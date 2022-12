Μανώλης Χριστοδουλάκης: Εγκαινιάζει το πολιτικό του γραφείο στις Αχαρνές «Είναι πραγματικά όμορφο και ξεχωριστό να δίνεις τις μάχες δίπλα σε φίλους και σε δικούς σου ανθρώπους», έγραψε σε ανάρτησή του Με το σύνθημα «ξεκινάμε για την Ανατολική Αττική», ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, εγκαινιάζει την προσεχή Τετάρτη το πολιτικό του γραφείο στην περιοχή των Αχαρνών. Μπορεί οι εκλογές να μην έχουν ακόμα προκηρυχθεί, ωστόσο ήδη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από τα κόμματα, προκειμένου να υπάρχει άμεση επαφή με τους πολίτες. Ο πρώην γραμματέας του κόμματος, εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε καθημερινή βάση στην περιοχή, όπου συναντάται με πολίτες και φορείς. «Είναι πραγματικά όμορφο και ξεχωριστό να δίνεις τις μάχες δίπλα σε φίλους και σε δικούς σου ανθρώπους!», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media, προσκαλώντας τον κόσμο στα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου. Τα εγκαίνια του γραφείου, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις επτά το απόγευμα. Ειδήσεις σήμερα: «Θόλωσα όταν ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε» είπε η 17χρονη για την δολοφονία της 23χρονης «Παρέλαση» κακοκαιριών μέχρι τα τέλη της εβδομάδας – Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα«Ήταν σαν να έπεσε Ναπάλμ» λέει η αδελφή της Εύας Καϊλή για το σκάνδαλο Κατάρ-gate BEST OF NETWORK 11.12.2022, 20:37 12.12.2022, 08:18 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 11.12.2022, 14:00

