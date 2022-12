Γιάννης Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας αποφάσισε σήμερα να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη Για «οβιδιακές μεταμορφώσεις» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Για «οβιδιακές μεταμορφώσεις» του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Όπως τονίζει, μάλιστα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σήμερα αποφάσισε να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να κάνει μόνος του τη διερεύνηση της υπόθεσης με τα παράνομα λογισμικά και τη λειτουργία της ΕΥΠ». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει, επίσης, ότι ήταν η κυβέρνηση που «ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, σε όλα τα επίπεδα, και με την αμέριστη συνδρομή της δικαστικής έρευνας, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης αυτής». Η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου για τη συνέντευξη Τσίπρα Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις του κ. Τσίπρα συνεχίζονται. Σήμερα αποφάσισε να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη και να κάνει μόνος του τη διερεύνηση της υπόθεσης με τα παράνομα λογισμικά και τη λειτουργία της ΕΥΠ. Όσο και αν υποκρίνεται ότι ο ίδιος δεν το έχει αντιληφθεί, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, σε όλα τα επίπεδα, και με την αμέριστη συνδρομή της δικαστικής έρευνας, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης αυτής. Τόσο σε ό,τι αφορά τις πραγματικές διαστάσεις όσο και στην πτυχή της μυθιστορηματικής εργαλειοποίησής της. Θα συμφωνήσουμε όμως σε κάτι: ότι οι Έλληνες ξέρουν πώς ζούσαν και πώς ζουν. Θυμούνται τη βαριά φορολογία που επέβαλε στη μεσαία τάξη για να καλύψει το κόστος των άφρονων επιλογών του, τις κλειστές τράπεζες, τη βάρβαρη περικοπή των συντάξεων, το νόμο Κατρούγκαλου, τον ΕΝΦΙΑ και την έκτακτη εισφορά που δεν κατήργησε, τα βοσκοτόπια, το ξέφραγο αμπέλι στα σύνορα, την ανομία και την απραξία στο μεταναστευτικό. Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα η πολιτική και ιστορική μνήμη του λαού μας είναι υψηλή. Ειδήσεις σήμερα: Η έρευνα που αποκάλυψε τα €750.000 στην Καϊλη – Πώς έγινε η επιχείρηση των Βέλγων «Θόλωσα όταν ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε» είπε η 17χρονη για την δολοφονία της 23χρονης Ποιοι υποκινούν τα επεισόδια των Ρομά – Σπάει το «άβατο» των καταυλισμών BEST OF NETWORK 12.12.2022, 11:04 12.12.2022, 08:18 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 11.12.2022, 14:00

