Χρηματισμός από το Κατάρ: Υπό κράτηση η Εύα Καϊλή και άλλα 5 άτομα Το έκτο άτομο είναι ο πατέρας της Εύας Καϊλή που βρέθηκε με χαρτοφύλακα με χρήματα Σε έξι συνολικά προσαγωγές, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση χρηματισμού από τοι Κατάρ, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Μέχρι το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, οι ανακοινώσεις των αρχών έκαναν λόγο για τέσσερα άτομα που προσήχθησαν, καθώς εντοπίστηκαν εντός και πέριξ της περιοχής των Βρυξελλών, σε μια υπόθεση που οι εισαγγελείς αποκάλεσαν ως «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος». Εκτός από την κυρία Καϊλή, οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες είναι ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής των Ευρωσοσιαλιστών και πρόεδρος της ΜΚΟ Fight Impunity, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, ο σύντροφος της κ. Καϊλή και πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Παντσέρι, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Λούκα Βιζεντίνι. Επίσης, προς ανάκριση φέρεται ότι προσήχθη ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, διευθυντής της ΜΚΟ, «No Peace Without Justice». Συνελήφθησαν επίσης η σύζυγος του Παντσέρι, Μαρία και η κόρη του Σύλβια, στο Μπέργκαμο της Ιταλίας καθώς είχε εκδοθεί ευρωπαικό ένταλμα. Το όνομα του έκτου προσώπου που έχει προσαχθεί από τις βελγικές αρχές δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πατέρα της, Αλέξανδρο Καϊλή, που εντοπίστηκε εν κινήσει με χαρτοφύλακα με χρήματα. Συνολικά έχουν γίνει έρευνες σε 16 τοποθεσίες και τα χρήματα που βρέθηκαν ανέρχονται σε 600.000 ευρώ. Ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντζέρι Ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή BEST OF NETWORK 11.12.2022, 12:45 11.12.2022, 09:35 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 10:09 11.12.2022, 10:11 10.12.2022, 17:00

