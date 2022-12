Καραγιάννης: Τα Εξάρχεια θα είναι μία πλατεία με περισσότερο πράσινο και με σταθμό Μετρό Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι «στον σταθμό Εξάρχεια η επιφάνεια των εγκαταστάσεων Μετρό θα είναι λιγότερο του 10% της πλατείας» Σαφές μήνυμα ότι «το Μετρό θα γίνει στην πλατεία Εξαρχείων και θα το χαρεί ο κόσμος και οι κάτοικοι της περιοχής» έστειλε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, τονίζοντας ότι «αποτελεί τη μοναδική λύση για την περιοχή». Μάλιστα, σημείωσε ότι «προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως το μετρό, ως αξιοπρεπές και φθηνό μέσο μεταφοράς, ένα κατεξοχήν φιλολαϊκό κοινωνικό αγαθό, ενοχλεί». Κατηγόρησε μερίδα της αντιπολίτευσης για «ιδιότυπη ιδιοκτησιακή αντίληψη της περιοχής» όπου, όπως πρόσθεσε, «φιλοδοξεί να επιβάλλει τη δική της αισθητική, οικονομική και αναπτυξιακή προσέγγιση». Σε σχέση με τη χωροθέτηση του σταθμού, ο κ. Καραγιάννης αρχικά παρέπεμψε «στον ΣΥΡΙΖΑ που αδειοδότησε και δημοπράτησε το έργο με τον σταθμό στην πλατεία Εξαρχείων». Ανέφερε ότι «η πρόταση μεταφοράς του Σταθμού Εξαρχείων από τη πλατεία, στην οδό Τοσίτσα που τέθηκε για πρώτη φορά το 2016, εξετάσθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και αποκλείσθηκε τόσο για ουσιαστικούς (συγκοινωνιακούς και κατασκευαστικούς), όσο και διαδικαστικούς λόγους». Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών, «οι εναλλακτικές θέσεις που είχαν προταθεί, όπως αυτή στη συμβολή των οδών Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας, είναι σημαντικά μικρότερες σε έκταση της πλατείας Εξαρχείων» καθώς και ότι «θα απαιτείτο η αλλαγή χάραξης του έργου στο τμήμα από Σταθμό “ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ” μέχρι Σταθμό “ΑΚΑΔΗΜΙΑ” και η επαναχωροθέτηση και εκ νέου σχεδίαση και του Σταθμού “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ”, καθώς ο σταθμός αυτός πρέπει να μετακινηθεί περίπου 300 μέτρα νοτιότερα, στο όριο του Πεδίου του ‘Αρεως με κίνδυνο να κοπούν πολύ περισσότερα δένδρα για την κατασκευή του». Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι «στον σταθμό Εξάρχεια η επιφάνεια των εγκαταστάσεων Μετρό θα είναι λιγότερο του 10% της πλατείας». «Τα θέματα που σχετίζονται με τη πλατεία Εξαρχείων, τέθηκαν από συλλογικότητες της περιοχής στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, όπου και δόθηκαν κατάλληλες εξηγήσεις και απαντήσεις στους προβληματισμούς των ενδιαφερομένων κατά τα έτη 2016-2018. Το διάστημα της δημόσιας διαβούλευσης δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση για την κατασκευή του σταθμού στην πλατεία Εξαρχείων» όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Υποδομών. «Θα φυτευτούν οργανωμένα όσα δέντρα υπήρχαν και πριν» Στη συνέχεια ο υφυπουργός Υποδομών ανέλυσε τα πλεονεκτήματα της Γραμμής 4 του Μετρό, τονίζοντας ότι «η πλατεία Εξαρχείων δεν πρόκειται να καταστραφεί, ούτε το πράσινο θα εκλείπει από αυτή. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη του 2018 και τα τεύχη της σύμβασης, θα φυτεύουν οργανωμένα όσα δέντρα υπήρχαν και πριν». Επανέλαβε δε την επιπρόσθετη δέσμευση που υπάρχει για φύτευση 2.000 δέντρων επιπλέον στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με τον Δήμο Αθηναίων και την εταιρία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ. «Να μιλήσουμε με νούμερα όμως» συνέχισε ο υφυπουργός Υποδομών, επισημαίνοντας ότι με την ολοκλήρωση της Γραμμής 4: * 340.000 επιβάτες θα εξυπηρετούνται ημερησίως. * 53.000 λιγότερα αυτοκίνητα την ημέρα θα κυκλοφορούν στους δρόμους. * 318 λιγότεροι τόνοι διοξειδίου του άνθρακα την ημέρα θα εκλύονται στην ατμόσφαιρα. * 1.216 MWh ενέργειας θα εξοικονομούνται καθημερινά. «Νομίζω τα νούμερα μιλούν από μόνα τους» σχολίασε ο υφυπουργός Υποδομών. Πρόσθεσε ότι «τα Εξάρχεια θα “μετατραπούν” σε μια πλατεία με περισσότερο πράσινο, οργανωμένη και με ένα σταθμό μετρό, σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι κάτοικοι σε 6,5 λεπτά θα βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο ή σε 7,5 λεπτά στο ‘Αλσος Βεΐκου». Παρέθεσε, ακόμα, ένα σημαντικό στοιχείο για τη σύγκριση του δικτύου Μετρό με το τι συμβαίνει σε άλλες πρωτεύουσες. «Στο Παρίσι, υπάρχουν περίπου 308 σταθμοί Μετρό, με μέση πυκνότητα περίπου 4 σταθμών ανά τετραγωνικό χλμ. αστικού χώρου, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχουν σταθμοί σε απόσταση μικρότερη των 200 ή 300 μ. μεταξύ τους. Η Αθήνα μετά και την ολοκλήρωση της Γραμμής 4, θα έχει 1 σταθμό ανά τετραγωνικό χλμ. Ενώ την ίδια περίοδο, μόνο το “υπό κατασκευή” έργο Grand Paris θα προσθέσει 200 χλμ. Μετρό με 68 νέους σταθμούς στην πόλη» σημείωσε ο κ. Καραγιάννης. «Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε» «Το Μετρό σημαίνει φως, σημαίνει διαφάνεια. Οργανωμένες μειοψηφίες δεν θα μετατρέψουν μία περιοχή σε γκέτο. Δεν θα επιτρέψουμε τα άβατα και το σκοτάδι. Αν κάποιοι άλλοι θέλουν να το υπηρετήσουν ας το κάνουν. Όλες οι περιοχές θα πρέπει να αναπτυχθούν. Θέλουμε να αναδείξουμε και τις διαφορετικές ιδέες αλλά υπό καθεστώς διαφάνειας. 'Αλλωστε, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο σταθμός του Μετρό στα Εξάρχεια αντιστρατεύεται την ελευθερία των ιδεών. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουμε μικροπολιτικά συμφέροντα και μικροιδιοκτησιακές αντιλήψεις σε αυτή την περιοχή» είπε κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης.

