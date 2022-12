Εύα Καΐλή: Κύπριος ευρωβουλευτής καταγγέλλει ότι τον προσέγγισε για τροπολογίες υπέρ του Κατάρ Ο Λουκάς Φούρλας αποκάλυψε πως αφορούσαν σε καταδικαστική έκθεση για το Κατάρ – «Μόλις τις είδα μπήκαν ψύλλοι στα αυτά μου» – Δείτε βίντεο Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από το Qatar Gate και την σύλληψη της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με δηλώσεις του Κύπριου ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, ο οποίος προέρχεται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα, η κυρία Καϊλή τον είχε προσεγγίσει προκειμένου να περάσει τροπολογίες που αφορούσαν το Κατάρ. Όπως ανέφερε ο κ. Φουρλάς οι τροπολογίες αφορούσαν καταδικαστική έκθεση για το Κατάρ. «Αυτό συμβαίνει μεταξύ συναδέλφων. Όταν είδα τις τροπολογίες και αφορούσαν το Κατάρ, μπήκαν ψύλλοι στα αυτά μου και πήρα τηλέφωνο τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών τον κ. Κορνηλίου και του είπε ότι σαν Κύπρος δεν πρέπει να ασχοληθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Δείτε βίντεο: «Η τροπολογία θα έλεγε ότι το Κατάρ δεν ήταν τόσο αυστηρό στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάταξης της ομοφυλοφιλίας. Αφορούσε θέματα που θα νέρωναν το αυστηρό ύφος της έκθεσης», συμπλήρωσε. Ακολούθως υποστήριξε ότι υπάρχει μια «παγωμάρα» στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Όλοι είχαμε σχολιάσει την ομιλία της κ. Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο όπου έλεγε τα καλύτερα για το Κατάρ. Μου είχε κάνει εντύπωση και είχα απευθυνθεί στην ίδια, ήταν η αναφορά ότι το Κατάρ έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή με την Τουρκία και ότι ο ρόλος της Τουρκίας και του Κατάρ είναι ο καλύτερος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια εξήγησε ότι το Κατάρ είναι ο κύριος χρηματοδότης της Τουρκίας. «Δεν γίνεται να ξεπλένουμε το Κατάρ», επεσήμανε με νόημα. Ακόμη ανέφερε ότι ο θεσμός του λόμπι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι θεσμοθετημένος. «Εναπόκειται σε κάθε ευρωβουλευτή το ποιους θα δει, τι θα ακούσει και πώς θα πράξει. «Οι λομπίστες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αν κάποιοι Ευρωβουλευτές ενδίδουν στα χρήματα και στα ταξίδια, ας πληρώσουν το μάρμαρο», τόνισε ο κύριος Φουρλάς. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες BEST OF NETWORK 12.12.2022, 12:19 12.12.2022, 16:55 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 17:30

