Παύλος Μαρινάκης: Επισκέφθηκε τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού επισκέφτηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Υγείας και Βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών Ζωή Ράπτη, τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών Διονύση Χατζηδάκη, τον Οργανωτικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομηλά, τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών Σπύρο Αβραμάκο και τον πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ Φιλοθέης-Ψυχικού, Γιάννη Παπαγεωργίου. Ξεκινώντας την επίσκεψη ο Γραμματέας της ΝΔ βρέθηκε στο Δημαρχείο, όπου πραγματοποίησε μια συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλάνη και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, συνομιλώντας για τα θέματα, τα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται καθώς και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλαίρη Σινανιώτου, η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη, οι Αντιδήμαρχοι Ελένη Ζέππου, Μίνα Μελισσουργού, Δημήτρης Φωτιάδης, Νίκος Ζερβός, Γιώργος Παπαχρόνης και Αλίκη Γκιζέλη και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Δελακουρίδης. Επόμενος σταθμός ήταν τα γραφεία της ΔΗΜΤΟ Φιλοθέης-Ψυχικού όπου ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ και ο Γραμματέας Οργανωτικού συνομίλησαν με στελέχη του κόμματος και κατόπιν έκαναν βόλτα στη λαϊκή αγορά της περιοχής συνομιλώντας με εμπόρους και πολίτες. Ακολούθησε μια συνάντηση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τον Δήμο, καθώς και άλλες περιοχές από την περιφέρεια του Βορείου Τομέα Αθηνών. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης δήλωσε με αφορμή την επίσκεψη: «Εδώ και ένα χρόνο κάθε εβδομάδα βρισκόμαστε μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη, τους βουλευτές και τα στελέχη μας σε τουλάχιστον ένα Δήμο της Αττικής και έναν νομό της Περιφέρειας. Σήμερα, συναντήσαμε ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά για την πόλη τους, όπως ο Δήμαρχος και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Μέσα σε τριάμισι χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στη χώρα προς το καλύτερο. Παρά τις μεγάλες κρίσεις και τις δυσκολίες, πήγαμε μπροστά. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Οι Έλληνες πολίτες θα αξιολογήσουν το έργο και τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης και, κόντρα στο ψέμα και τις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης, θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην παράταξη και τον πρόεδρό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντάς του ισχυρή εντολή για τη διακυβέρνηση του τόπου». Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )