Μιχαηλίδου: Βασική κυβερνητική προτεραιότητα η καταπολέμηση της αστεγίας Η υφυπουργός Εργασίας προέτρεψε όλους τους δήμους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ««Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» «Από την αρχή θέσαμε την καταπολέμηση της αστεγίας ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα, καθώς η αστεγία είναι η πιο σκληρή μορφή κοινωνικού αποκλεισμού» δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια σημερινής εκδήλωσης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή το 2018, ο αριθμός των αστέγων στα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν 1.600. «Οι άστεγοι δεν είναι ούτε ανώνυμοι ούτε αθέατοι. Μπορεί να είναι γυναίκες, νέοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, πολλές φορές είναι άρρωστοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή πολυμελείς οικογένειες. Επίσης, άστεγοι δεν είναι μόνο όσοι ζουν σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας και σε υπνωτήρια, είναι και όσοι ζουν σε συνθήκες επισφαλούς στέγασης» ανέφερε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Εργασίας, εξηγώντας παράλληλα ότι και οι λόγοι αστεγίας είναι πολλοί, όπως είναι, για παράδειγμα, η αδυναμία πληρωμής του ενοικίου, μία απόλυση ή η εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας, λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Μιλώντας στην εκδήλωση, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» είναι πλέον κομμάτι του τακτικού προϋπολογισμού και τους βοηθά να αλλάξουν σελίδα στη ζωή τους. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υφυπουργός Εργασίας προέτρεψε όλους τους δήμους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και σχολίασε ότι η συμβολή τους, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών τους, είναι καθοριστική, ενώ, παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τους εργοδότες να μπουν στο πρόγραμμα. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιώργος Σταμάτης, δήλωσε ότι αυτό το πρόγραμμα δίνει την ελπίδα στους αστέγους ότι θα βρεθεί μία στέγη και μία εργασία, αλλά αποκαθίσταται και η εμπιστοσύνη με την Πολιτεία. Τι προσφέρει το πρόγραμμα Όπως υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου, προλογίζοντας σχετικό βίντεο, το 2020, η κυβέρνηση μετέτρεψε με νόμο το πιλοτικό πρόγραμμα σε μόνιμη δημόσια πολιτική, με προϋπολογισμό, για πρώτη φορά, 10 εκατ. ευρώ τη διετία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι: – Η εξασφάλιση στέγης και η επιδότηση ενοικίου για 24 μήνες, καθώς και η κάλυψη των εξόδων ΔΕΚΟ και οικοσυσκευής. – Η επιδότηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες για την εξεύρεση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή για τη δημιουργία επιχείρησης. – Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης. Όλοι οι δήμοι μπορούν να συμμετέχουν μόνοι τους ή ως συμπράξεις. Ωφελούμενοι μπορεί να είναι οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων και υπνωτήρια, οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ως άστεγοι και διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας, φιλοξενούμενοι σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας μονάδων κοινωνικής επανένταξης πιστοποιημένων θεραπευτικών προγραμμάτων εξαρτημένων ατόμων. Στόχος είναι η επανένταξη 600 νοικοκυριών και 800 ωφελουμένων την πρώτη διετία εφαρμογής της πολιτικής αυτής. Ήδη, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος με 23 φορείς σε 43 δήμους σε όλη τη χώρα και συνολικό προϋπολογισμό 9.722.433,70 ευρώ. Ο αριθμός των νοικοκυριών που έχει εγκριθεί για ένταξη στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 535 και ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων σε 798. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η πολιτική «Στέγαση και Εργασίας για τους Αστέγους» είναι ένα πρόγραμμα ενεργητικής κοινωνικής πολιτικής με θετικό πρόσημο και αντίκτυπο. Στόχος είναι, μέσω του προγράμματος, να καταπολεμηθεί πλήρως η αστεγία και όλοι οι ωφελούμενοι να βρουν μία θέση εργασίας. Θετική η εμπειρία ωφελουμένων Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ωφελούμενοι, καθώς και εκπρόσωποι από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), περιέγραψαν την εμπειρία τους και μετέφεραν τις θετικές εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι το ζητούμενο είναι πάντα να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, ενώ στη σύνταξη του εξατομικευμένου πλάνου εργασιακής επανένταξης λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα προσόντα και οι ικανότητες του εκάστοτε επωφελούμενου. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες BEST OF NETWORK 12.12.2022, 12:19 12.12.2022, 11:59 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 09:35 12.12.2022, 09:35 11.12.2022, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )