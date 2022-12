Qatargate: «Σκάνδαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» λέει ο Τζεντιλόνι – Προβληματισμός στην ΕΕ

Η μία μετά την άλλη έρχονται οι αντιδράσεις για το Qatargate, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ να διατυπώνουν τον προβληματισμό τους για θέματα που ανακύπτουν εντός των Βρυξελλών. Σε τοποθέτησή του, ο επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, έκανε λόγο για μια «επαίσχυντη υπόθεση», για «ένα σκάνδαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ένα «πολύ σοβαρό θέμα». “Lo scandalo di corruzione assesta un danno di reputazione molto serio al Parlamento Europeo che è sempre stato considerato un punto di riferimento sui principi. Il danno reputazionale sarà molto serio”@PaoloGentiloni a #mezzorainpiu pic.twitter.com/Zth6ELRkbo — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) December 11, 2022 «Αφορά σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν χρήματα για να κλείσουν τα μάτια στις συνθήκες εργασίας στο Κατάρ» σημείωσε ειδικότερα. Μίλησε, δε, για ενδεχόμενες διορθώσεις και τροπολογίες, η ενεργοποίηση των οποίων πρέπει να αιτιλογείται. Οι αντιδράσεις στην ΕΕ Οι αποκαλύψεις έφεραν ένα ντόμινο αντιδράσεων και παραιτήσεων ενώ τις τελευταίες ώρες τα βλέμματα στρέφονται και στον ενορχηστρωτή της υπόθεσης, τον πρώην Ιταλό Ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τον συλληφθέντα – πλέον – σύντροφο της Καϊλή ενώ ήταν συνιδρυτής της ΜΚΟ Fight Impunity. Από την εν λόγω οργάνωση, που συστάθηκε για να προωθήσει τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραιτήθηκαν τα επίτιμα μέλη της. Συγκεκριμένα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ επίτιμο μέλος ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος αποχώρησε – μετά τις αποκαλύψεις – από τη ΜΚΟ για θέματα αρχής. Μέλη ήταν και η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μπερνάρ Καζνέβ, η επί χρόνια ευρωβουλευτής Σεσίλια Βικστρομ και άλλοι. H οργάνωση με έδρα τις Βρυξέλλες ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ από τα πρώτα επίτιμα μέλη της ήταν ο Ντένις Μακγουέτζ, Κογκολέζος γυναικολόγος, πάστορας νικητής του Νόμπελ Ειρήνης το 2018. Οι αντιδράσεις για τη δράση του Αντόνιο Παντζέρι δεν σταμάτησαν εκεί, με τους τριγμούς να φτάνουν μέχρι την ιταλική Βουλή. Συγκεκριμένα, το ιταλικό αριστερό κόμμα «Άρθρο Ένα» έπαψε από τα μέλος του, τον πρώην ευρωβουλευτή. Στην Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας, στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση του εντάλματος σύλληψης της κόρης και της συζύγου του Παντσέρι. Η La Repubblica υπογραμμίζει ότι βάσει του περιεχομένου τηλεφωνικών παρακολουθήσεων «και οι δυο τους είχαν πλήρη επίγνωση της δράσης του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και παράδοση δώρων». Οι αντιδράσεις των ευρωβουλευτών Το σκάνδαλο προκάλεσε έντονη συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών των Βρυξελλών για καλύτερους κανόνες άσκησης πίεσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα «πιο διαφανή στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ντάνιελ Φρόιντ, εμφανώς θορυβημένος από τις συλλήψεις. Η Γερμανίδα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νίκολα Μπέερ, εξέφρασε επίσης την έκπληξή της. «Αυτό με εκπλήσσει», δήλωσε η πολιτικός του FDP. «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτό έχει συνολικό αρνητικό αντίκτυπο στο Κοινοβούλιο». Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Άννα Καφατσίνι υπενθύμισε στο Twitter ότι η Εύα Καϊλή είχε επαινέσει την «πρόοδο» του Κατάρ στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέγοντας ότι εξαπλάγη από εκείνες τις δηλώσεις. Ποιος είναι ο Παντζέρι Μέλος του ιταλικού κόμματος Articulo Uno – το οποίο αποσχίστηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα το 2017, o Παντζέρι ήταν ευρωβουλευτής για 15 χρόνια. Ειδικότερα, από το 2004 έως το 2019 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D). Το 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου κάλεσε τον Παντσέρι να επιστρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 83.764 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη μετά από έρευνα που ξεκίνησε το 2009 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για παραβάσεις των κανόνων για την επιστροφή εξόδων των βουλευτών. Ήδη από το 2014, ο Παντζέρι υπηρετούσε στην Υποεπιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (DROI), όπου την περίοδο 2017-2019 ήταν πρόεδρος. Ως πρόεδρος δήλωσε το 2019 στη Ντόχα ότι το Κατάρ έγινε σημείο αναφοράς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδείκνυε συνεχώς ότι ήταν στο σωστό δρόμο. Η ΜΚΟ Το 2019, ο Παντσέρι ήταν συνιδρυτής της ΜΚΟ Fight Impunity στις Βρυξέλλες. Η οργάνωση, όπως αναφερόταν, επιδιώκει να προωθήσει τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τις Le Soir – Knack οι βελγικές αρχές έκαναν έρευνα και στο γραφείο της Fight Impunity, χωρίς να υπάρξει απάντηση. Η ΜΚΟ αποτελείται από ιδιαίτερα σημαντικές προσωπικότητες, ενώ η έδρα της βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, τη μόνιμη αποστολή στις Βρυξέλλες και το βελγικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Συνεργάτης του Παντσέρι υπήρξε παλαιότερα και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, που έχει επίσης συλληφθεί από τις αρχές. Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή

