Σύλληψη Καϊλή και άλλων τριών για Κατάρ-gate: Η ανακοίνωση της βελγικής Εισαγγελίας

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών και δύο αφέθηκαν ελεύθερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για δωροδοκία από το Κατάρ, στην οποία προσήχθη για ανάκριση και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. Η επίσημη ανακοίνωση της βελγικής Εισαγγελίας δεν διευκρινίζει εάν η Εύα Καϊλή αφέθηκε ελεύθερη ή συνελήφθη για την υπόθεση χρηματισμού Ευρωπαίων αξιωματούχων από το Κατάρ, με στόχο να επηρεάσουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χθες το βράδυ έγινε έρευνα και στο σπίτι και δεύτερου ευρωβουλευτή για την υπόθεση. Σύμφωνα με τη βελγική Le Soir, πρόκειται για τον Βέλγο ευρωβουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών, Μαρκ Ταραμπέλα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των βελγικών αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισαγγελίας Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο «μεγάλης έρευνας απο την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτικές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βουλής. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δύο αφέθησαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 20:00 το βράδυ την προηγούμενη νύχτα. Οι βελγικές αρχές αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, ενώ θα υπάρξουν συνεχείς ανακοινώσεις. Για το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις μέσω δελτίων τύπου. Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή

