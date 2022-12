Στην Άγκυρα στοχοποιούν τον Μιχάλη Ιγνατίου για τις ερωτήσεις του στον εκπρόσωπο του αμερικανικού ΥΠΕΞ Στο στόχαστρο της τουρκικής «Yeni Şafak» ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου – Δείτε βίντεο Η τουρκική εφημερίδα «Yeni Şafak», όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (10/12), βάλλει εναντίον του δημοσιογράφου και ανταποκριτή στην Ουάσινγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, με αφορμή ένα περιστατικό που έγινε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συγκεκριμένα, σε σχετικό δημοσίευμά της με τίτλο «Έλληνας ανταποκριτής που προσπαθούσε να πάρει απάντηση κατά της Τουρκίας έκανε τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Νεντ Πράις, να γελάσει» η «Yeni Şafak» αναφέρεται σε έναν αστεϊσμό του Νεντ Πράις που είπε στον Μιχάλη Ιγνατίου και στον Τούρκο ανταποκριτή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας (TRT), «πρέπει να σας αφήσω να τα τακτοποιήσετε μεταξύ σας», καθώς η ερώτηση του Έλληνα δημοσιογράφου τού ζητούσε να σχολιάσει τη δήλωση του γερουσιαστή, Μπομπ Μενέντεζ, ότι δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία να πάρει F-16 από τις ΗΠΑ εφόσον δεν αλλάξει η στάση και η συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έκρυψαν τις δηλώσεις του Νεντ Πράις και ιδιαίτερα το σημείο που αφορά στους Κούρδους της Συρίας και στο Αιγαίο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, άλλωστε, ήταν κατηγορηματικός ότι η Ουάσινγκτον δεν θα δεχθεί την τουρκική εισβολή και την επιχείρηση εναντίον των μαχητών του YPG. Ειδήσεις σήμερα: Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία για το repeat, η αγγλική αυτοκτονία, η πορτογαλική γκρίνια και ένα Μαρόκο για ψηλά Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Ακροπόλεως – Ζημιές σε τρία περιπολικά – Δείτε φωτογραφίες Βιασμός 12χρονης: Ανατριχιαστική η τελευταία της κατάθεση – Live sex show και βιασμοί από άντρα με τζιπ BEST OF NETWORK 11.12.2022, 11:30 11.12.2022, 09:35 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 10:09 11.12.2022, 10:11 10.12.2022, 17:00

