Λοβέρδος για Καϊλή: Είναι βαριά τα εγκλήματα, επισύρουν καθείρξεις αν αποδειχθούν Tο γεγονός πως η κράτηση μετατράπηκε σε προφυλάκιση «σημαίνει πως το πράγμα βαραίνει», σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Για το «Qatargate» και την εμπλοκή της Εύας Καϊλή μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος. Επισήμανε ότι το γεγονός πως η κράτηση μετατράπηκε σε προφυλάκιση «σημαίνει πως το πράγμα βαραίνει». «Ομως, ως προς το νομικό κομμάτι, και αυτό απευθύνεται σε όσους παίρνουν δημοσίως το λόγο, αν δεν ακούσεις τι λέει ο συνήγορός της, δεν μπορείς να παρέμβεις. Κάνεις λάθος, γιατί δεν ξέρεις πως έχουν τα πραγματικά περιστατικά και πως τα αντιμετωπίζει» σημείωσε ο κ. Λοβέρδος. «Τώρα η κ. Καϊλή με αυτά που διαβάζουμε αντιμετωπίζει ενδεχόμενα πολύ μεγάλων ποινών. Αφήστε την να καθορίσει την υπεράσπισή της. Αν δε μιλήσει δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τίποτα από αυτά, με κριτήρια χρονικά ή με κριτήρια πολιτικά. Είναι πολύ βαριά τα εγκλήματα (που της αποδίδονται). Δεν έχουν φυλακίσεις στην άκρη τους, έχουν καθείρξεις. Συνεπώς, είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που σας λέω και σοβαρό, αν και νομικό, πριν μιλήσει η υπεράσπισή της, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα κρατήσουμε λιγάκι προσεκτικά στο στόμα μας» υπογράμμισε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο βουλευτής ανέφερε ακόμη ότι είχαν ξαφνιαστεί όλοι από την ομιλία της κ. Καϊλή στο ευρωκοινοβούλιο για το Κατάρ και τα εργασιακά, επισημαίνοντας πως δεν ήταν γραμμή του κόμματος.

