Αβραμόπουλος για συμμετοχή στην ΜΚΟ του Παντζέρι: Είχα λάβει έγκριση από την Κομισιόν Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ισχύει για τη συμμετοχή του στη Fight Impunity Αναφορικά με δημοσιεύματα σχετικά με τον Οργανισμό Fight Impunity, ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε δήλωσή του διευκρινίζει τα εξής: «Προσκλήθηκα να μετάσχω στις αρχές του 2020 ως μέλος στην τιμητική συμβουλευτική επιτροπή του Οργανισμού, από κοινού με κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες όπως η πρώην Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Federica Mogherini, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Bernard Cazeneuve, η Ιταλίδα Γερουσιαστής και πρώην Επίτροπος Emma Bonino, ο Νομπελίστας Denis Mukwege, η πρώην ευρωβουλευτής Cecilia Wikstrοm κ.α. Μετά ένα έτος έπαψα να έχω οποιαδήποτε συμμετοχή στην επιτροπή. Η επιτροπή δεν είχε καμία εκτελεστική, ή διαχειριστική αρμοδιότητα. Πριν αποδεχθώ την πρόσκληση συμμετοχής, ζήτησα ως πρώην Επίτροπος έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και έλαβα, με την απόφαση της, με αριθμό C(2021) 9002. Από κοινού με όλα τα μέλη παραιτηθήκαμε, αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τον κ. Panzeri, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, έκπληκτοι για όσα έγιναν γνωστά σε βάρους του ιδρυτή του Fight Impunity. Αυτή και μόνον είναι η αλήθεια».

