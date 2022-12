Εύα Καϊλή – Φον ντερ Λάιεν: Άκρως ανησυχητικές οι καταγγελίες για διαφθορά

«Οι καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι άκρως ανησυχητικές», δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Οι ισχυρισμοί είναι άκρως ανησυχητικοί, πολύ σοβαροί», επεσήμανε σε δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας ότι προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας που θα καλύπτει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μπορέλ για Κατάρ-gate Την ανησυχία του εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ για τις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο που πλήττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Ερωτηθείς για το τι σημαίνει για τη σχέση με το Κατάρ, αλλά και σχετικά με τις συνέπειες, ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι δεν είναι «δικαστής». «Είναι σε εξέλιξη μία διαδικασία. Βεβαίως τα νέα είναι πολύ ανησυχητικά. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποια γεγονότα, τα οποία με ανησυχούν ως πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», επισήμανε. Ο ίδιος προσέθεσε ότι δεν υπάρχει κάτι ή κάποια αναφορά σε βάρος οποιουδήποτε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ή τις αντιπροσωπείες. «Γίνονται ενέργειες από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις ενέργειες» υπογράμμισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος. «Σκάνδαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» λέει ο Τζεντιλόνι – Προβληματισμός στην ΕΕ Η μία μετά την άλλη έρχονται οι αντιδράσεις για το Qatargate, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ να διατυπώνουν τον προβληματισμό τους για θέματα που ανακύπτουν εντός των Βρυξελλών. Σε τοποθέτησή του, ο επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, έκανε λόγο για μια «επαίσχυντη υπόθεση», για «ένα σκάνδαλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ένα «πολύ σοβαρό θέμα». «Αφορά σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν χρήματα για να κλείσουν τα μάτια στις συνθήκες εργασίας στο Κατάρ» σημείωσε ειδικότερα. Μίλησε, δε, για ενδεχόμενες διορθώσεις και τροπολογίες, η ενεργοποίηση των οποίων πρέπει να αιτιλογείται. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

