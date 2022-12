Εύα Καϊλή: Στο γκαράζ του σπιτιού στις Βρυξέλλες έπιασαν τον σύζυγό της – Πώς έγινε η επιχείρηση

Υπό άκρα μυστικότητα και με επικεφαλής έναν 66χρονο εισαγγελέα ο οποίος έχει ειδικότητα τα θέματα αντιμετώπισης της διαφθοράς πραγματοποιήθηκε η έρευνα που σχεδιάστηκε από τον περασμένο Ιούλιο και εκτυλίχθηκε την 9η Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα τέσσερις συλλήψεις – ανάμεσά τους και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καΐλή – σχετικά με σκάνδαλο διαφθοράς Κατάρ-gate. Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης από τον «μεγεθυντικό φακό» του εισαγγελέα Μάικλ Κλέις, ο οποίος ήταν δικηγόρος για 20 χρόνια πριν να γίνει εισαγγελικός λειτουργός, δεν σταματά ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον ίδιο να εμφανίζεται άτεγκτος και «σκληρό καρύδι» που δεν λυγίζει σε πιέσεις. H μάχη κατά της διαφθοράς είναι η ειδικότητά του, λένε όσοι γνωρίζουν στις Βρυξέλλες τον εισαγγελέα ο οποίος στον ελεύθερο χρόνο του αρέσκεται στο να συγγράφει αστυνομικά βιβλία. O εισαγγελέας Μάικλ Κλέις Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir που αποκάλυψε σχεδόν καρέ-καρέ την επιχείρηση των βελγικών αρχών και η οποία ξεκίνησε με το «καρτέρι» έξω από το σπίτι της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες για τον σύζυγό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, στην αρχή της δεν είχε καταγραφεί στη βάση δεδομένων της βελγικής αστυνομίας προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος ο κύκλος όσων γνώριζαν την «καταιγίδα» που επρόκειτο να ξεκινήσει. Στο ίδιο πλαίσιο, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, τον φάκελο για το Κατάρ-gate χειρίζονταν μετρημένος στα δάχτυλα αριθμός ερευνητών. Αυτά που βρήκαμε τα βλέπουμε μόνο σε επιχειρήσεις κατά διακινητών ναρκωτικών Η Le Soir παρουσιάσε, επίσης, τις πρώτες μαρτυρίες από αστυνομικούς που μετείχαν στις έρευνες της Παρασκευής (9/12) και ήταν από τους πρώτους που είδαν τόσο τα χρήματα που είχε μαζί του ο πατέρας της Εύας Καϊλή όταν εντοπίστηκε έξω από το ξενοδοχείο Sofitel στις Βρυξέλλες όσο και στις «πολυτελείς τσάντες» στις οποίες η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε 150.000 ευρώ. Και τα δύο ποσά, μάλιστα, ήταν σε χαρτονομίσματα των 50 και 20 ευρώ. «Αυτά τα ευρήματα τα εντοπίζουμε συνήθως σε έρευνες σπιτιών διακινητών ναρκωτικών» είπε πηγή στη Le Soir εξηγώντας ότι ο εντοπισμός του πατέρα της Εύας Καϊλή με χρήματα στην κατοχή του ήταν το «κλειδί» για την έρευνα στο σπίτι της καθώς, κατά την κρίση των βελγικών αρχών, κατέρριπτε την ασυλία που προστάτευε την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Το απόγευμα της Παρασκευής κλαίγαμε από χαρά» ανέφερε μια δεύτερη πηγή κοντά στην έρευνα. «Ακόμα και αν κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα γεγονότα, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί ναυτία». Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα η έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, διψήφιων σε αριθμό, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή. Η Le Soir επισημαίνει, επίσης, ότι «ακόμα καλύτερα (ή χειρότερα ανάλογα την οπτική) το διαμέρισμα της Εύας Καϊλή ήταν επιπλωμένο με δώρα που είχαν την υπογραφή της χώρας που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς: μετάλλια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα απ΄το Κατάρ. Τόσα στοιχεία για τα οποία το ζευγάρι Καϊλή-Τζόρτζι και ο πατέρας της Ελληνίδας ευρωβουλευτή έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις το Σαββατοκύριακο». Το κρίσμο πρώτο βήμα Κρίσιμο πρώτο βήμα για τα μέλη της ομάδας κατά τη διαφθοράς (OCRC) του Βελγίου με επικεφαλής της τον οικονομικό εισαγγελέα Michel Claise ήταν η κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του Τζιόρτζι με όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση να τον ακολουθούν από τη στιγμή που έφυγε από το γκαράζ του σπιτιού και τελικά να τον συλλαμβάνουν, «μια σύλληψη που αποτέλεσε την αρχή συνολικά 16 ερευνών στις Βρυξέλλες και τα περίχωρά τους» όπως γράφει η Le Soir. Στο πλαίσιο των ερευνών ελέγχθηκαν τα σπίτια αρκετών βοηθών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιωματούχων και πάνω από όλα το σπίτι στις Βρυξέλλες του πρώην ευρωβουλευτή και προέδρου της ΜΚΟ, Fight Impunity, Αντόνιο Παντζέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι ερευνητές βρήκαν περίπου 600.000 ευρώ σε μετρητά καθώς ο κ. Παντζέρι θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης «που ερευνάται για χρηματοδότηση από ξένο κράτος – εν προκειμένω το Κατάρ – για να επηρεάσει με χρήματα και δώρα πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». O Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι «Άρωμα» Ιταλίας στις έρευνες Η υπόθεση του Κατάρ-gate έχει έντονο ιταλικό «χρώμα» καθώς «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνούν οι βελγικές αρχές θεωρείται ο πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι, γεγονός που κάνει τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται με όσα διαδραματίζονται τα τελευταία 24ωρα στις Βρυξέλλες. Μετά, λοιπόν, τη σύλληψη του Παντζέρι και του, επίσης, Ιταλού συζύγου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, η La Repubblica το πρωί της Δευτέρας (12/12) αποκάλυψε τα ονόματα άλλων τεσσάρων Ιταλών βοηθών ευρωβουλευτών τα γραφεία των οποίων σφραγίστηκαν στα πλαίσια της έρευνας των αρχών του Βελγίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα από τα γραφεία που σφραγίστηκε είναι αυτό της Φεντερίκα Γκαρμπανιάτι, η οποία είναι βοηθός της ευρωβουλευτή, Αλεσάντρα Μορέτι, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Παντζέρι. Η Μορέτι, πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεκαθάρισε πως παρά το γεγονός ότι έκανε ένα ταξίδι στη Ντοχά για να συναντήσει τον υπουργό Εργασίας, πάντα ψήφιζε για το Κατάρ σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο γραφείο ανήκει στον Τζιουζέπε Μερόνι, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως βοηθός του Παντζέρι, και είναι βοηθός της νεοεκλεγείσας ευρωβουλευτή Λάρα Κόμι από το Forza Italia. To τρίτο γραφείο φιλοξενούσε την Ντοναντέλα Ροστάνο, η οποία είχε, επίσης, διατελέσει βοηθός του Παντζέρι, έχει ειδικότητα στη Μέση Ανατολή και είναι βοηθός της ευρωβουλευτή από το Βέλγιο, Μαρία Αρένα. Η Ροστάνο είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ «Fight Impunity», η οποία ιδρύθηκε από τον Παντζέρι και είναι στο επίκεντρο των ερευνών της βελγικής εισαγγελίας. Τέταρτο γραφείο που σφραγίστηκε ήταν αυτό του Νταβίντε Ζόγκια, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και ήταν στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Πιερλουίτζι Μπερσάνι.

