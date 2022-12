Εύα Καϊλή – Μανώλης Όθωνας: Τα φαινόμενα διαφθοράς δεν έχουν εσωκομματική διάσταση Η δήλωση του στενού συνεργάτη της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά «Τα φαινόμενα διαφθοράς δεν έχουν ούτε πατρίδα, ούτε ιδεολογία, ούτε κόμμα», δηλώνει ο στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας ο οποίος με παρέμβασή του στα κοινωνικά δίκτυα τοποθετείται με σκληρά λόγια για την υπόθεση Καϊλή. Ταυτόχρονα ο κ. Όθωνας, που είχε την ευθύνη ως διευθυντής του γραφείου της αείμνηστης προέδρου του ΚΙΝΑΛ, διαμηνύει στα κομματικά στελέχη ότι δεν είναι η ώρα της κριτικής προς τη Χαριλάου Τρικούπη όσον αφορά στον χρόνο διαγραφής της Εύας Καϊλή, ενώ εκτιμά ότι η ευρωβουλευτής παρέμενε «προσωρινά» εντός του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Όθωνας αναφέρι χαρακτηριστικά: «Αν είναι τώρα η ώρα να συζητήσουμε αν ήταν λάθος που και η προηγούμενη ηγεσία και η σημερινή, για λόγους εσωκομματικών ισορροπιών και μιας επίπλαστης τελικά εικόνας ενότητας, την ανέχτηκαν θα είμαι από εκείνους που θα αναγνωρίσουν ότι ναι, ήταν λάθος. Δεν χωρά όμως καμιά συζήτηση, για όσους γνωρίζουμε, το αν εδώ και καιρό είχε πολιτικά dealάρει με την ηγετική ομάδα της ΝΔ. Απλά μας την είχαν αφήσει – να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους – προσωρινά με «υποσχετική». Πέραν από την παντελή της απουσία από οποιαδήποτε συλλογική μας δράση ήταν αρκετές και κραυγαλέες οι πολιτικές της διαφοροποιήσεις. «Συμπωματικά» όλες στη γραμμή της ΝΔ εντός, και του Λαϊκού Ευρωπαϊκού κόμματος , εκτός των τειχών. Η δε ενεργοποίηση της «οψιόν» για την μεταγραφή ήταν απλά θέμα χρόνου. Ίσως μάλιστα χωρίς τις εξελίξεις του περασμένου Αυγούστου να είχε ήδη γίνει. ΥΓ : Τα φαινόμενα διαφθοράς δεν έχουν ούτε πατρίδα, ούτε ιδεολογία , ούτε κόμμα. Ακόμα περισσότερο δεν έχουν ποτέ και σε κανένα κόμμα «εσωκομματική» διάσταση. Η απόπειρα συσχέτισης της πολιτικής της στάσης – με το τι η συγκεκριμένη στήριζε ή έλεγε το 2007, το 2009-20012 , το 2017 ή το 2019 – με μια ποινική υπόθεση, είναι λάθος. Γιατί μπορεί έτσι να θεωρούν κάποιοι ότι δικαιώνονται έναντι κάποιων άλλων αλλά η παράταξη δεν θα δικαιωθεί ποτέ». Ειδήσεις σήμερα: Η έρευνα που αποκάλυψε τα €750.000 στην Καϊλη – Πώς έγινε η επιχείρηση των Βέλγων «Θόλωσα όταν ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε» είπε η 17χρονη για την δολοφονία της 23χρονης Ποιοι υποκινούν τα επεισόδια των Ρομά – Σπάει το «άβατο» των καταυλισμών BEST OF NETWORK 12.12.2022, 12:19 12.12.2022, 11:59 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 11.12.2022, 14:00

