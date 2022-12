Αλέξανδρος Tρίμης – Σάββας Γεωργίου: Η Welcome Pickups «σήκωσε» €5,3 εκατ. και σχεδιάζει επέκταση σε 200 προορισμούς παγκοσμίως

Η κρίση γεννά ευκαιρίες. Αρκεί, βέβαια, αυτός που έχει πληγεί να βρει τη δύναμη να τις αξιοποιήσει. Η Welcome Pickups, την οποία ίδρυσαν οι Αλέξανδρος Τρίμης και Σάββας Γεωργίου, τα κατάφερε. Σε αντίθεση με τις περισσότερες startups στη βιομηχανία του τουρισμού, που επέλεξαν να περιμένουν μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα της πανδημίας, εκείνη επένδυσε στην αυτοματοποίηση των υπηρεσιών της, γεγονός που της επέτρεψε να επανέλθει γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 50% τις επιδόσεις του 2019.

«Βγαίνουμε από τον COVID-19 αρκετά πιο δυνατοί. Το 2022 ήταν μία πάρα πολύ καλή χρονιά για τη Welcome Pickups. Εχουμε φτάσει τους 100 προορισμούς παγκοσμίως σε 50 χώρες, εκ των οποίων περισσότερες από 30 πόλεις άνοιξαν φέτος. Πλέον έχουμε βρει τη φόρμουλα που μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε από το Μπαλί και την Μπανγκόκ μέχρι την Πούντα Κάνα στον Αγιο Δομίνικο», τονίζει στο «business stories» ο Αλέξανδρος, αποκαλύπτοντας πως στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η υπηρεσία της Welcome να είναι διαθέσιμη σε 200 προορισμούς, με τα σχέδια επέκτασης να αφορούν πρωτίστως την Αμερική. «Μέρος της νέας χρηματοδότησης που “σηκώσαμεˮ θα αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, επιδίωξη της ομάδας είναι κάποια χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση του customer experience και την ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα υποστηρίξουν την παροχή μιας ολοκληρωμένης και άκρως προσωποποιημένης ταξιδιωτικής εμπειρίας για όλους», προσθέτει. Πιο αναλυτικά, η startup άντλησε κεφάλαια, ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, από επενδυτές, όπως οι Market One Capital, Flashpoint και Venture Friends.

Η υγειονομική κρίση και το comeback

«Ενώ τον Μάρτιο του 2020 διπλασιαζόμασταν σε μεγέθη, μέσα σε δυο-τρεις εβδομάδες βρεθήκαμε να είμαστε στο 5% του τζίρου του 2019. Οι βασικοί μας πελάτες ήταν από Αμερική και Αγγλία, που επλήγησαν σημαντικά από την πανδημία, ενώ οι πιο δημοφιλείς χώρες προορισμού ήταν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία που, επίσης, είχαν μεγάλο πρόβλημα», εξηγεί ο Αλέξανδρος, σημειώνοντας ότι η απότομη προσγείωση είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση του δικτύου. «Από 100 άτομα προσωπικό βρεθήκαμε να είμαστε μόλις 25. Τη δεδομένη στιγμή το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν όσοι αποχωρούσαν αφενός να λάβουν ένα ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και αφετέρου να τους εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας σε άλλες, εξίσου ή και πιο μεγάλες εταιρείες από τη Welcome», τονίζει. Σήμερα, η εταιρεία μεγαλώνει και πάλι -μετρά ήδη 55 άτομα– και στόχος είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να γίνουν περίπου 45 νέες προσλήψεις.

Το ελληνικό μοντέλο που κοντράρει Uber και Booking

Οι βασικοί ανταγωνιστές της Welcome είναι εταιρείες κολοσσοί, όπως η Uber και η Booking. Καμία από τις δύο, ωστόσο, δεν προσφέρει το ολοκληρωμένο πακέτο της ελληνικής εταιρείας, γεγονός που αναγνωρίζεται από μεγάλους παίκτες της αγοράς.

Κάποιοι από αυτούς είναι, για παράδειγμα, η Aegean και η Ferryhopper, καθώς η startup έχει αναπτύξει συνεργασίες με περισσότερα από 1.500 ξενοδοχεία, εκ των οποίων τα 300 στην Ελλάδα και 25.000 διαμερίσματα Airbnb. «Το 50% των πελατών μάς βρίσκει απευθείας από την πλατφόρμα μας, ενώ ένα 50% από συνεργάτες, όπως αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία», αναφέρει ο Αλέξανδρος Τρίμης, εξηγώντας το business model της Welcome. «Εστιάζουμε στο κομμάτι των μεταφορών όταν ταξιδεύεις. Φτάνοντας κάποιος στο αεροδρόμιο μπορεί να κλείσει έναν οδηγό-συνεργάτη της Welcome, προκειμένου να τον μεταφέρει στον προορισμό του ή να τον επιλέξει τις επόμενες ημέρες για να περιηγηθούν μαζί στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος μιας πόλης, να καλύψει δηλαδή και το κομμάτι του sight seeing. Τόσο ο ταξιδιώτης όσο και ο οδηγός έχουν προηγουμένως ανταλλάξει συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως την εικόνα του προφίλ τους -εφόσον το επιθυμούν- ή διάφορα στοιχεία για τη φύση και τον σκοπό του ταξιδιού», προσθέτει.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι οδηγοί της Welcome περνούν ειδικά τεστ που εξετάζoυν μία σειρά από παραμέτρους, από το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας έως την προσωπικότητα. Και αυτό γιατί στα μάτια της εταιρείας οι οδηγοί έχουν έναν ρόλο πρεσβευτή κάθε πόλης, αφού εξυπηρετούν ένα εκατομμύριο ταξιδιώτες τον χρόνο, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι τέλος του 2023 παράλληλα με τη γεωγραφική επέκταση.

Σε status «μονόκερου»

«Ποια εταιρεία δεν θα ήθελε να γίνει “μονόκερος”;». Αυτό απαντά ο Αλέξανδρος Τρίμης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Welcome να συμπεριληφθεί στη λίστα των ελληνικών εταιρειών που πέτυχαν αποτίμηση άνω του ενός δισ. δολαρίων. Οπως ωστόσο σπεύδει να διευκρινίσει, σημασία έχει ότι η ομάδα προσφέρει κάτι που είναι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο, οικονομικά προσβάσιμο σε όλους και όχι μόνο από το 5% του πληθυσμού που έχει πολλά χρήματα, ενώ, αν και μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς, παράλληλα καταφέρνει να είναι κερδοφόρα.

