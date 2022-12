Μητσοτάκης: Και το 2023 θα τα καταφέρουμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη «Οι μεταρρυθμίσεις δεν σταματούν – Μόλις ξεκινήσαμε» ανέφερε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 33ου Greek Economic Summit Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για την προσέλκυση επενδύσεων σε συζήτηση στο πλαίσιο του 33ου Greek Economic Summit που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανέφερε τα εξής: «Αντιμετωπίσαμε σειρά προκλήσεων. Οφείλω να πω ότι το επιχείρημα για να προσελκύσουμε άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο από ότι πριν από 3,5 χρόνια. Τότε έπρεπε να τους πείσουμε ότι όντως τα πράγματα θα αλλάξουν, ότι θα βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας. Τώρα είναι πιο εύκολο γιατί μπορούμε να δείξουμε απτά αποτελέσματα. Η ανάπτυξη είναι πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, έρχονται ξένες επενδυσεις και το 2021-2022 δεν θα είναι μοναδικές χρονιές, αλλά θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Έχουμε σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Κάποιες από τις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν και ευκαιρίες για να ενισχύσουμε τη θέση της Ελλάδας. Όταν απευθύνομαι τώρα στους ξένους επενδυτές είναι πιο εύκολο το εγχείρημα. Προφανώς αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα το 2023 από ότι η υπόλοιπη Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις δεν σταματούν. Μόλις ξεκινήσαμε. Αν ο ελληνικός λαός μας δώσει τη ψήφο του για δεύτερη θητεία έχουμε σαφέστατο σχέδιο και μεγαλύτερη τεχνογνωσία τώρα» Μιλώντας για τον κόσμο την επόμενη δεκαετία ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Δέκα χρόνια από τώρα θα γιορτάζετε τα 100 χρόνια του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου. Δεν μπορώ να προβλέψω τόσο μακριά. Τα μεγάλα στοιχήματα τα οποία θέτουμε τώρα είναι αδιαπραγμάτευτα σε ότι αφορά στην πράσινη, την ψηφιακή μετάβαση και για το εργατικό δυναμικό το οποίο χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση στις δεξιότητές του. Προστασία οικονομίας, ενίσχυση άμυνας μας. Στην ενέργεια θέλουμε να είμαστε παγκόσμιος πρωταγωνιστής στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Ξέρουμε πως θα το πετύχουμε. Γνωρίζουμε ότι οι υδρογονάνθρακες θα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενδιάμεση περίοδο. Είναι και αυτό στοίχημα, να γίνει η Ελλάδα κέντρο για το υγροποιημένο φυσικό αέριο της Ευρώπης. Το ψηφιακό στοίχημα επίσης. Είμαστε πολύ πιο επιτυχείς από ότι περίμεναν οι άνθρωποι. Είμαστε επαναλαμβάνω μόνο στην αρχή. Τα πανεπιστήμιά μας ανοίγουν προς τον κόσμο. Τα στοιχήματα που έχουμε βάλει ευθυγραμμίζονται με τις μεγάλες τάσεις στον κόσμο». Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας και οι Έλληνες της διασποράς έπαιξαν ρόλο σε αυτό Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία σημείωσε τα εξής: «Είμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση η οποία μέχρι πρότινος ήταν αδιανόητη. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταραχές στην αγορά ενέργειας. Πολλές χώρες κατάφεραν να παραμείνουν ανθεκτικές. Είναι θέμα η αναπλήρωση του αερίου όταν σταματήσει η αναπλήρωση από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ βάζουν μεγάλο στοίχημα για την πράσινη τεχνολογία και το κάνουν με έναν τρόπο που βασίζεται στις αρχές του προστατευτισμού. Η Ευρώπη ίσως αισθανθεί μία πίεση στο κόστος ενέργειας και είναι δύσκολο να πείσεις μεγάλες εταιρείες να παράγουν στην Ευρώπη. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες να παραμείνουν στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αυτό που κάνουν με την Κίνα δεν επηρεάζει διατλαντικούς εταίρους. Το επικοινώνησε και ο πρόεδρος Μακρόν στον πρόεδρο Μπάιντεν. Πιστεύω ότι κινούμαστε προς ένα κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, θα παραμείνει πιο αδύναμη. Η γεωπολιτική θα παίξει ρόλο και η στρατηγική αυτονομία θα γίνει όλο και πιο σημαντική. Χώρες με παραγωγική βάση όπως η Ελλάδα θα έχουν πολλές ευκαιρίες. Πχ φαρμακευτικά προϊόντα. Διαπιστώσαμε την εξάρτησή μας από την Κίνα. Πριν από 10 ημέρες ήμουν στην Τρίπολη όπου δύο μεγάλες επενδύσεις λαμβάνουν χώρα για την παραγωγή φαρμάκων. Υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν αναζητούμε την πιο φθηνή περιοχή παραγωγής, αλλά την επαναφέρουμε στην Ελλάδα» Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ είναι οι καλύτερες. «Είμαι ευτυχής ότι και το ενδιαφέρον των Ελλήνων της διασποράς να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι αυξημένο. Δώσαμε τη δυνατότητα να ψηφίζουν, αλλά υπάρχουν περιορισμοί δυστυχώς. Αν δούμε πόσοι Έλληνες ή ελληνοαμερικανοί κατέχουν υψηλές θέσεις στις ΗΠΑ, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να πείσεις την ελληνοαμερικανή κοινότητα για τις αξίες της Ελλάδας. Έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις προσδοκίες, γνωρίζουμε πόσο ελκυστικό είναι να έρθουν στην χώρα. Καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας και οι Έλληνες της διασποράς έπαιξαν ρόλο σε αυτό. Και είναι τεράστια πηγή ταλέντων. Πολλοί νέοι ταλαντούχοι Έλληνες θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Πιστεύω σε αυτό και πιστεύω στο μέλλον της Ελλάδας». BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

