οικονομική», «δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις τιμές». Ξέρουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εισαγόμενου πληθωρισμού. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Όμως, στηρίξαμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το βλέπετε, κάθε φορά που λαμβάνετε ένα λογαριασμό ξέρετε ότι αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση ο λογαριασμός θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Βλέπετε, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης δεν ήταν τελικά τόσο άσχημες όσο κάποιοι βεβαίωναν. Όμως ήρθαμε και προσθέσαμε 300 εκατομμύρια ευρώ ως επίδομα θέρμανσης, η πρώτη δόση του οποίου θα εκταμιευθεί εντός αυτού του μήνα. Συνολικά, προσέξτε, μόνο το μήνα Δεκέμβριο θα πέσουν στην αγορά σχεδόν 900 εκατομμύρια, 900 εκατομμύρια: επίδομα θέρμανσης και, ναι, τα 250 ευρώ που θα πάρετε όλοι όσοι τα δικαιούστε στις 20 Δεκεμβρίου. Μια μικρή ανακούφιση για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπείς γιορτές. Και για εμένα αυτό τελικά είναι το αποτύπωμα μιας παράταξης βαθιά κοινωνικής, βαθιά λαϊκής και τελικά βαθιά προοδευτικής. Έχω κουραστεί, να ακούω διάφορους να μιλάνε για «προοδευτική διακυβέρνηση». Έχει η χώρα προοδευτική διακυβέρνηση και είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα πρόοδος είναι. Δεν είναι οπισθοδρόμηση. Και το γνωρίζετε καλά και εσείς εδώ στην Δυτική Αθήνα. Γνωρίζετε και το δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον για μια περιοχή με την οποία όπως, σας είπα, με συνδέουν πολιτικοί αλλά και φιλικοί δεσμοί πολλών ετών. Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ποιος έλυσε το θέμα; Αυτή η κυβέρνηση έλυσε το θέμα των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά που τόσο σας ενδιαφέρει κι εδώ στο Χαϊδάρι. Ναυπηγεία Ελευσίνας, το ίδιο. Βαθιά προβληματικές περιπτώσεις. Στην Ελευσίνα, προσέξτε, πριν από 10 ημέρες έδεσε μετά από, ούτε ξέρω, 15 χρόνια, για πρώτη φορά πλοίο Έλληνα εφοπλιστή για επισκευή. Προφανώς επενδύουμε στην άμυνά μας αλλά θέλουμε και εγχώρια προστιθέμενη αξία. Δεν γίνεται μια χώρα σαν την Ελλάδα, πρωταγωνίστρια στη ναυτιλία, να μην έχει μεγάλα ναυπηγεία, τα οποία μπορούν να επισκευάζουν τα πλοία μας. Ούτε γίνεται να μην έχουμε ναυπηγεία να μπορούμε να επισκευάσουμε και να αναβαθμίσουμε τα πλοία μας, όπως παραδείγματος χάρη είναι η αναβάθμιση των φρεγατών MEKO, η οποία πρέπει να γίνει και θα γίνει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Εκεί όπου χτίστηκαν. Όλα αυτά είναι δουλειές και καλές δουλειές για την περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Επενδύουμε πολύ -το ξέρετε- σε μεγάλες υποδομές. Η επέκταση του Μετρό στη Δυτική Αθήνα και στο Ίλιον θα γίνει πραγματικότητα. Είναι μία προσωπική μου δέσμευση την οποία προχωρούμε και υλοποιούμε. Και με το Δήμαρχο εδώ, στο Χαϊδάρι, συζητάμε συχνά για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους χώρους. Ναι, θέλουμε να αποδίδονται στρατόπεδα της περιοχής στην τοπική κοινωνία, με ξεκάθαρο σχέδιο και με ξεκάθαρο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι χώροι να αξιοποιούνται προς όφελος των κατοίκων της περιοχής. Ξέρουμε πού είναι τα προβλήματα και σκύβουμε πάνω σε αυτά. Δεν μιλήσαμε πολύ -και δεν θέλω σήμερα να μακρηγορήσω πολύ, διότι αν έκανα πλήρη απολογισμό του κυβερνητικού έργου φοβάμαι ότι θα σας στερούσα τη δυνατότητα να πάτε να φάτε το μεσημέρι με τις οικογένειές σας- μία κουβέντα όμως θα πω για την υγεία. Ξέρω πόσο πιέστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άντεξε όμως, ανέδειξε τις αδυναμίες του και τα δυνατά του σημεία και να ξέρετε ότι για την επόμενη τετραετία η επένδυση στη δημόσια υγεία αποτελεί κεντρική δική μου πολιτική προτεραιότητα, σε προσωπικό επίπεδο. Και στην υγεία, όμως, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα: προληπτικές μαστογραφίες για γυναίκες από 50 έως 69 χρόνων. Ξέρετε πόσες γυναίκες μέχρι σήμερα δεν είχαν κάνει ποτέ μαστογραφία; Πολλές φτωχές γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα και τώρα βρίσκονται σε ένα ιδιωτικό κέντρο και κάνουν για πρώτη φορά μαστογραφία και εντοπίζονται καρκίνοι οι οποίοι δεν θα εντοπιζόνταν χωρίς αυτή την προληπτική εξέταση και μπορούν να θεραπευτούν. Το ξέρω καλά εξάλλου, γιατί και η αδερφή μου ταλαιπωρείται από ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει λοιπόν. Σκεφτόμαστε την υγεία συχνά και σκεφτόμαστε τα νοσοκομεία, αλλά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στα νοσοκομεία ο Προσωπικός Γιατρός, οι προληπτικές εξετάσεις, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Αλλά και στα νοσοκομεία χρειάζονται παρεμβάσεις. Και στο «Αττικό» χρειάζονται παρεμβάσεις. Έχουμε δυσκολίες στις εφημερίες. Θα τις λύσω μέχρι τις εκλογές, τις δυσκολίες που έχετε στις εφημερίες του «Αττικού», το ξέρω καλά το θέμα. Αυτή λοιπόν είναι η δυνατότητά μας να μπορούμε να μιλάμε για τα μεγάλα και τα μικρά, γιατί τα μικρά για σας είναι μεγάλα. Μπορεί κάποιοι να τα βλέπουν μικρά, το τοπικό πρόβλημα της γειτονιάς να το βλέπουν μικρό, αλλά για σας είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι έχετε ένα νοσοκομείο το οποίο εξακολουθεί να είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, αλλά να μπορείτε να ξέρετε ότι αν χρειαστεί να πάτε στα Επείγοντα δε θα χρειαστεί να βρεθείτε σε ένα ράντζο, σε έναν διάδρομο και να μην έχετε τη φροντίδα που σας αξίζει. Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν μόνο ψήγματα ενός έργου μιας κυβέρνησης η οποία δούλεψε σκληρά και η οποία και τώρα, καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές -για να κλείσω την παρέμβασή μου με κάποιες πολιτικές παρατηρήσεις- δεν θα μπει στον πειρασμό να ανταγωνιστεί με τους αντιπάλους μας στη λάσπη και στην τοξικότητα. Αυτός που επενδύει σε τέτοιες πρακτικές είναι κατά κανόνα αυτός ο οποίος δεν έχει να σας πει τίποτα για τα δικά σας προβλήματα, ο οποίος δεν έχει λύσεις οι οποίες να αντέχουν στη βάσανο της σύγκρισης. Και ίσως κουβαλώντας και κάποια πολιτική «τεχνογνωσία» η οποία να έρχεται από το βαθύ παρελθόν -αναφέρθηκε σε αυτή ο Δημήτρης- να επιλέγει να κάνει τη ζωή της χώρας «ροντέο». Δε θα τους ακολουθήσουμε. Θα απαντάμε πάντα με ευθύτητα και με αυτοπεποίθηση. Αλλά μην περιμένετε από μας ότι δεν θα μιλήσουμε για το έργο μας και ότι δεν θα μιλήσουμε κυρίως για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία. Δεν σε ψηφίζει κανείς μόνο γι’ αυτά τα οποία έκανες, σε ψηφίζει γι’ αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις. Εγώ το λέω ξεκάθαρα: το έργο μας είναι ακόμα ημιτελές. Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο είναι σχέδιο σε κάθε περίπτωση οκταετίας, για να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε την Ελλάδα, για να ριζώσουν οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε δρομολογήσει. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Άκουγα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θα αυξήσουν πάλι τους φόρους, θα καταργήσουν τη μισή Αστυνομία, θα ανοίξουν ξανά τα σύνορα. Τίποτα από αυτό που πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Γι’ αυτό και ισχυρή επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, έχει δίκιο ο Γραμματέας, δεν μιλάμε για πρώτες και δεύτερες εκλογές, μια είναι η κάλπη. Μια είναι η κάλπη και αυτή θα δώσει τελικά -έστω και αν χρειαστεί να έχει δύο εκδοχές- την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Με προσήλωση, λοιπόν, στο έργο μας, αποκρούοντας τις επιθέσεις των αντιπάλων μας, μιλώντας -όπως είπα- πάντα για τα προβλήματα των πολιτών, αυτό ζητώ σήμερα από τις κομματικές μας οργανώσεις και από τα στελέχη μας, μεταφέροντας σε εμάς τον παλμό της κοινωνίας και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε οι βουλευτές μας εδώ, και ο Μιλτιάδης και ο Γιάννης, μπορεί να έχουν και άλλες δραστηριότητες όμως το ενδιαφέρον για την περιοχή είναι πραγματικό. Δεν λέμε σε καμία περίπτωση, ούτε θέλω να υπάρχει οποιαδήποτε αλαζονεία, ότι τα κάναμε όλα σωστά και όλα καλά. Μακριά από εμάς αυτά. Αν γίνονται λάθη τα διορθώνουμε. Με θάρρος τα διορθώνουμε. Ξέρετε, τα λάθη κατά κανόνα είναι σφάλματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται. Και είχαμε θάρρος να αναγνωρίσουμε λάθη τα οποία έγιναν και να τα διορθώσουμε με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Και το ίδιο θα εξακολουθούμε να κάνουμε όσο καιρό μας εμπιστεύονται οι Έλληνες πολίτες. Μπαίνουμε λοιπόν στο 2023, σε μια χρονιά η οποία θα είναι προεκλογική, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Θα εργαζόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή να παράγουμε κυβερνητικό έργο και τους επόμενους μήνες έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Καλή ώρα, να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο: νομοσχέδιο για τη στέγη. Το ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και εδώ στη Δυτική Αθήνα, που κάποτε λέγαμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με το ύψος των ενοικίων, κι εδώ ανεβαίνουν τα ενοίκια. Τι θα κάνουμε με τα νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να αποκτήσουν ένα σπίτι και σήμερα δεν μπορούν; Το να επιδοτήσεις λοιπόν ένα στεγαστικό δάνειο με έξυπνο τρόπο, ώστε η δόση του στεγαστικού δανείου να είναι τελικά μικρότερη από το ενοίκιο το οποίο θα πληρώσεις, είναι έξυπνη πολιτική. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε κλειστά διαμερίσματα τα οποία είναι μη αξιοποιήσιμα, έχουν βγει από την αγορά εργασίας, θα σας δώσουμε έξυπνα κίνητρα να τα φτιάξετε ξανά και να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν μέχρι να προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές, μαζί με πολλά ακόμα τα οποία έχουμε στη φαρέτρα μας τη νομοθετική. Νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα, πολύ δύσκολο θέμα. Ποια ελληνική οικογένεια, κύριε Περιφερειάρχα, που είσαι γιατρός, δεν την έχει απασχολήσει το ζήτημα της ανακουφιστικής φροντίδας, του πώς χειρίζεσαι ασθενείς τελικού σταδίου; Όλους μας, μας έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό. Ο καθένας ζώντας τη δική του προσωπική δυσκολία. Έρχεται όμως το κράτος και νομοθετεί και δίνει λύσεις και στα ζητήματα αυτά. Άρα, για να κλείσω φίλες και φίλοι, εμείς θα προσέλθουμε στις επόμενες εκλογές με την αυτοπεποίθηση μιας παράταξης η οποία ήταν συνεπής στις δεσμεύσεις μας. Με τη σιγουριά μιας παράταξης η οποία πήρε τη χώρα από εκεί που ήταν, ουραγός ουσιαστικά στην Ευρώπη, και την κάνει πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Και με την ενέργεια και με τη ζωντάνια μιας παράταξης η οποία ξέρει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας για να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, άλλαξε πίστα. Ξέρω ότι σε αυτόν τον αγώνα σε αυτήν την προσπάθεια θα σας έχουμε όλες και όλους μαζί μας, παλιούς αγωνιστές της παράταξης, νέους φίλους οι οποίοι ήρθαν και συντάχθηκαν με τη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια και, ναι, θα είμαστε το βράδυ των εκλογών και πάλι νικητές. Θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές, χαρά και υγεία στις οικογένειές σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το προεκλογικό 2023. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κωστής Χατζηδάκης: Η σημερινή κυβέρνηση είναι η πιο επιτυχημένη κυβέρνηση της Ελλάδας στη Μεταπολίτευση «Έχω συμμετάσχει σε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, όλες έκαναν τις δικές τους προσπάθειες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι ίσως -ή σίγουρα-, η πιο επιτυχημένη κυβέρνηση της Ελλάδας στη Μεταπολίτευση. Και αυτό το οφείλουμε και στον δικό σας αγώνα και στη δική σας στήριξη, αλλά το οφείλουμε και στις επιλογές του ίδιου του Πρωθυπουργού. Κι αυτό νομίζω φαίνεται πιο ξεκάθαρα αν επιχειρήσει κανείς να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου», ανέφερε από την πλευρά του, στη συνέλευση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. «Αυτά που έγιναν μέσα σε περίπου 4 χρόνια στην Ελλάδα δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες. Και η μεγαλύτερη υπηρεσία που προσέφερε η κυβέρνηση αυτή -και θα συνεχίσει, με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και την ακόμα πιο δυνατή εντολή, να προσφέρει- είναι ότι γκρέμισε τον έναν μύθο μετά τον άλλον στη Μεταπολίτευση», είπε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δημήτρης Μαυροειδάκος και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου. Στη συνέλευση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρια Συρεγγέλα, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιάννης Λοβέρδος, ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΕΠ Αλέξανδρος Φυντανίδης. 