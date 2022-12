Εύα Καϊλή: Η έρευνα που αποκάλυψε τα €750.000 – Πώς έγινε η επιχείρηση των Βέλγων

Την περιγραφή της επιχείρησης των βελγικών αρχών που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων σχετικά με το Κατάρ-gate, ανάμεσα στα οποία και η αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, περιγράφει σε άρθρο της η εφημερίδα Le Soir πιάνοντας το νήμα από τα ξημερώματα της 9ης Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα «ειδική μονάδα της αστυνομίας περίμενε υπονομετικά έξω από το σπίτι της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Εύας Καϊλή, για τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τον σύζυγό της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς λόγω της ασυλίας της κυρίας Καϊλή δεν μπορούσε να γίνει επιδρομή στο σπίτι». Το σπίτι της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες Εξηγώντας τον ρόλο του Τζιόρτζι, η βελγική ερημερίδα γράφει ότι «ο ένας εκ των επικεφαλής της ΜΚΟ Fight impunity, είναι ένας από τους βασικούς υπόπτους της επιχείρησης κατά της διαφθοράς που οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν εκείνο το πρωί (σ.σ. της 9ης Δεκεμβρίου) και σχεδίαζαν προσεκτικά από τα μέσα Ιουλίου». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον φάκελο χειρίζονταν μετρημένοι στα δάχτυλα ερευνητές ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα λεπτά της επιχείρησης δεν καταγράφηκαν στην εθνική βάση δεδομένων της βελγικής αστυνομίας «προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαρροές». Το κρίσμο πρώτο βήμα Κρίσιμο πρώτο βήμα για τα μέλη της ομάδας κατά τη διαφθοράς (OCRC) του Βελγίου με επικεφαλής της τον οικονομικό εισαγγελέα Michel Claise ήταν η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του Τζιόρτζι με όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση να τον ακολουθούν από τη στιγμή που έφυγε από το γκαράζ του σπιτιού και τελικά να τον συλλαμβάνουν, «μια σύλληψη που αποτέλεσε την αρχή συνολικά 16 ερευνών στις Βρυξέλλες και τα περίχωρά τους» όπως γράφει η Le Soir. Στο πλαίσιο των ερευνών ελέγχθηκαν τα σπίτια αρκετών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιωματούχων και πάνω από όλα το σπίτι στις Βρυξέλλες του πρώην ευρωβουλευτή και προέδρου της ΜΚΟ, Fight Impunity, Αντόνιο Παντζέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι ερευνητές βρήκαν περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά καθώς ο κ. Παντζέρι θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης «που ερευνάται για χρηματοδότηση από ξένο κράτος – εν προκειμένω το Κατάρ – για να επηρεάσει με χρήματα και δώρα πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». O Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι Εκείνο το πρωί, αναφέρει η βελγική εφημερίδα, εκτός από τον Παντζέρι και τον Τζιόρτζι, ψηλά στη λίστα της επιχείρησης ήταν άλλα δύο άτομα: το «αφεντικό» των συνδικάτων, Λούκα Βισεντίνι, ο οποίος ήταν άρτι εκλεγείς στην International Trade Union Confederation (ITUC) καθώς και ένας τέταρτο άτομο ιταλικής καταγωγής με ενεργό δράση στην κοινότητα των ΜΚΟ, ο «κύριος Τ.». «Μέχρι το μεσημερί η επιχείρηση ήταν ηδη επιτυχής. Είχαν ανακαλυφθεί χρήματα και είχαν κατασχεθεί αρκετά terabytes ψηφιακών δεδομένων. Παράλληλα είχαν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνο και ηλεκτρονικοί υπολογιστές ενώ αρκετά γραφεία βοηθών είχαν σφραγιστεί για περαιτέρω έλεγχο» σημειώνει η Le Soir και συνεχίζει: «ανάμεσά τους τα γραφεία των βοηθών των Βέλγων Ευρωβουλευτών, Μαρί Αρένα και Μαρκ Ταραμπέλα. Η «γραμμή άμυνας» της Αρένα ήταν ότι η βοηθός της εργαζόταν για την ΜΚΟ του Παντσέρι και έτσι εξηγείται η έρευνα των αρχών. Ο πατέρας της Εύας Καϊλή Η επόμενη σκηνή που περιγράφει η βελγική εφημερίδα καταγράφεται έξω από το ξενοδοχείο Sofitel στις Βρυξέλλες με πρωταγωνιστή τον πατέρα της Εύας Καϊλή: «Ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν για λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες. Ο πεθερός του Φραντσέσκο Τζόρτζι κρατά μια συνηθισμένη βαλίτσα μόνο που ήταν γεμάτη χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Τον προσήγαγε η ομάδα της αστυνομίας» Η βελγική εφημερίδα υποστηρίζει ότι μετά από όσα συνέβησαν έξω από το ξενοδοχείο με τον πατέρα της κυρίας Καϊλή κρίθηκε ότι δεν ίσχυε η ασυλία που απολάμβανε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Άμεσα αποφασίστηκε η κινητοποίηση μιας ομάδας αστυνομικών που συμμετείχαν στις πρωινές έρευνες, της 9ης Δεκεμβρίου. Μαζί τους ήταν ο επικεφαλής οικονομικός εισαγγελέας της επιχείρησης. Η έρευνα στο σπίτι μιας εκ των 14 αντιπροέδρων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου δεν ήταν προγραμματισμένη. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη έκπληξη» αναφέρει το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα της Le Soir Στο σπίτι της Εύας Καϊλή βρέθηκαν τσάντες και σακίδια με μετρητά. «Αυτά τα ευρήματα τα εντοπίζουμε συνήθως σε έρευνες σπιτιών διακινητών ναρκωτικών» λέει μια πηγή στη Le Soir. «Τα μετρητά είναι σε χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ. Η αστυνομία δεν έχει καταλήξει στο ακριβές ύψος του ποσού καθώς τα χρήματα εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια. Αλλά από συγκλίνουσες πηγές προκύπτει με συντηρητικές εκτιμήσεις ότι βρέθηκαν περίπου 600.000 ευρώ στις βαλίτσες του πατέρα της Εύας Καϊλή και 150.000 ευρώ μετρητά στο σπίτι της Ελληνίδας ευρωβουλευτή» προστίθεται στο δημοσίευμα. Η Le Soir επισημαίνει, επίσης, ότι «ακόμα καλύτερα (ή χειρότερα ανάλογα την οπτική) το διαμέρισμα της Εύας Καϊλή ήταν επιπλωμένο με δώρα που είχαν την υπογραφή της χώρας που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς: μετάλλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα απ΄το Κατάρ. Τόσα στοιχεία για τα οποία το ζευγάρι Καϊλή-Τζόρτζι και ο πατέρας της Ελληνίδας ευρωβουλυευτή έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις το Σαββατοκύριακο». «Το απόγευμα της Παρασκευής κλαίγαμε από χαρά» αναφέρει μια δεύτερη πηγή κοντά στην έρευνα. «Ακόμα και αν κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα γεγονότα, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί ναυτία». Το θρίλερ με τον Μαρκ Ταραμπέλα Ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα ήταν «μια τελευταία λεπτή επιχείρηση όταν αποφασίστηκε έρευνα στο σπίτι του Βέλγου Ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα» ενώ είχε σφραγιστεί το γραφείο ενός πρώην συνεργάτη του, του G.M., ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με τον Παντσέρι. Ο Ταραμπέλα είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Για να γίνει, όμως, η έρευνα, σημειώνει η Le Soir, ήταν απαραίτητη η παρουσία της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα καθώς το άρθρο 59 του βελγικού Συντάγματος απαιτεί μια τέτοια παρουσία σε περίπτωση έρευνα ευρωβουλευτή που έχει εκλεγεί στο Βέλγιο. O Βέλγος ευρωβουλευτής, Μαρκ Ταραμπέλα Ακολούθησε ένα θρίλερ καθώς ο επικεφαλής οικονομικός εισαγγελέας κάλεσε επειγόντας την κυρία Μετσόλα από τη Μάλτα με την Ιταλία πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσγειώνεται στις Βρυξέλλες αργά το απόγευμα της 9ης Δεκεμβρίου «ενώ η κλεψύδρα άδειαζε καθώς οι έρευνες στη Βέλγιο επιτρέπονται μέχρι τις 9 το βράδυ». «Οι αστυνομικοί οδήγησαν με πατημένο το γκάζι για να μεταφέρουν την κυρία Μετσόλα στο σπίτι του Ταραμπέλα «και τελικά η ομάδα έφτασε εγκαίρως ώστε να κατασχέσει το κινητό του τηλέφωνο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του». Ειδικά για τον Ταραμπέλα, το δημοσίευμα της Le Soir αναφέρει ότι «αρχικά ήταν οργισμένος για το γεγονός ότι το Κατάρ θα φιλοξενούσε το Μουντιάλ 2022 αλλά πέρυσι “μαλάκωσε” σημαντικά φτάνοντας στο σημείο να κάνει και παρεμβάσεις υπέρ της χώρας». Τελικά την Κυριακή έγινε γνωστό ότι ο Βισεντίνι αφέθηκε ελεύθερος αλλά οι Εύα Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, Αντόνιο Παντζέρι και ο «κύριος Τ.» κατηγορούνται για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση με το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίζει τελικά αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

