Χατζηδάκης για τις παρακολουθήσεις: Δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται ο πρωθυπουργός «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Τη δική του απάντηση δίνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε σχέση με το δημοσίευμα της εφημερίδας Documentο για την ανάμειξη του ονόματός του σε παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ. «Η ακατάσχετη σεναριολογία και ονοματολογία, η απίστευτη πολιτική εμπάθεια και οι απροκάλυπτες σκοπιμότητες επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση» δηλώνει στην ανακοίνωσή του. Ολόκληρη η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη: «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και με τιμά με τη φιλία του τόσα χρόνια, υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία. Το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά! Άλλωστε και οι τρεις πρωθυπουργοί με τους οποίους έχω συνεργαστεί ήταν πάντοτε ενήμεροι για όλες τις μείζονες αποφάσεις στα Υπουργεία που κατά καιρούς έχω υπηρετήσει. Οι πολιτικές μου επιλογές ήταν σαφείς και γνωστές τόσο στους ίδιους όσο και στους Έλληνες πολίτες. Η όλη υπόθεση ωστόσο που απασχολεί τον δημόσιο βίο από τον Αύγουστο δεν παύει να είναι δυσώδης. Η ακατάσχετη σεναριολογία και ονοματολογία, η απίστευτη πολιτική εμπάθεια και οι απροκάλυπτες σκοπιμότητες επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι, πέρα από τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα παράνομα λογισμικά και να θέτει σε νέες και χωρίς παθογένειες βάσεις την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση των σχετικών ενεργειών της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη οφείλει να αντιμετωπίσει το όλο αυτό ζήτημα γρήγορα και σφαιρικά, οδηγώντας στην τιμωρία όλους όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουν παρανομήσει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι θέμα Δημοκρατίας!». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Αν την έπιασαν επ’ αυτοφώρω, δεν έχει ασυλία για την έρευνα χρηματισμού από το Κατάρ Εύα Καϊλή: «Από τότε που θα βρεθείς στο Κατάρ, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος» έγραφαν στο Instagram του σύντροφου της Κλέλια Ανδριολάτου: O Παπακαλιάτης με έψαξε στο Instagram, είδε τη φάτσα μου και μου ζήτησε να πιούμε καφέ Best of Network 10.12.2022, 17:49 10.12.2022, 09:54 09.12.2022, 10:00 10.12.2022, 09:20 10.12.2022, 09:21 10.12.2022, 16:29

