Εύα Καϊλή: Δείτε τα πόθεν έσχες της όπως κατατέθηκαν στη Βουλή

Διπλασιασμό των τραπεζικών καταθέσεών της εμφανίζει η κυρία Εύα Καϊλή σύμφωνα με τις διαθέσιμες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Βουλής και αφορούν την περίοδο 2018 – 2020. Συγκεκριμένα, στο «πόθεν έσχες» του 2019 – χρήσης 2018 – η ευρωβουλευτής δηλώνει συνολικά 550.000 ευρώ εκ των οποίων τα 340.000 ευρώ προέρχονται από πώληση μονοκατοικίας στην Άνοιξη Αττικής. Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων ανέρχεται σε περίπου 210.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος – 189.130 ευρώ – είναι κατατεθειμένο σε Βελγική τράπεζα. Στην ακίνητη περιουσία εμφανίζονται συνολικά εγγραφές σε 5 ακίνητα. Στα 4 έχει 100% κυριότητα και σε ένα 25%. Η πώληση της μονοκατοικίας στην Άνοιξη Αττικής, συνολικού εμβαδού 250τ.μ., της αποφέρει 340.000 ευρώ. Πρόκειται για ακίνητο κατασκευής του 1986 το οποίο είχε αγοράσει το 2009 καταβάλλοντας 294.395 ευρώ (220 χιλ από δάνειο και τα υπόλοιπα από εισοδήματα προηγούμενων ετών). Στο Βέλγιο κατέχει ένα διαμέρισμα 53 τ.μ.. Το αγόρασε το 2015 έναντι 175.000 ευρώ (140 χιλ δάνειο και 35 χιλ εισοδήματα προηγούμενων ετών) Δείτε το πόθεν έσχες της Εύα Καϊλή για το 2019 Στο επόμενο «πόθεν έσχες» έτους 2020 (χρήση 2019) εμφανίζει εισοδήματα περίπου 219.000 ευρώ. Οι καταθέσεις εκτοξεύονται σε περίπου 405.000 ευρώ εκ των οποίων τα 335.680 σε Βελγική τράπεζα. Η συγκεκριμένη αύξηση δεν φαίνεται να προκαλείται από την πώληση της μονοκατοικίας καθώς στην τρέχουσα χρονιά αγοράζει διαμέρισμα στο Ψυχικό – 4ου ορόφου 169 τ.μ. με υπόγειο 40 τμ έτους κατασκευής 2017. Για την αγορά καταβάλλει συνολικά 270.000 ευρώ (αντικειμενική αξία συμβολαίου απόκτησης 670 χιλ ευρώ). Ως πηγή προέλευσης των χρημάτων δηλώνει την πώληση περιουσιακού στοιχείου. Δείτε το πόθεν έσχες της Εύα Καϊλή για το 2020 Στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 (χρήση 2020) η κυρία Καϊλή εμφανίζει εισοδήματα 164.000 ευρώ. Οι καταθέσεις ανεβαίνουν σε 461.846 ευρώ ενώ η ακίνητη περιουσία δεν εμφανίζει μεταβολή. Δείτε το πόθεν έσχες της Εύα Καϊλή για το 2021 Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν τον ίδιο μισθό ο οποίος ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε €9.386,29 (Ιούλιος 01/01/2022). Ο μισθός αυτός πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές της ΕΕ. Μετά την παρακράτηση αυτών, ο μισθός ανέρχεται σε €7.316,63. Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές τους να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο. Ως εκ τούτου, ο τελικός μισθός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαρτάται από τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα εκλογής τους. Ειδήσεις σήμερα: Η έρευνα που αποκάλυψε τα €750.000 στην Καϊλη – Πώς έγινε η επιχείρηση των Βέλγων «Θόλωσα όταν ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε» είπε η 17χρονη για την δολοφονία της 23χρονης Ποιοι υποκινούν τα επεισόδια των Ρομά – Σπάει το «άβατο» των καταυλισμών

