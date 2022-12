Εύα Καϊλή: Οι πολιτικές παρενέργειες του σκανδάλου, οι πιέσεις για παραίτηση και οι διαδικασίες καθαίρεσης Τι γίνεται με την έδρα της – Πρωτοβουλίες για την καθαίρεση της αλλά και οι πιέσεις για να παραιτηθεί – Από τις 26 Ιουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει την Καϊλή Ελένη Γκρήγκοβιτς 11.12.2022, 22:59 «Η Ελληνίδα αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ανάμεσα στους συλληφθέντες για την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ», είναι ο τίτλος που κοσμεί τα περισσότερα πρωτοσέλιδα του ξένου τύπου. Η είδηση της εμπλοκής της ελληνίδας ευρωβουλευτή στην υπόθεση, που χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τελευταίας δεκαετίας, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων σε Βρυξέλλες και Αθήνα. Η ίδια και άλλα τέσσερα άτομα αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, βρίσκεται και ο σύντροφός της, Φραντζέσκο Τζιόρτζιο. Μόλις πριν από ενάμιση χρόνο υποδέχθηκαν στον κόσμο την κόρη τους. Η Εύα Καϊλή, όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα, πιάστηκε επ’αυτοφώρω. Για τον λόγο αυτό, όπως ορίζει ο νόμος, έχασε την βουλευτική της ασυλία αυτομάτως την Παρασκευή. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι με τον όρο «επ’αυτοφώρω», οι βελγικές αρχές εννοούν ότι εντοπίστηκε μεγάλο και αδικαιολόγητης προέλευσης χρηματικό πόσο. Πλέον, αναμένεται η απόφαση του δικαστή για το μέλλον της ευρωβουλευτή αλλά και των άλλων τριών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Δεν αποκλείεται μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, να υπάρξει νέος κύκλος ανακρίσεων από τον στενό πυρήνα των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων και συγγενικών προσώπων τους αλλά και συνεργατών. Αυτή είναι μια πάγια τακτική των εισαγγελικών αρχών του Βελγίου που διερευνούν σε βάθος την υπόθεση. Στις Βρυξέλλες, ήδη γίνονται από το Σάββατο ενέργειες για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση της προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, οι συνάδελφοί της είναι ιδιαιτέρως οργισμένοι με την ελληνίδα ευρωβουλευτή, καθώς σημειώνουν ότι η αξιοπιστία και ο θεσμός του ευρωκοινοβουλίου κλονίζεται με τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν αποκλείεται, όπως επισημαίνουν, να υπάρξουν πρωτοβουλίες μέσα στα επόμενα 24ώρα για την καθαίρεση της ενώ θα ασκηθεί και πίεση ώστε να παραδώσει την έδρα της. Αύριο, Δευτέρα, θα συνεδριάσει η ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ενώ στις Βρυξέλλες το μεσημέρι θα συγκλιθεί η Διάσκεψη των Προέδρων. Βάση νόμου, η κ. Καϊλή ακόμη και αν δικαστεί δεν μπορεί να χάσει την έδρα της παρά μόνο όταν φτάσει να τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου και αφού υπάρξει σύγκλιση αρμόδιων οργάνων του ευρωκοινοβουλίου, η οποία είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Ο μόνος τρόπος να χάσει την έδρα, είναι αν η ίδια παραιτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που χάσει την έδρα, θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται βάση του εθνικού νόμου και την έδρα θα «κερδίσει» ο τρίτος σε σταυρούς υποψήφιος, ο Νίκος Παπανδρέου. Από τις 26 Ιουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει την Καϊλή Στη Χαριλάου Τρικούπη, παρακολουθούν τα όσα εξελίσσονται στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς στο κόμμα του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα δεχθεί «ψήγμα υπόνοιας διαφθοράς όποιον και αν αφορά», καμία προσωπική στρατηγική που βάζει πάνω από το συλλογικό συμφέρον το ατομικό και διαμήνυσε ότι θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων του κόμματος όποιος δεν έχει διάθεση για κοινούς αγώνες. Υπογράμμισε, ότι δεν θα αφήσει κανέναν να αμαυρώσει το νέο ξεκίνημα της παράταξης. Σύμφωνα με πηγές, αύριο θα βρεθεί στο Στρασβούργο, όπου θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών και θα πιέσουν την πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, να γίνει σχετική συζήτηση τόσο για την εμπλοκή του Κατάρ όσο και για την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου. Οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζουν την απόσταση που υπήρχε μεταξύ της Εύας Καϊλή και του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως, λένε, από τον Ιούλιο, στην αρχή των αποκαλύψεων για τις υποκλοπές, όταν η ευρωβουλευτής προσπάθησε εμμέσως να υποβαθμίσει το θέμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήθελε να τη διαγράψει. Ωστόσο, εκτίμησε ότι δεν έπρεπε να αποπροσανατολιστεί η δημοσιότητα από το θέμα των υποκλοπών, που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν ως μέγα θέμα δημοκρατίας, για να μεταφερθεί σε ένα εσωκομματικό μέτωπο. Άλλωστε, οι ίδιες πηγές, επιβεβαίωνουν ένα μεγάλης έκτασης επεισόδιο μεταξύ της Εύας Καϊλή και του Νίκου Ανδρουλάκη τον Νοέμβριο στο Στρασβούργο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τότε, είχε ζητήσει εξηγήσεις από την ευρωβουλευτή του κόμματος του, για τους ύμνους υπέρ του Κατάρ και των εργασιακών συνθηκών που προσφέρει. Τότε η ίδια είχε δικαιολογηθεί λέγοντας ότι οι δηλώσεις της είχαν αναφορά στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και πώς η Ντόχα είναι πρωτοπόρα στα εργασιακά δικαιώματα, όμως στον αραβικό κόσμο. Σε αναμονή για την απόφαση του δικαστή Η κυρία Καϊλή θα διανυκτερεύσει σε κελί στις Βρυξέλλες μέχρι να βρεθεί ενώπιον του φυσικού της δικαστή, κάτι που πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών, ειδάλλως θα αφεθεί ελεύθερη. Ο δικαστής, στη συνέχεια, θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους μέχρι τη δίκη. Στο Βέλγιο ο θεσμός της προφυλάκισης είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα. Στο Βέλγιο η προφυλάκιση εφαρμόζεται μόνο για την περίπτωση που ο κατηγορούμενος ενδέχεται να φύγει από την χώρα και όχι για την πιθανή επανάληψη του εγκλήματος, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ, καταγράφει ρεκόρ στις προφυλακίσεις. Τι είναι το QatarGate Ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής Νομικής στο HEC Paris, το χαρακτήρισε «το πιο συγκλονιστικό σκάνδαλο ακεραιότητας στην ιστορία της ΕΕ». Η αστυνομία των Βρυξελλών έχει ερευνήσει δεκαέξι σπίτια, καθώς εκτιμάται ότι χώρα της Μέσης Ανατολής είχε καταφέρει να διεισδύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επηρεάζοντας σημαντικά τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσφέροντας μεγάλης αξίας δώρα σε άτομα με πολιτική και σημαντική στρατηγική θέση. Βελγικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνουν ότι οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι των ερευνών εδώ και μήνες και η επιχείρηση έχει κωδική ονομασία «καθαρά χέρια» και ερευνά υποθέσεις διαφθοράς, θέλοντας να εντοπίσουν ύποπτες χρηματικές κινήσεις από Καταριανούς αξιωματούχους που προσπαθούσαν να επηρεάσουν οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ντόχα δηλαδή, προσπαθούσε να ασκήσει επιρροή σε πρόσωπα στρατηγικής σημασίας στην Ευρώπη, ώστε να προωθηθεί η δράση του κράτους. Ακόμη, ώστε να γίνονται πιο εύκολα οι μετακινήσεις προς την Ευρώπη με την αλλαγή των προϋποθέσεων για την golden visa. Για τον λόγο αυτό, οι ευρωσοσιαλιστές στην πρώτη τους αντίδραση ανέφεραν ότι «δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών, έως ότου οι αρμόδιες αρχές παράσχουν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, ζητάμε την αναστολή των εργασιών για τυχόν φακέλους και ψηφοφορίες στην Ολομέλεια σχετικά με τα κράτη του Κόλπου, ιδιαίτερα την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας και τις προγραμματισμένες επισκέψεις». Είναι χαρακτηριστικό ότι τον προηγούμενο μήνα, η κ. Καϊλή είχε επισκεφθεί το Κουβέιτ και το Κατάρ. Στη Ντόχα μάλιστα, είχε συναντηθεί με τον Εμίρι, Χαμάντ μπιν Χαλιφά αλ Θανί, και όπως είχε επισημανθεί η συνάντηση κράτησε περισσότερο από όσο αρχικά είχε προγραμματιστεί, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Πρωθυπουργό και τους πανίσχυρους και περιζήτητους Υπουργούς Εξωτερικών & Ενέργειας, με τους οποίους οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τους τρόπους δημιουργίας νέων διαύλων επικοινωνίας με την Ευρώπη. Το μήνυμα που πέρασε η Εύα Καϊλή, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο ήταν στο ίδιο πνεύμα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ότι πλησιάζει η μέρα που οι δύο χώρες του Αραβικού Κόλπου δεν θα χρειάζονται βίζα για τη ζώνη Σένγκεν και το αντίστροφο. Μάλιστα, σε συναντήσεις της με τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του World Cup, και της FIFA, τον υπουργό Εργασίας και τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αναδείχθηκε η αναπάντεχη πρόοδος που μπόρεσε να πετύχει η διπλωματία του αθλητισμού με μεταρρυθμίσεις που έγιναν πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Ειδήσεις σήμερα: Άγρια δολοφονία 22χρονης με μαχαιριές στο Μαρούσι – Συνελήφθη η 17χρονη δράστις Qatargate – Αντόνιο Παντζέρι: Οι χλιδάτες διακοπές των 100.000 ευρώ και οι υποκλοπές των συνομιλιών O Μπουτ αποκάλυψε τι είπε στην Γκράινερ κατά την ανταλλαγή των δύο κρατούμενων Ελένη Γκρήγκοβιτς 11.12.2022, 22:59 BEST OF NETWORK 11.12.2022, 20:37 11.12.2022, 16:51 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 16:30 11.12.2022, 16:31 11.12.2022, 15:30

