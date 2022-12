Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει «πνεύμα και ηθική», ενώ ο Ρουμπάτης διαπραγματευόταν αγορά λογισμικών παρακολούθησης Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτει την ερώτηση γιατί λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ αποποινικοποίησε την εμπορία, την διάθεση και την κατοχή του Pegasus «Ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει «πνεύμα και ηθική», ενώ ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ κ. Ρουμπάτης, σε πλήρη γνώση του κ. Τσίπρα, ο οποιος πρόσφατα δήλωνε άγνοια, φέρεται να διαπραγματευόταν, στο διάστημα 2016-2019, την αγορά λογισμικών παρακολούθησης, προχωρώντας και σε δοκιμή του Pegasus επί ελληνικών τηλεφώνων», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου. «Συνεργάζονταν μάλιστα με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και με το Predator. Επίσης, ενώ κατά την περίοδο 2016-2018 είχε εντοπιστεί η λειτουργία του Pegasus στην Ελλάδα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ αποποινικοποίησε την εμπορία, την διάθεση και την κατοχή του. Γιατί;», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα: Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία για το repeat, η αγγλική αυτοκτονία, η πορτογαλική γκρίνια και ένα Μαρόκο για ψηλά Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Ακροπόλεως – Ζημιές σε τρία περιπολικά – Δείτε φωτογραφίες Βιασμός 12χρονης: Ανατριχιαστική η τελευταία της κατάθεση – Live sex show και βιασμοί από άντρα με τζιπ BEST OF NETWORK 11.12.2022, 12:45 11.12.2022, 09:35 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 10:09 11.12.2022, 10:11 10.12.2022, 17:00

