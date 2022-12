Εύα Καϊλή: Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Μέσα στα επόμενα 24ωρα θα κριθεί εάν η ευρωβουλευτής θα παραμείνει προφυλακισμένη έως την εκδίκαση της υπόθεσης – Οι νέοι ύποπτοι και το χρονικό του Qatargate Γεωργία Σαδανά 12.12.2022, 06:33 Προσωρινά κρατούμενη για τρίτη κατά σειρά νύχτα, στις γυναικείες φυλακές του Σαιν-Ζιλ οδηγήθηκε, κατά πληροφορίες, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της Εισαγγελίας του Βελγίου, η οποία έκανε λόγο για τέσσερις συλλήψεις στην πολύκροτη υπόθεση «Qatar-gate». Η κ. Καϊλή φέρεται να αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, που άπτονται διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με την υπόθεση να κρίνεται το επόμενο διάστημα στις δικαστικές αίθουσες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής βρέθηκε να έχει στην κατοχή της συνολικά 160.000 ευρώ μετρητά σε σακούλες, συμπεριλαμβανομένων και των χρημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της, Αλέξανδρου Καϊλή. Ο τελευταίος είναι υπάλληλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος βρισκόταν σε προσυνταξιοδοτική άδεια τις τελευταίες ημέρες, καθώς αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί στα τέλη του έτους, όταν προσήχθη από τις βελγικές Αρχές, την περασμένη Παρασκευή. Πλην του πατέρα της Ευρωβουλευτή, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και η αδελφή της, Μανταλένα, η οποία δηλώνει σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας. Είναι μάλιστα, επικεφαλής μιας ΜΚΟ (ELONTech) που δίνει νομικές συμβουλές πάνω σε θέματα νέων τεχνολογιών. Δεν αποκλείεται, ακόμη, να κληθούν κι άλλα πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της Ευρωβουλευτή, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά πάγια τακτική των βελγικών αρχών. Τα επόμενα βήματα Υπό το βάρος των ανακοινώσεων της Εισαγγελίας του Βελγίου, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής θα παραμείνει στις γυναικείες φυλακές έως και πέντε ημέρες και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον των Αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν τελικά εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη έως την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης ή όχι. Σε αυτή, την πρώτη κρίσιμη καμπή για την κ. Καϊλή, θα μετρήσει αν κριθεί ύποπτη τέλεσης ίδιων ή παρόμοιων αδικημάτων ή εάν θα υπάρξει συμπαιγνία, αν δηλαδή βρει τα άτομα που θα καταφέρουν να σβήσουν τα ίχνη της και την αθωώσουν τελικά στο δικαστήριο. Επιπλέον, μέχρι την έναρξη της διαδικασίας θα περάσει περίπου ένας με ενάμισης χρόνος. Οι συλλήψεις Μαζί με την Εύα Καϊλή συνελήφθη και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος φέρεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, όπως και ένας λομπίστας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Αντίθετα, ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της Εύας Καϊλή, ενώ ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε και ο Λούκα Βισεντίνι, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Οι νέοι ύποπτοι Παρότι η Εισαγγελία του Βελγίου απέφυγε να κατονομάσει τους τέσσερις συλληφθέντες, ιδιαίτερη εντύπωση στους ευρωπαϊκούς κύκλους προκάλεσε το γεγονός ότι στην κατακλείδα της ανακοίνωσής της δίνεται έντονα η εντύπωση πως η έρευνα μόλις ξεκίνησε και πως έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Συγκεκριμένα, «οι βελγικές αρχές αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες, ενώ θα υπάρξουν συνεχείς ανακοινώσεις», όπως σχετικά αναφέρεται, ενώ γνωστοποιείται ακόμη πως «έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 20:00 το βράδυ την προηγούμενη νύχτα». Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ως «νέος ύποπτος» περιγράφεται ο Βέλγος Ευρωβουλευτής, Μαρκ Ταραμπελά από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Η παραπάνω έφοδος αφορούσε στο σπίτι του και πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία και τον έλεγχο της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, όπως επισημαίνουν οι Le Soir και το περιοδικό Knack. Από αξιωματικούς της Κεντρικής Υπηρεσίας Πάταξης της Διαφθοράς OCRC κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές κι άλλο υλικό. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η λίστα των υπόπτων αυξάνει η έρευνα σε 16 σπίτια από πλευράς των Βελγικών Αρχών, που φαίνεται ότι κινούνται βήμα βήμα, έχοντας σχηματίσει πλήρη εικόνα του μηχανισμού προσέγγισης στελεχών του Ευρωκοινοβουλίου με το Κατάρ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισαγγελίας: «Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας απο την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι τρίτα μέρη σε πολιτικές ή και στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν με μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βουλής. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Δύο αφέθησαν ελεύθερα από τον ανακριτή». Η έδρα Εν τω μεταξύ, ο διεθνής Τύπος θέλει την Εύα Καϊλή να έχει πιαστεί «επ’αυτοφώρω», δηλαδή φέροντας μεγάλο και αδικαιολόγητης προέλευσης χρηματικό πόσο, διαγράφοντας κάθε πιθανότητα διατήρησης του αξιώματός της ως Αντιπροέδρου του ΕΚΤ. Ήδη, η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα έχει γνωστοποιήσει με επιστολή την αφαίρεση όλων των αρμοδιοτήτων της κ. Καϊλή, ενώ σήμερα θα συνεδριάσει η ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο παρουσία και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη και ταυτόχρονα σχεδόν, το μεσημέρι θα συγκληθεί στις Βρυξέλλες για το ίδιο θέμα η Διάσκεψη των Προέδρων. Βάση νόμου, η κ. Καϊλή ακόμη και αν δικαστεί δεν μπορεί να χάσει την έδρα της, παρά μόνο όταν φτάσει να τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου και αφού υπάρξει σύγκλιση αρμόδιων οργάνων του ευρωκοινοβουλίου, η οποία είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Ο μόνος τρόπος να χάσει την έδρα, είναι αν η ίδια παραιτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που χάσει την έδρα, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται βάση του εθνικού νόμου και την έδρα θα «κερδίσει» ο τρίτος σε σταυρούς υποψήφιος, ο Νίκος Παπανδρέου. Το χρονικό της ρήξης Σημειωτέον ότι από τις 26 Ιουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε να τη διαγράψει, αλλά το ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης εσωστρέφειας, σε συνδυασμό με την μετατόπιση της συζήτησης από το ζήτημα της επισύνδεσης του, φρέναραν τις αποφάσεις του. Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη, παρακολουθούν τα όσα εξελίσσονται στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να στέλνει χθες μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς στο κόμμα του, με αφορμή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως είπε, δεν θα δεχθεί «ψήγμα υπόνοιας διαφθοράς όποιον και αν αφορά», καμία προσωπική στρατηγική που βάζει πάνω από το συλλογικό συμφέρον το ατομικό και διαμήνυσε ότι θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων του κόμματος όποιος δεν έχει διάθεση για κοινούς αγώνες. Υπογράμμισε, δε, ότι δεν θα αφήσει κανέναν να αμαυρώσει το νέο ξεκίνημα της παράταξης. Κατά πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι παρών σήμερα στο Στρασβούργο, στην έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πιέσουν την πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, να γίνει σχετική συζήτηση τόσο για την εμπλοκή του Κατάρ, όσο και για την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα μεγάλης έκτασης επεισόδιο μεταξύ της Εύας Καϊλή και του Νίκου Ανδρουλάκη έλαβε χώρα τον Νοέμβριο, στο Στρασβούργο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τότε, είχε ζητήσει εξηγήσεις από την ευρωβουλευτή του κόμματος του, για τους ύμνους υπέρ του Κατάρ και των εργασιακών συνθηκών που προσφέρει. Τότε η ίδια είχε δικαιολογηθεί λέγοντας ότι οι δηλώσεις της είχαν αναφορά στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και πώς η Ντόχα είναι πρωτοπόρα στα εργασιακά δικαιώματα, όμως στον αραβικό κόσμο. Η ευρωπαϊκή αγωνία Πέραν του ζωηρού ελληνικού ενδιαφέροντος, η υπόθεση του Κατάρ έχει βυθίσει σε έντονο προβληματισμό όλα τα επιτελεία στις Βρυξέλλες, καθώς εντείνει την κρίση των θεσμών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Ευρωκοινοβούλιο. Μια πρώτη γεύση που αφήνει η υπόθεση περιέγραψε ο Ιταλός επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος έκανε λόγο για μια «επαίσχυντη υπόθεση», ένα «πολύ σοβαρό θέμα», όπως είπε, δρομολογώντας ενδεχόμενες διορθώσεις και τροπολογίες, με στόχο τον έλεγχο. Ειδήσεις σήμερα: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα σε επιχείρηση στον ΚολωνόQatar Gate: Οι ποινές που προβλέπονται για όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς Γεωργία Σαδανά 12.12.2022, 06:33 BEST OF NETWORK 11.12.2022, 20:37 11.12.2022, 16:51 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 16:30 11.12.2022, 16:31 11.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )