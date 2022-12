ΠΑΣΟΚ: Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης – Αύριο συνεδριάζουν οι ευρωσοσιαλιστές «Ξένο σώμα» ήταν η Καϊλή» λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ Στο Στρασβούργο μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην αυριανή συνάντηση της ευρωομάδας των σοσιαλιστών, με «μενού» την σύνταξη αιτήματος προς το ευρωκοινοβούλιο ώστε να φτάσει και να συζητηθεί στην Ολομέλεια το υπό έρευνα θέμα του σκανδάλου. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτής, μετά την «ακαριαία» αντίδραση της διαγραφής από το κόμμα της Εύας Καϊλή -η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διαφθοράς- είναι αποφασισμένος να συμβάλει στην άμεση κινητοποίηση της σοσιαλιστικής ομάδας με στόχο τη λήψη στιβαρών αποφάσεων και από το ευρωκοινοβούλιο. Πληροφορίες άλλωστε αναφέρουν ότι εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα των ευρωσοσιαλιστών, ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει και εκείνος στην Ολομέλεια , καταθέτοντας προτάσεις για την συνολική θεσμική και άμεση απάντηση που πρέπει να δώσει το ευρωκοινοβούλιο μπροστά Άλλες πληροφορίες επισημαίνουν ότι το ευρωπαϊκό Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα- εφόσον εκδικαστεί η υπόθεση και αποδειχθούν οι βαρύτατες κατηγορίες εις βάρος της κυρίας Καϊλή- στο ευρωκοινοβούλιο να κινηθεί μέσω της Επιτροπής Αναφοράς προς τη διαγραφή της ευρωβουλευτού. Σε κάθε περίπτωση η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ χάνει μετά την απόφαση της ηγεσίας του ευρωκοινοβουλίου τις αρμοδιότητες και το αξίωμα της αντιπροέδρου (κάτι που θα συζητηθεί εκτενώς στη διάσκεψη των προέδρων μέσα στις επόμενες μέρες). Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο σκάνδαλο του Κατάρ που διερευνάται από τις βελγικές αρχές έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής και απάντησε στα ερωτήματα που συμπεριλαμβάνουν και αιχμές για το χρόνο της διαγραφής της συναδέλφου στο ευρωκοινοβούλιο. Στενός του συνεργάτης επιμένει μάλιστα ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ένα βήμα πριν τη διαγραφή της στις 26 Ιουλίου- έκρινε όμως ότι η διαγραφή ως απάντηση στην επιχείρηση Καϊλή να υποβαθμίσει το θέμα της παρακολούθησής του από το predator θα έστρεφε αλλού τους προβολείς, σε μια στιγμή που ο ίδιος έδινε μάχη για την αποκάλυψη της υπόθεσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, όπως φάνηκε και από την ομιλία του προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρεί αδιανόητη την κίνηση συμψηφισμού από τη ΝΔ ν συνδέσει το υπό έρευνα σκάνδαλο του Κατάρ με τις υποκλοπές. «Έχουν μάλιστα το θράσος να προσπαθούν να συνδέσουν την παράνομη παρακολούθησή μου που ολοκληρώθηκε πριν πάνω από ένα χρόνο για κάποιους απροσδιόριστους λόγους εθνικής ασφάλειας με μία ποινική υπόθεση, που ξεκίνησε να διερευνάται πολύ αργότερα χωρίς να ξέρουμε αν έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια μέσα κατασκοπευτικά όπως έχουν χρησιμοποιηθεί στη δική μου περίπτωση», τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι από το επιτελείο του προσθέτουν ότι το σκάνδαλο του Κατάρ είναι ευρωπαϊκών διαστάσεων, συμμετέχουν όπως φαίνεται διάφοροι και ένα στέλεχος προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ότι η «βόμβα διαφθοράς» – όπως ακούστηκε να λέει στέλεχος στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής- προκάλεσε σοκ στο ΠΑΣΟΚ, σε μια φάση που επιχειρεί να ισχυροποιήσει τη θέση του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Νυν και υποψήφιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί, νεότερα στελέχη που σχολίαζαν το θέμα στα «πηγαδάκια» υποστήριζαν – αν και δεν έκρυβαν τον προβληματισμό τους- ότι ο κόσμος της παράταξης είχε ήδη …βγάλει από το οπτικό του πεδίο την Εύα Καϊλή. «Για μας αποτελεί παρελθόν», είπε από το βήμα της συνεδρίασης ο πρώην υπουργός, Χρήστος Πρωτόπαπας. «Η διαγραφή της Καϊλή ήταν επιβεβλημένη. Είχε η ίδια επιλέξει να είναι “ξένο σώμα” στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λυπηρό πολιτικός να εργαλειοποιεί,να εκμεταλλευέται την εκλογή της, να χρησιμοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και θεσμούς και να προσβάλλει τη χώρα της, το πολιτικό της χώρο», δηλώνει η πρώην ευρωβουλευτής του και υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, δίνοντας έμφαση και στο εξής: «Καταγγέλλεται ότι συμμετέχει οικογενειακώς σε διαφθορά και διακίνηση μαύρου χρήματος, σε ευρωπαϊκό καταρχάς επίπεδο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την όλη διάσταση του θέματος. Η διαγραφή της θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, εάν δεν είχε επιλέξει να είναι και σκιώδης εισηγητής στο θέμα των παρακολουθήσεων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Στη φυλακή για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος – Μαζί και ο Ιταλός σύντροφός της Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Λέει ότι δεν πρόκειται να δει «ποτέ» το ντοκιμαντέρ των Χάρι και Μέγκαν Qatargate: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συγκλόνισαν την ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες BEST OF NETWORK 11.12.2022, 13:49 11.12.2022, 16:51 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 16:30 11.12.2022, 16:31 11.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )