Ο Θεοδωρικάκος απαντά για τα επεισόδια σε καταυλισμούς Ρομά: Να σεβαστούν όλοι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης «Ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς δεύτερη συζήτηση» Μήνυμα να σεβαστούν όλοι χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα επεισόδια που δημιουργούνται σε καταυλισμούς Ρομά τις τελευταίες ημέρες. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά είπε ότι ο τραυματισμός του 16χρονου Ρομά από το όπλο του 34χρονου αστυνομικού της ομάδας ΔΪΑΣ ήταν ένα «θλιβερό και βαρύτατο περιστατικό», με το οποίος ασχολείται η Δικαιοσύνη και τα πειθαρχικά όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-coxzpnhyu1xt) «Το λέω κατηγορηματικά: οφείλουμε οι πάντες να σεβαστούμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αυτό αφορά όλους, ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς δεύτερη συζήτηση. Δεν γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε πράξεις αντεκδίκησης» είπε και πρόσθεσε ότι η ΕΛ.ΑΣ. κάνει επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να βρεθούν παραβατικά άτομα σε καταυλισμούς. «Να σεβαστούν όλοι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης» τόνισε με έμφαση. Για το θέμα των παρακολουθήσεων ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν γιατί δεν έχουν τίποτα θετικό να πουν για τα πραγματικά προβλήματα, για τις παγκόσμιες δοκιμασίες, που αντιμετωπίζουμε. Εξάλλου, πρόσθεσε, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει παραδεχτεί ότι ως κυβέρνηση έκανε παρακολουθήσεις, ο κ. Τσίπρας παρακολουθούσε τον υπουργό του, τον κ. Πιτσιόρλα, να μας πει για ποιον λόγο. Ο κ. Θεοδωρικάκος πρόσθεσε ότι η διαφορά είναι ότι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπαν ότι ήταν λάθος η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. «Πήγαμε και κάναμε μια θετική υπέρβαση, απαγορεύσμαε την κατοχή και την χρήση του παρόνομου λογισμιμκού» συμπλήρωσε. «Γιατί δεν το υποστηρίζουν αυτό όλοι; Καθαρές κουβέντες» είπε ακόμη και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να δώσει απαντήσεις γιατί «έβγαλαν από ποινικό κώδικα ότι είναι παράνομη η παρακολούθηση. Οφείλουν και απάντηση για αυτό». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Όταν αποθέωνε το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε βίντεο Η γρίπη θα ξεκινήσει μετά τις 25 Δεκεμβρίου, πρέπει να εμβολιαστούμε, λέει η Παγώνη Διπλή αυτοκτονία στην Καλαμάτα: Παίρνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους BEST OF NETWORK 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

