Λοβέρδος: Η υπόθεση Καϊλή δημιουργεί προβλήματα αλλά όχι πρόβλημα στις εκλογές

Απολύτως μη αναμενόμενο, χαρακτήρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος το θέμα της εμπλοκής της Εύας Καϊλή τονίζοντας ότι πρέπει να προηγείται το ανθρώπινο από το πολιτικό σκέλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, ο κ. Λοβέρδος σε ερώτηση για τη δήλωση Ανδρουλάκη περί Δούρειου Ίππου της ΝΔ, απάντησε ότι εάν τη σχολιάσει και παρερμηνευτεί, θα προκύψει τεράστιο θέμα. Η υπόθεση μάς δημιουργεί προβλήματα, αλλά όχι πρόβλημα στις εκλογές, τόνισε και πρόσθεσε ότι «για την ώρα ετεροκαθορίζει την ατζέντα μας». Σε αντίθεση με την προφυλάκιση Τσοχατζόπουλου παραμονές των εκλογών, ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι η προφυλάκιση Καϊλή έγινε στο Βέλγιο «ενώ απέχουμε μήνες από τις εκλογές για τις οποίες θα είναι μεγάλος και σοβαρός ο αγώνας μας». Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής διέγραψε την Εύα Καϊλή, ενώ οι Ευρωπαίοι επιφυλάχτηκαν μέχρι σήμερα που τη διέγραψαν, είπε ο κ. Λοβέρδος και ως καθηγητής Δημοσίου Δικαίου εκτίμησε ότι «οι συνήγοροί της θα της πουν να μην παραιτηθεί τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες γιατί γιατί πρέπει να αξιοποιήσει την ιδιότητά της». Πρώτα απολογείται και μετά αρχίζει να μετρά ο πολιτικός χρόνος, πρόσθεσε. «Επιμένω ότι έπεσα από τα σύννεφα για την υπόθεση Καϊλή και γνωρίζω εκείνους που την πλησίασαν και την φλέρταραν, αυτούς τους υποκριτές που το έχουν δει αλλιώς». Είπα την Παρασκευή στην ομιλία μου στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις ότι κανένας πολιτικός δεν εξαιρείται και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει πει ποτέ να μην παρακολουθούνται πολιτικοί, τόνισε ο Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτηρίζοντας κωμικοτραγική τη στάση της ΝΔ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποαδήποτε δική του φράση να αποτελεί αντικείμενο εσωομματικών τριβών. Πάμε για εκλογές κι αυτό σημαίνει ότι στόχος είναι η αλλαγή πολιτικών συσχετισμών ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρωτεύουσα πολιτική δύναμη. Οτιδήποτε άλλο δεν με καλύπτει. Δεν θα πω ότιδήποτε που θα μετατρέψει τον πολιτικό μας στόχο σε εσωκομματική αναμέτρηση και δεν θέλω να το κάνω αυτό, είπε ο Ανδρέας Λόβέρδος.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )