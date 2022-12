Χρηματισμός από το Κατάρ: Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες «Σοβαρό, σοκαριστικό και διαβόητο» χαρακτηρίζει το σκάνδαλο με την υπόθεση χρηματισμών το Politico – Δεύτερη νύχτα υπό κράτηση η ευρωβουλευτής Πολιτική θύελλα προκαλεί στις Βρυξέλλες η έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμούς από το Κατάρ, όπου έχει εμπλακεί και η Εύα Καϊλή. Κι ενώ εντός της ημέρας αναμένεται επίσημη ανακοίνωση των ομοσπονδιακών αρχών, πολλοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για το πλέον σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες από το 1999, οπότε και τα 20 μέλη της επιτροπής Σαντέρ εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, μετά από κατηγορίες για απάτες και κακοδιαχείριση. «Αν αποδειχθούν οι κατηγορίες για όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, θα πρόκειται για την πιο κραυγαλέα υπόθεση διαφθοράς που έχει δει το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Διαφάνειας, Μισιέλ φαν Χούλτεν, αναφέρει το Politico. Παράλληλα, ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής Νομικής στο HEC Paris, το χαρακτήρισε «το πιο συγκλονιστικό σκάνδαλο ακεραιότητας στην ιστορία της ΕΕ». «Σοβαρό, σοκαριστικό και διαβόητο» Το διεθνές μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο ειδικούς και αναλυτές, μιλά για το «πιο σοβαρό, σοκαριστικό και διαβόητο» σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και πολλά χρόνια. Η έφοδος των βελγικών αρχών σε 16 πρόσωπα, έφερε κατηγορίες σε πέντε, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Οι έρευνες αφορούν σε «εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος». Ήδη, εντοπίστηκαν 600.000 σε μετρητά, ενώ κατασχέθηκαν κινητά και υπολογιστές. Bags full of cash allegedly linked to World Cup host Qatar were found in the home of European Parliament Vice President Eva Kaili following her arrest in a corruption probe. pic.twitter.com/4eGIOXgb1g— DW News (@dwnews) December 11, 2022 Τα σκάνδαλα του Κατάρ Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κατάρ απασχολεί με σκανδαλώδεις υποθέσεις λόγω του Μουντιάλ. Ήδη, έχουν γίνει αναφορές για τα εργασιακά δικαιώματα και την καταπάτησή τους, αν και η Εύα Καϊλή είχε αναφέρει πρόσφατα στο Κοινοβούλιο ότι η χώρα αποτελεί πρότυπο για τα εργατικά δικαιώματα, ενώ είχαν σκοτωθεί εκατοντάδες εργαζόμενοι στα γήπεδα του Μουντιάλ. Παράλληλα, το φως της δημοσιότητας είδαν ήδη οι κατηγορίες για δωροδοκίες προκειμένου η διοργάνωση να πάει στην Ντόχα. Λόγος έχει γίνει για την καταπάτηση των ίσων δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας έχει απασχολήσει σημαντικά την κοινή γνώμη. Για το Κατάρ είναι «βασικό προτέρημα» να διατηρήσει την καλή του φήμη και γι’ αυτό κάνει «συμφωνίες με μέλη της ΕΕ» για το φυσικό αέριο, ζητώντας την ίδια ώρα, ελεύθερη βίζα για να κινούνται εντός των χωρών της ζώνης Σένγκεν. Το θέμα αυτό μάλιστα ήταν να ψηφιστεί εντός τις εβδομάδας, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην «αποθέωση» του Κατάρ για την «ιστορική μεταμόρφωσή του» από την Καϊλή τον περασμένο μήνα, όπως και τη δημόσια δήλωσή της ότι θα ψηφίσει «ναι» στην απελευθέρωση των μετακινήσεων εντός Σένγκεν για Κατάρ και Κουβέιτ. «Η Καϊλή πήγε πίσω από την πλάτη μας στο Κατάρ» Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, η Καϊλή αγνόησε ευρωβουλευτές σε πάνελ αφιερωμένο στη Μέση Ανατολή, όταν αποφάσισε να κάνει δικό της ελεύθερο επαγγελματικό ταξίδι στη χώρα, πριν το Μουντιάλ, για να διαπιστώσει τις αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας. Η ίδια είπε ότι εκπροσώπησε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που βλέπουν την πρόοδο της χώρας ως αντιπροσωπεία κοινών αξιών. «Πήγε πίσω από την πλάτη μας», είπε η ευρωβουλευτής Χάνα Νιούμαν από την Γερμανία. Όπως ανέφερε, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής πήγε μόνη της αντί με μία οργανωμένη ομάδα που θα είχε όλες τις θέσεις, «ώστε να κάνει δηλώσεις λιγότερο επικριτικές». Αν και η ίδια έκανε κλήσεις στο κινητό της, δεν υπήρξε ποτέ ανταπόκριση. Σε αναβρασμό οι Βρυξέλλες Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στις Βρυξέλλες, που καλούνται να δράσουν άμεσα. Η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει ένα ανεξάρτητο όργανο δεοντολογίας, που θα ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα διαθέτει αρμοδιότητα διερεύνησης ή επιβολής. Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν είναι μέρος της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθούν τους «σχετικά καλούς κανόνες λόμπι που ισχύουν ήδη» στις Βρυξέλλες. Προς το παρόν, οι χώρες δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο μητρώο διαφάνειας ομάδων συμφερόντων της ΕΕ, και οι ευρωβουλευτές δεν χρειάζεται να αναφέρουν αυτές τις επαφές. Παράλληλα, το S&D ζήτησε να τεθεί σε αναμονή η πρόταση για την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας για το Κατάρ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ ο εισηγητής των Πρασίνων είπε ότι θα καταψηφίσει το μέτρο εάν έρθει σε ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου σχεδίαζε να μεταβεί στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το σκάνδαλο με το Κατάρ θα φέρει αναβολή του ταξιδιού. Πέραν αυτών και των διαδικασιών καθαίρεσης της Εύας Καϊλή, αύριο οι ευρωβουλευτές είναι πιθανό να ζητήσουν ανάκληση της βουλευτικής της ασυλία. Επίσης, η Αριστερά έχει ήδη ζητήσει επίσημα να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για το περιστατικό, ενώ η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας.

