ΠΑΣΟΚ: Η διαχείριση της υπόθεσης Καϊλή και τα «μηνύματα» ενόψει της επιλογής υποψηφίων βουλευτών

Συντονισμένη προσπάθεια, να «διαγράψει» από την πορεία του προς τις εκλογές τις «εικόνες» της κρατούμενης Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες ξετυλίγει το ΠΑΣΟΚ, μετά την ακαριαία απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να αποπέμψει από το κόμμα την ευρωβουλευτή, η οποία αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, συνδεδεμένες με το «Qatar-gate». Τόσο η ηγεσία , όσο και στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι για την ορθή πολιτική διαχείριση της υπόθεσης δεν αρκεί η «διαγραφή» της κυρίας Καϊλή, αλλά στιβαρές και καλά συντονισμένες κινήσεις απέναντι στις «βολές» και τις «υπόνοιες» που ήδη δέχονται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε να δράσει άμεσα, όταν ενημερώθηκε για τον …χείμαρρο εξελίξεων στις Βρυξέλλες, έχοντας προηγουμένως ακούσει προσεκτικά διάφορες και διαφορετικές εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα της πολιτικής απάντησης. Μάλιστα έσπευσε να εξηγήσει στους συνεργάτες του ότι ο ίδιος θα λάβει πρωτοβουλίες και στο πεδίο των Βρυξελλών, όπου αναμένονται γρήγορες δράσεις σχετικά με το θέμα από τους ευρωσοσιαλιστές αλλά και από το ευρωκοινοβούλιο. Γι’ αυτό και μεταβαίνει σήμερα στο Στρασβούργο, στην έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα πιέσουν την πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, να γίνει σχετική συζήτηση τόσο για την εμπλοκή του Κατάρ, όσο και για την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου στην Ολομέλεια. Ο κ. Ανδρουλάκης σκοπεύει, εκτός από την παρέμβασή του στη συνάντηση των ευρωσοσιαλιστών, να μιλήσει για το θέμα και τις ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες και στην Ολομέλεια- εφόσον βέβαια κινηθεί άμεσα η προτεινόμενη διαδικασία. Συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη αναφερόμενοι πάντως στο χρονικό της πολιτικής ρήξης με την κυρία Καϊλή θυμούνται ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ήθελε να την διαγράψει από τις 26 Ιουλίου αλλά το ενδεχόμενο μιας κρίσης εσωστρέφειας, σε συνδυασμό με την μετατόπιση της συζήτησης από το ζήτημα της παρακολούθησής του, φρέναραν τις αποφάσεις του. Καταγράφηκαν έτσι κι αλλιώς πολλά «επεισόδια» μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και της συναδέλφου του στο ευρωκοινοβούλιο, από την επομένη της εκλογής του στην ηγεσία μέχρι πρόσφατα. Το τελευταίο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε χώρα στο Στρασβούργο το Νοέμβριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, τότε, είχε ζητήσει εξηγήσεις από την ευρωβουλευτή του κόμματος του, για τα «εγκώμια» υπέρ του Κατάρ και των εργασιακών συνθηκών που προσφέρει. Τότε η ίδια – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- είχε δικαιολογηθεί λέγοντας ότι οι δηλώσεις της είχαν αναφορά στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και πώς η Ντόχα είναι πρωτοπόρα στα εργασιακά δικαιώματα, όμως στον αραβικό κόσμο. Είναι προφανές ότι οι εξηγήσεις δεν ικανοποίησαν τότε την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη- δεν οδήγησαν βέβαια στην οριστική ρήξη, κάτι που ανέμεναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγάζοντας «κόκκινη κάρτα» στις απόψεις της κυρίας Καϊλή, μιας πολιτικού σε σοσιαλιστικό κόμμα για τα εργασιακά δικαιώματα. Με το μήνυμα πάντως μηδενικής ανοχής που έστειλε ο κ. Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει φαινόμενα που πληγώνουν τον κόσμο της παράταξης συμφωνούν άπαντες στο ΠΑΣΟΚ. Θετικά δε «πέρασε» και η «προειδοποίηση» ότι δεν θα δεχθεί καμία προσωπική στρατηγική που βάζει πάνω από το συλλογικό συμφέρον το ατομικό. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μέσω αυτής της φράσης ο κ. Ανδρουλάκης αποκάλυψε και τις προθέσεις του όσον αφορά και στην τελική επιλογή των υποψηφίων βουλευτών. Είναι δε σίγουρο ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα επιμείνει και στη λογική ότι η κυρία Καϊλή λειτούργησε το τελευταίο διάστημα ως Δούρειος Ίππος της Νέας Δημοκρατίας. «Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συνέβη τους τελευταίους μήνες, πως αξιοποίησε η ΝΔ τη συμπεριφορά της κυρίας Καϊλή- και άρα το να μιλάνε με αυτό τον τρόπο σε εμάς νομίζω ότι αποτελεί τουλάχιστον ασέβεια», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο Παύλος Χρηστίδης χαρακτήρισε μονόδρομο την απόφαση διαγραφής της ευρωβουλευτού. «Οι πολιτικές της θέσεις, οι ιδεολογικές της θέσεις την καθιστούσαν «ξένο σώμα» από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ευτυχώς αυτή η ιστορία έληξε», υποστήριξε ο Θοδωρής Μαργαρίτης (επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ). «Για μας αποτελεί παρελθόν», είπε από το βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρώην υπουργός, Χρήστος Πρωτόπαπας. «Η διαγραφή της Καϊλή ήταν επιβεβλημένη. Είχε η ίδια επιλέξει να είναι “ξένο σώμα” στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λυπηρό πολιτικός να εργαλειοποιεί, να εκμεταλλεύεται την εκλογή της, να χρησιμοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και θεσμούς και να προσβάλλει τη χώρα της, το πολιτικό της χώρο», ισχυρίστηκε η πρώην ευρωβουλευτής του και υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, δίνοντας έμφαση και στο εξής: «Καταγγέλλεται ότι συμμετέχει οικογενειακώς σε διαφθορά και διακίνηση μαύρου χρήματος, σε ευρωπαϊκό καταρχάς επίπεδο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την όλη διάσταση του θέματος. Η διαγραφή της θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, εάν δεν είχε επιλέξει να είναι και σκιώδης εισηγητής στο θέμα των παρακολουθήσεων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο». Ο Ανδρέας Λοβέρδος εν τω μεταξύ μιλώντας στην ΕΡΤ εκτίμησε ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά στο αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. “Θα παλέψουμε να μην έχει αντίκτυπο. Ακόμη κι εγώ, που μέχρι αυτή τη στιγμή μετά τις εσωκομματικές μας εκλογές, έχω κρατήσει τον εαυτό μου λίγο απέξω, έχω αρθρώσει δεκάδες φορές λόγο, τον περιορίζω το λόγο μου στις ομιλίες μου στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης μόνο για τα εξωτερικά, σας λέω ότι από τις 15 Ιανουαρίου και μετά θα με δείτε όπως με θυμόσαστε από το παρελθόν. Θα δώσω τη μάχη μου γιατί αυτό το κόμμα δεν πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία αυτών των εκλογών“. Σε κάθε περίπτωση η Χαριλάου Τρικούπη έχει στόχο να στρέψει τις δράσεις της εφεξής στην ανάδειξη του προγραμματικού της λόγου, ανοίγοντας «διαρκώς» βεντάλια προτάσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν στην καθημερινότητά τους τους πολίτες. Θα προσπαθήσει δηλαδή να διατηρήσει τη δυναμική των διψήφιων ποσοστών στα γκάλοπ και να ισχυροποιήσει περαιτέρω την προεκλογική της εικόνα, αποφεύγοντας την τριβή με θέματα που την βγάζουν εκτός δρόμου… Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

