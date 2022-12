Μητσοτάκης: Δουλειά του οργανωμένου κράτους να στρέφει την προσοχή του πρωτίστως σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη Ο πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας για την παρουσίαση του προγράμματπς «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους» «Το πρόγραμμα το οποίο είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα είναι μια απάντηση της πολιτείας απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αόρατοι. Όλοι αυτοί τους οποίους συχνά, γυρίζοντας από την βραδινή μας διασκέδαση, προσπερνάμε στο δρόμο, όταν τους βλέπουμε να κοιμούνται κάτω ή σε ένα παγκάκι και συνήθως περπατάμε λίγο πιο γρήγορα. Φαντάζομαι το έχετε αισθανθεί αυτό, το έχετε βιώσει. Και δύσκολα προσπαθούμε να ταυτιστούμε με το πρόβλημα του άλλου, πόσο μάλλον να καταλάβουμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους συμπολίτες μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους», στο Μεταλλουργείο. «Επειδή όμως η δουλειά του οργανωμένου κράτους είναι να στρέφει την προσοχή του πρωτίστως στους συμπολίτες μας που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη σχεδιάσαμε το πρόγραμμα αυτό» πρόσθεσε συγχαίροντας τον υπουργό, την υφυπουργό και τα στελέχη του υπουργείου και την κοινωνία των πολιτών και τους δήμους που συνεργάζονται. «Για να μετατρέψουμε κάτι το οποίο ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε ένα μόνιμο πρόγραμμα με μόνιμη χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ» είπε υπογραμμίζοντας ότι «η πραγματική ευαισθησία μιας πολιτείας αποτυπώνεται στην ενέργεια και τους πόρους που διαθέτει για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, είτε αυτοί είναι άστεγοι, είτε οροθετικοί, είτε ναρκομανείς, συμπολίτες μας που για διάφορους λόγους χρειάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο την στήριξη του κράτους». Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η μεγάλη δύναμη αυτού του προγράμματος είναι ότι συνδυάζει τη στέγη με την εργασία. «Διότι τελικά η στέγη από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, αν δεν δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτούς τους συμπολίτες μας να αισθανθούν ότι μπορούν να ξαναπατήσουν στα πόδια τους. Και τελικά η εργασία είναι αυτή που μπορεί να δώσει πίσω σε αυτούς τους συμπολίτες μας την αξιοπρέπεια» ανέφερε. Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν περισσότεροι εργοδότες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μίλησε για περισσότεροι ανθρωπιά, ενώ αναφερόμενος στις υπηρεσίες των δήμων σημείωσε ότι χρειάζονται περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί και είπε ότι το κράτος θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Ειδήσεις σήμερα: Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες BEST OF NETWORK 12.12.2022, 12:19 12.12.2022, 11:59 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 11.12.2022, 14:00

