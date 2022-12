Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς: Ο Βάλτερ Μπάιερ νέος πρόεδρος

Ο Βάλτερ Μπάιερ, πρώην πρόεδρος του think-tank της ευρωπαϊκής Αριστεράς, «transform! Europe network» εξελέγη νέος πρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Χθες Κυριακή ολοκληρώθηκε, το 7ο Συνέδριο του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) στη Βιέννη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το Συνέδριο απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, με το ζήτημα της έκρηξης του κόστους ζωής και τον πόλεμο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Μάλιστα συμμετείχε πολυμελής και σε υψηλό επίπεδο αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με επικεφαλής τη Γραμματέα της Κ.Ε., Ράνια Σβίγκου και τον αναπληρωτή Γραμματέα, Γιώργο Βασιλειάδη.

Στο Συνέδριο εγκρίθηκε και σειρά ψηφισμάτων, μεταξύ των οποίων και για την αλληλεγγύη προς τον λαό της Κύπρου, για τη δημιουργία δημόσιου πυλώνα φαρμακευτικής έρευνας στην Ευρώπη, για το δικαίωμα στη στέγαση, για την αλληλεγγύη προς τον κουρδικό λαό, για την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, και σειρά άλλων.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών με κόμματα της ευρωπαϊκής και διεθνούς Αριστεράς, μεταξύ των οποίων το Sinn Fein, το ΚΚ Γαλλίας, το ΚΚ Ιαπωνίας, κ.ά.

Στο συνέδριο του ΚΕΑ απηύθυνε ομιλία, ως διεθνής προσκεκλημένος, ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, με την ιδιότητα του προέδρου της Αριστεράς στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

BREAKING. We just elected our new president, with over 90% Walter Baier is the new president of the EL. #ELCONGRESS2022 pic.twitter.com/FgIP29JEco

— European Left (@europeanleft) December 11, 2022