Στη φυλακή η Εύα Καϊλή – Είναι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες, γράφουν L’ Echo και Le Soir Βαρύ κατηγορητήριο για την Εύα Καϊλή που αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Τη σύλληψη της Εύας Καϊλή για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ αποφάσισαν οι βελγικές αρχές, όπως αναφέρουν οι βελγικές εφημερίδες L’ Echo και Le Soir. Η ευρωβουλευτής που είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα τέσσερα άτομα, που συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο από τα έξι άτομα που προσήχθησαν για ανάκριση την Κυριακή αφέθησαν ελεύθερα, ενώ χθες το βράδυ έγινε έρευνα και στο σπίτι δεύτερου ευρωβουλευτή, που κατά πληροφορίες, είναι ο Μαρκ Ταραμπέλα. Η απόφαση των βελγικών αρχών προκαλεί θύελα στις Βρυξέλλες, καθώς θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών. Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από υποψίες ότι το Κατάρ δωροδόκησε αξιωματούχους είτε με χρήματα, είτε με σημαντικά δώρα, προκειμένου να απηρεάσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισαγγελίας Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας απο την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτικές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βουλής. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δύο αφέθησαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 20:00 το βράδυ την προηγούμενη νύχτα. Οι βελγικές αρχές αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, ενώ θα υπάρξουν συνεχείς ανακοινώσεις. Για το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω δελτίων τύπου. Καταιγιστικές οι εξελίξεις για το Κατάρ – Gate Μετά την είδηση της εμπλοκής της Εύας Καϊλή στην υπόθεση χρηματισμού του Κατάρ, προκλήθηκε έντονος πολιτικός σεισμός, τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε τη διαγραφή της, ενώ αργότερα ακολούθησε και το S&D. Παράλληλα, χθες το βράδυ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, αποφάσισε, υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών, να αναστείλει με άμεση ισχύ όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Εύα Καϊλή ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λόγω των καταιγιστικών εξελίξεων, η πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία ανήκε μέχρι τη διαγραφή της η κυρία Καϊλή, ζήτησε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις. Υπό στενή παρακολούθηση από τη βελγική αστυνομία Ήδη από χθες έγινε γνωστό ότι η βελγική αστυνομία από καιρό χρησιμοποίησε σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ των οποίων και οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Πριν τις προσαγωγές, είχαν γίνει 16 επιχειρήσεις των βελγικών αρχών, σε σπίτια και γραφεία, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την L’ Echo, στο σπίτι της κυρίας Καϊλή βρέθηκαν τσάντες με χαρτονομίσματα. Στις αρχές προσήχθη και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, για τον οποίο παραμένει αδιευκρίνιστο αν είναι από τους τέσσερις που συνελήφθησαν ή αφέθησαν ελεύθεροι. Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή BEST OF NETWORK 11.12.2022, 13:49 11.12.2022, 09:35 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 10:09 11.12.2022, 10:11 10.12.2022, 17:00

