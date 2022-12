Ο Μητσοτάκης βγαίνει μπροστά για το κυβερνητικό έργο και ξορκίζει το… «ροντέο»

Το περιβάλλον στο Χαϊδάρι ήταν οικείο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έπαιρνε πάντα καλά ποσοστά στη Δυτική Αττική από το 2004 που κατέβηκε για πρώτη φορά υποψήφιος με τη ΝΔ. Με το βλέμμα στις κάλπες του 2023, ο πρωθυπουργός ήδη έχει ξεκινήσει την προσπάθεια της συστηματικής προβολής του κυβερνητικού έργου και γυρίζει στις γειτονιές της Αττικής, αλλά και στις πόλεις της χώρας, κωδικοποιώντας τα όσα έχει κάνει σε αυτή την τετραετία η ΝΔ και στέλνοντας το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να θεωρούνται διόλου κεκτημένα όσο επετεύχθησαν. Εξ ου και υπογράμμισε την ανάγκη αυτοδυναμίας της ΝΔ στη δεύτερη κάλπη των εκλογών. “Έχω κουραστεί, να ακούω διάφορους να μιλάνε για «προοδευτική διακυβέρνηση». Έχει η χώρα προοδευτική διακυβέρνηση και είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα πρόοδος είναι. Δεν είναι οπισθοδρόμηση. Και το γνωρίζετε καλά και εσείς εδώ στην Δυτική Αθήνα”, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα γαλάζια στελέχη. “Αυτή λοιπόν είναι η δυνατότητά μας να μπορούμε να μιλάμε για τα μεγάλα και τα μικρά, γιατί τα μικρά για σας είναι μεγάλα. Μπορεί κάποιοι να τα βλέπουν μικρά, το τοπικό πρόβλημα της γειτονιάς να το βλέπουν μικρό, αλλά για σας είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σημαντικ”, προσέθεσε. Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, δεν θα μείνει μόνο στις επισκέψεις στις κατά τόπους περιοχές. Θα συνεχίσει τη στρατηγική προβολής του κυβερνητικού έργου και ανά θεματικές ενότητες. Για παράδειγμα, σήμερα το μεσημέρι θα δώσει το παρών σε εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας για τους αστέγους και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν για το ζήτημα αυτό, ενώ το απόγευμα της Τρίτης θα δώσει το παρών σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού για το αποτύπωμα του τουρισμού στην οικονομία. Και, βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται και για τη “μάχη’ του προϋπολογισμού το άλλο Σαββατοκύριακο και προς το τέλος της εβδομάδας θα γίνει σύσκεψη με στενούς του συνεργάτες για τον καμβά της ομιλίας του, αλλά και το περιεχόμενο αυτής, για να δούμε αν θα πρέπει να αναμένονται και άλλες εκπλήξεις στον δρόμο προς τις κάλπες. Μαζί με τον Χατζηδάκη Μια παράμετρος στην πορεία προς τις εκλογές, πάντως, είναι και η υπόθεση των υποκλοπών, με το κυβερνητικό επιτελείο να διαβλέπει στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ μια απέλπιδα προσπάθεια να συντηρήσει το θέμα που, εκ του αποτελέσματος, προκαλεί μικρή πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να επικρατήσουν συνθήκες “ροντέο” στον δρόμο προς τις κάλπες. Η κυβέρνηση, όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός, “δεν θα μπει στον πειρασμό να ανταγωνιστεί με τους αντιπάλους μας στη λάσπη και στην τοξικότητα”. “Αυτός που επενδύει σε τέτοιες πρακτικές είναι κατά κανόνα αυτός ο οποίος δεν έχει να σας πει τίποτα για τα δικά σας προβλήματα, ο οποίος δεν έχει λύσεις οι οποίες να αντέχουν στη βάσανο της σύγκρισης. Και ίσως κουβαλώντας και κάποια πολιτική «τεχνογνωσία» η οποία να έρχεται από το βαθύ παρελθόν -αναφέρθηκε σε αυτή ο Δημήτρης- να επιλέγει να κάνει τη ζωή της χώρας «ροντέο»”, είπε προς τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΝΔ δεν θα τους ακολουθήσει. Δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη, παράλληλα, η διπλή παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο πλευρό του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του δημοσιεύματος του Documento περί επισύνδεσής του από την ΕΥΠ. Και στο Χαϊδάρι, αλλά και στη σημερινή εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης είναι στο πλευρό του κεντρικού του υπουργού, με τον οποίο συμπορεύονται πολιτικά για πολλά χρόνια. Και ο κ. Χατζηδάκης, όμως, ξεκαθαρίζει ότι δεν πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή παρακολούθησής του, ενώ χθες στο Χαϊδάρι είχε μόνο καλά λόγια να πει για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα: Ψαράκης: «Είμαι βαθιά απογοητευμένος, πως μπλέχτηκε η Εύα σε τέτοια βρωμιά;» Δολοφονία στο Μαρούσι: Σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αντιμετώπιζε η 17χρονη που μαχαίρωσε την 22χρονη Χιόνια στο Λονδίνο: Χάος και ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ – Δείτε φωτογραφίες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )