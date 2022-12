Εύα Καϊλή – Γαλλικά ΜΜΕ: Σεισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακραία περίπτωση με γκρίζες ζώνες

Εκτενής είναι η κάλυψη στον γαλλικό Τύπο του σκανδάλου διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο εμπλέκεται η αντιπρόεδρός του Εύα Καϊλή. «Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τέσσερα άτομα τα οποία κατηγορούνται φυλακίστηκαν, μεταξύ των οποίων και η αντιπρόεδρος Εύα Καϊλή» είναι ο τίτλος σχετικού δημοσιεύματος στην εφημερίδα Le Figaro.Αφού εξιστορούνται τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου διαφθοράς, με περίπου 20 εφόδους και έξι συλλήψεις στις Βρυξέλλες και άλλες δύο στην Ιταλία. Αναφέρονται επίσης τα εξής: «Από τη μία πλευρά, το πολύ πλούσιο Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Από την άλλη, οι ευρωβουλευτές, το προσωπικό και οι επικεφαλής οργανώσεων. Το Εμιράτο θεωρείται ύποπτο από τη βελγική δικαιοσύνη, η οποία φροντίζει να μην αναφέρει το όνομά του, ότι ήθελε να επηρεάσει τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα». Η υπόθεση αυτή αποτελεί σεισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχολιάζει στη συνέχεια η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζοντας ότι «έβαλε σε μεγάλη δυσκολία την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη μόνη που έχει εμπλακεί στην υπόθεση αυτή» και ότι «στα τέλη Νοεμβρίου, όταν το θεσμικό όργανο επρόκειτο να ψηφίσει ένα ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Fifa στο Κατάρ, οι Σοσιαλδημοκράτες αντιτάχθηκαν στην αρχή του ψηφίσματος πριν προσπαθήσουν να το αποδυναμώσουν».Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που τελικά πραγματοποιήθηκε, η Καϊλή παρουσίασε το Κατάρ ως «πρότυπο στα εργασιακά δικαιώματα» και εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι «δίνουν μάθημα» το εμιράτο, σημειώνει η εφημερίδα. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της ΕΕ» σχολιάζει τέλος ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου. «Σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η έρευνα επιταχύνεται στις Βρυξέλλες» επισημαίνει από την πλευρά της η εφημερίδα Le Monde αναφερόμενη στα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που φέρεται να κατασχέθηκαν αλλά και στο γεγονός ότι η πρόεδρος της ευρωβουλής Ρομπέρτα Μετσόλα θα συγκαλέσει επίσημα σήμερα τη Διάσκεψη των Προέδρων για το θέμα Καϊλή . «Το ερώτημα που όλοι θέτουν είναι πόσο μακριά θα φτάσει αυτή η υπόθεση», δήλωσε στην εφημερίδα ο Στεφάν Σεζουρνέ, πρόεδρος της ομάδας Renew, η οποία από κοινού με την Αριστερά και τους Πράσινους ζητούν, κατά την εφημερίδα, τη δημιουργία μιας επιτροπής δεοντολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κατά το πρότυπο της γαλλικής Ανώτατης Αρχής για τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής. Από την άλλη, σε ανάλυση για το ίδιο θέμα στην εφημερίδα Libération, επισημαίνεται ότι στην υπόθεση της σύλληψης της αντιπροέδρου Εύας Καϊλή, του πρώην ευρωβουλευτή Παντζιέρι και πέντε άλλων ατόμων υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες που εγείρουν ερωτήματα. «Το βασικό ερώτημα είναι από πού προήλθαν τα χρήματα που κατασχέθηκαν και κυρίως για ποιο λόγο» διερωτάται ο ανταποκριτής της εφημερίδας στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας πως «αν το Κατάρ ήθελε να χρηματοδοτήσει ΜΚΟ ώστε να είναι λιγότερο σκληρή απέναντί του, αυτό δεν απαγορεύεται από μόνο του» και ότι «αυτό που συνιστά αδίκημα είναι η μη δήλωσή του στις βελγικές φορολογικές αρχές». Αν όμως πρόκειται για εξαγορά ευρωβουλευτών, «αυτό είναι άλλο θέμα», σημειώνει ακόμη η εφημερίδα. «Ωστόσο, εκτός από την αναζήτηση μιας καλύτερης εικόνας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αναρωτιέται κανείς αν το Κατάρ δεν ξόδεψε τα χρήματά του «για λίγα», δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι σχεδόν μηδενικές» αναφέρει ακόμη ο ανταποκριτής της εφημερίδας. Αυτή η «επιδρομή» εγείρει άλλα ερωτήματα, σχολιάζει στη συνέχεια ο ανταποκριτής μέσα από το ρεπορτάζ του. Από τη μία πλευρά, η έρευνα κινητοποίησε το βαρύ πυροβολικό της βελγικής δικαιοσύνης [..] η οποία χρησιμοποίησε τα μεγάλα μέσα (υποκλοπές, παρακολουθήσεις) που συνήθως προορίζονται για την τρομοκρατία και το διεθνές έγκλημα. Δεν είναι όμως σαφές γιατί δεν ενεπλάκησαν τα κοινοτικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ».Όποια και αν είναι η έκβαση αυτής της υπόθεσης, θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση του Κοινοβουλίου στη χειρότερη δυνατή στιγμή, καθώς το Κοινοβούλιο καταπολεμά την ανελεύθερη παρέκκλιση και τη διαφθορά στην Ουγγαρία, πιέζοντας τα κράτη μέλη να παρακρατήσουν τη βοήθεια της ΕΕ, καταλήγει η ανταπόκριση. Τέλος ο ειδικός σε ευρωπαϊκά θέματα αναλυτής Καρλ Ντε Μέιγιερ σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Les Échos δίνει τη δική του ανάλυση για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Παρασκευή. «Το θεσμικό αυτό όργανο, το οποίο υστερεί σε σχέση με την Επιτροπή όσον αφορά τη δεοντολογία, πρέπει να αναθεωρήσει τους κανόνες του» αναφέρει προτείνοντας να αλλάξει ο τρόπος ανάδειξης των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές του 2024. Αναφέρει επίσης ότι «πρόκειται για μια ακραία περίπτωση, πρωτοφανή ως προς το εύρος της και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Με έναν ευρωβουλευτή ύποπτο για αποδοχή χρημάτων από τρίτη χώρα για να ξεπουλήσει την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, αυτό αγγίζει τα όρια της κατασκοπείας ή της προδοσίας». Καταλήγει δε λέγοντας ότι «δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φόβο για σκάνδαλο στο θεσμό. Πρέπει να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά, διαφορετικά τα επιχειρήματα των εχθρών της δημοκρατίας θα ενισχυθούν. Χωρίς αποφασιστική δράση, πόσο αξιόπιστο θα είναι το Κοινοβούλιο όταν καταγγέλλει τη διαφθορά στην Ουγγαρία; Το θεσμικό όργανο πρέπει να επανεξετάσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του». -- Ειδήσεις σήμερα: «Γάμος αλά ελληνικά» μεταξύ δύο γυναικών που έστησαν παραδοσιακό γλέντι στον Καναδά Η έρευνα που αποκάλυψε τα €750.000 στην Καϊλη – Πώς έγινε η επιχείρηση των Βέλγων «Θόλωσα όταν ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε» είπε η 17χρονη για την δολοφονία της 23χρονης

