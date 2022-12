Νίκος Ανδρουλάκης: Έσβησε την ανάρτηση που έδινε συγχαρητήρια στην Εύα Καϊλή Η ανάρτηση που ξαφνικά… εξαφανίστηκε από το προφίλ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Στη διαδικασία της ανάκρισης υποβάλλεται από χθες η Ελληνίδα Ευρωβουλευτή η οποία προσήχθη από τις βελγικές Αρχές, προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση διαφθοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Κατάρ. Παρά την προστασία που της παρέχει η βουλευτική ασυλία, η Ευρωβουλευτής βρίσκεται από χθες ενώπιος ενωπίω με τους αστυνομικούς, ενώ χθες το πρωί συνελήφθη ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Δεδομένων των εξελίξεων, ακαριαία υπήρξε χθες η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, το οποίο με μια λακωνική ανακοίνωση έθεσε την Εύα Καϊλή εκτός κόμματος μετά από 18 χρόνια ενεργούς πολιτικής της δράσης. Για το ζήτημα της Εύας Καϊλή μίλησε σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 χαρακτηρίζοντάς την «Δούρειο Ίππο της Νέας Δημοκρατίας». Όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, η συμπεριφορά της Εύας Καϊλή από την καταγγελία του στον Άρειο Πάγο για τις σε βάρος του παρακολουθήσεις με το predator, την είχε θέσει εκτός ΠΑΣΟΚ και οι χθεσινές αποκαλύψεις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.Αξίζιε να αναφερθεί ότι όταν τον περασμένο Ιανουάριου, η Εύα Καϊλή εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ίδιος έστειλε τα συγχαρητήριά του με ένα tweet το οποίο πλέον έχει… σβήσει. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Διεγράφη από ΠΑΣΟΚ και ευρωσοσιαλιστές για σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

