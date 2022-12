Κατάρ-Gate: «Όπου χρειαστεί θα πάω, η Εύα βαστάει» λέει στο protothema η Μανταλένα Καϊλή

Ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου, το χρονικό των συλλήψεων και το ισχυρό τράνταγμα στην καρδιά των Βρυξελλών, όλα αποτελούν τα κομμάτια μιας ομιχλώδους υπόθεσης. Όσο βαθαίνει η έρευνα για τη διαφθορά και δωροδοκία, το λεγόμενο «Κατάρ-gate», τα βλέμματα στρέφονται στην οικογένεια της Εύας Καϊλή. Τις τελευταίες ώρες, το όνομα της αδερφής της πολιτικού, Μανταλένας, απασχολεί τον Τύπο καθώς είναι θέμα χρόνου να καταθέσει. Προτού, όμως, βρεθεί ενώπιον των Αρχών δίνει μέσα από το thetimes|-.gr το στίγμα της επικρατούσας κατάστασης. «Ναπάλμ», με αυτή τη λέξη περιγράφει τις τελευταίες εξελίξεις μετά την έρευνα στο σπίτι της αδερφής της που οδήγησε στην κράτηση της Εύας Καϊλή. Σχολιάζει την έκβαση των γεγονότων δίνοντας, δηλαδή, διαστάσεις καταστροφής όπως εκείνες που επέφερε η βόμβα Ναπάλμ. Στην ερώτηση «πώς είναι η Εύα Καϊλή», ενώ τελεί υπό καθεστώς εγκλεισμού, δίνει την εξής σύντομη απάντηση: «Βαστάει». Στις πρώτες φράσεις με τις οποίες, κατά έναν τρόπο, τοποθετείται μετά τις αποκαλύψεις σημειώνει: «Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Ο πατέρας μου είναι καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον». Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρος, συνελήφθη με βελγικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για εντοπισμό βαλίτσας με μεγάλο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος την Κυριακή. Όταν κλήθηκε να απαντήσει η αδερφή της κ.Καϊλή εάν θα φύγει τη Δευτέρα για Βρυξέλλες προκειμένου να καταθέσει η εάν ήδη βρίσκεται εκεί, απάντησε: «Τίποτα δεν έχει λογική, αλλά εν πάσει περιπτώσει. Όπου χρειαστεί θα πάω». Στο ερώτημα «εάν πιστεύει ότι έχουν μπλέξει την Ευα Καϊλή», δίνει την ακόλουθη απάντηση: «Η αδερφή μου ενοχλεί που υπάρχει καν» Ποια είναι η Μανταλένα Καϊλή Σύμβουλος ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας δηλώνει η αδερφή της Εύας Καϊλή, η οποία εμφανίζει πλούσια δράση. Παρουσιάζεται, ειδικότερα, ως επικεφαλής ΜΚΟ, της ELONTech, η οποία συνιστά μια πρωτοβουλία επιστημόνων, ερευνητών και επαγγελματιών για συστηματικότερη παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώνεται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η σχέση Δικαίου και Τεχνολογίας, η νομοπαρασκευαστική διαδικασία της ΕΕ , η ηθική και η νομιμοποιητική βάση στην έρευνα, τα όρια στην καινοτομία και οι μεταβολές στην άσκηση της Δικαιοσύνης βρίσκονται, όπως αναφέρεται στη σχετική περιγραφή για τη δράση της ΜΚΟ, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Παρατηρητηρίου. Το ELONtech φέρεται να μετρά πάνω από τέσσερα χρόνια λειτουργίας και να έχει επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, σε θέματα κρυπτονομισμάτων και τεχνητής νοημοσύνης. Στα επίτιμα μέλη της Οργάνωσης ο διεθνούς φήμης νομικός, Βικράμ Ναγκράνι, ενώ η στελέχωση της ομάδας είχε γίνει και από άλλους γνωστούς παράγοντες του εγχώριου δικηγορικού κλάδου. Διαβάζοντας κανείς για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αναρωτιέται εάν η Εύα Καϊλή διατελούσε κάποιον ρόλο. Όπως προκύπτει, η πολιτικός συμμετείχε σε εργασίες της Οργάνωσης συντονίζοντας σεμινάρια, όπως είχε γίνει τον Ιούνιο του 2018, σε εκδήλωση για τη συμμετοχή των γυναικών στην τεχνολογική πρόοδο. Οι τελευταίες εξελίξεις Η Εύα Καϊλή, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο χρηματισμού, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα χρήματος. Σε αναλύσεις τους, τα βελγικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εξελίξεις που αναμένονται καταιγιστικές, βάζοντας στο κάδρο κι άλλα πρόσωπα. Οι δονήσεις στην Ευρωβουλή φανερές, με το ένα μετά το άλλο τα μέλη να προβαίνουν σε δηλώσεις καταδίκης και εκφράσεις προβληματισμού για το ζήτημα της διαφάνειας εντός των Βρυξελλών. Τα ρίχτερ έχουν μεταφερθεί και στην ιταλική σκηνή λόγω της αποκάλυψης του ονόματος του πρώην ευρωβουλευτή και στενού συνεργάτη του συντρόφου της κ.Καϊλή, Πιερ Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος εμφανίζεται ως ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου και λίγο μετά τις αποκαλύψεις καρατομήθηκε από το αριστερό κόμμα της χώρας του «Άρθρο Ένα» στο οποίο ήταν μέλος. Την ίδια στιγμή, η ΜΚΟ «Fight Impunity», που είχε ιδρύσει πριν από τρία χρόνια και όπως αναφέρεται, σε σχετική ιστοσελίδα, μάχεται κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει μπει επίσης στο στόχαστρο των ερευνών. Λόγω θεμάτων αρχής, μάλιστα, αμέσως μετά την αποκάλυψη παραιτήθηκαν επίτιμα μέλη της οργάνωσης όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και την επίτροπο της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι. Μαζί με τις αποκαλύψεις για τις διακοπές αξίας 100.000 ευρώ που βαρύνουν τον Παντζέρι, διαπιστώθηκε μέσα από υποκλοπές τηλεφώνων ότι εμπλοκή είχαν τόσο η σύζυγος όσο και η κόρη του που επίσης συνελήφθησαν. Ο ίδιος δρόμος ακολουθήθηκε και για τον γενικό γραμματέα της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Λούκα Βινσεντίνι, ο οποίος επί 11 χρόνια ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), όπως άλλωστε και για τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Ένα ακόμη πρόσωπο που συνελήφθη είναι ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, διευθυντής της ΜΚΟ, «No Peace Without Justice». Οι φυλακές Σαιν-Ζιλ Στο κέντρο κράτησης που έχει σχήμα αστεριού και βρίσκονται κατάδικοι έχουν μεταφερθεί οι συλληφθέντες λόγω της υπόθεσης σκανδάλου. Στη φυλακή, που τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 1884, εκτός από την Εύα Καϊλή μεταφέρθηκε και διέμεινε και ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Λαγός, προτού εκδοθεί στην Ελλάδα. Σημειώνεται, ακόμη, ότι η Εύα Καϊλή θα παραμείνει στις φυλακές μέχρι να εμφανιστεί ξανά ενώπιον των Αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν εάν θα παραμείνει προφυλακισμένη έως την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης. Ειδήσεις σήμερα: «Θόλωσα όταν ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε» είπε η 17χρονη για την δολοφονία της 23χρονης «Παρέλαση» κακοκαιριών μέχρι τα τέλη της εβδομάδας – Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ

