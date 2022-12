Δένδιας: Ελλάδα και Ινδία έχουν κοινή θεώρηση των πραγμάτων

«Η χιλιετής ιστορία των επαφών μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας προσφέρει μια στέρεη βάση για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας στον πολιτιστικό τομέα, οι οποίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Ινδία εκπροσωπούν δύο από τους σπουδαιότερους πολιτισμούς στην ιστορία», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Διεθνές Συνέδριο «Ο ελληνικός κόσμος και η Ινδία: Ιστορία Πολιτισμός και Εμπόριο από τη ελληνιστική περίοδο έως την Σύγχρονη Εποχή». «Οι χώρες μας συνδέονται με μακρά ιστορία επαφών, η οποία χρονολογείται από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», επισήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως οι επαφές μεταξύ τους συμπεριελάμβαναν τους τομείς τής τέχνης, των γραμμάτων και της επιστήμης. Ακόμη, ανέφερε, οι εμπορικοί δεσμοί, που αναπτύχθηκαν κυρίως μέσω των θαλάσσιων οδών, οδήγησαν στη δημιουργία δυναμικών ελληνικών κοινοτήτων στη Βεγγάλη, και ιδιαίτερα στην Καλκούτα, όπου έζησε ο διάσημος Έλληνας ινδολόγος Δημήτριος Γαλανός. «Χαιρόμαστε που οι επιστήμονες σ’ αυτό το συνέδριο διερευνούν αυτές τις πτυχές της ιστορίας μας, από την Ελληνιστική περίοδο έως τη Σύγχρονη Εποχή, με στόχο την οικοδόμηση μιας σχέσης που φιλοδοξεί να γίνει στο μέλλον στρατηγική, καθώς η Ελλάδα και η Ινδία έχουν κοινή θεώρηση των πραγμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, «ένα από τα κορυφαία στοιχεία του Συνεδρίου είναι η ψηφιακή έκθεση ενός μοναδικού βυζαντινού χειρογράφου, αποτελούμενου από μεγάλο αριθμό μικρογραφιών, που απεικονίζουν τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου». «Το χειρόγραφο είναι ένα σπάνιο ”διαμάντι” από τη συλλογή του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Το ”ψηφιακό του ταξίδι” στην Ινδία μαρτυρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες μας προκειμένου να τιμήσουν και να διερευνήσουν περαιτέρω τους πολιτιστικούς τους δεσμούς». Έκανε ακόμη αναφορά στην έδρα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru (JNU), που θα ενισχυθεί με επισκέπτη καθηγητή από την Ελλάδα από την αρχή μάλιστα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. «Όπως είχε επισημάνει ο σπουδαίος Ινδός ποιητής Tagore κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 1926: Εμείς, οι νεότερες γενιές τόσο των Ελλήνων όσο και των Ινδών, πρέπει πάντα να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο ένδοξο παρελθόν μας. Αλλά δεν αρκεί μόνο να συλλογιζόμαστε το παρελθόν μας. Πρέπει να βαδίζουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα. Πρέπει να συμβάλλουμε στην προώθηση του πολιτισμού των χωρών μας και να καταστήσουμε αυτόν τον πολιτισμό διαχρονική αξία», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

