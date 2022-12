Συνάντηση Μητσοτάκη με περιφερειάρχες – Σας θεωρούμε συμμάχους στον στόχο για την ανάπτυξη της χώρας

Βλέποντας το μέλλον και τις μεγάλες ευκαιρίες, «να επισημάνω το γεγονός ότι έχουμε σημαντικούς πρόσθετους πόρους στα νέα περιφερειακά προγράμματα: 8,1 δισεκατομμύρια συνολικά, 35% μεσοσταθμική αύξηση», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της σύσκεψης με τους Περιφερειάρχες της χώρας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. «Είμαστε σε μία τακτική επικοινωνία και επιδιώκουμε, μέχρι που να κλείσει η θητεία της Κυβέρνησης, να βρεθούμε στην έδρα κάθε Περιφέρειας και να μπορούμε να παρουσιάσουμε, όπως ήδη το έχουμε κάνει, ενδεικτικά στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο -αφήνω έξω την Κεντρική Μακεδονία, διότι η Θεσσαλονίκη έχει την ετήσια τιμητική της- ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα συνενώνει εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες. Kαι μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα δείγματα γραφής από τις Περιφέρειες που κάναμε αυτή τη δουλειά ήταν εξαιρετικά θετικά, οπότε έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. «Σας θεωρούμε συμμάχους, στενούς συνεργάτες στον κεντρικό στόχο τον οποίον έχουμε θέσει για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Το ξαναλέω σε σας, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει ότι για εμάς δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Προφανώς δεν υπάρχουν Περιφέρειες δύο κατηγοριών, δεν υπάρχουν Περιφερειακές Ενότητες δυο κατηγοριών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οι Περιφέρειες είναι αναπτυξιακός πυλώνας της οικονομίας και ταυτόχρονα είναι και ο θεσμός που βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες και άρα διαχειρίζεται μια σειρά από καθημερινά ζητήματα, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής όλων των συμπολιτών μας. Και γι’ αυτό το λόγο θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και της λειτουργίας μας, όπως είναι οι πόροι, τα χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ που ξεκινάει τη νέα χρονιά και οι Περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εκκίνησης. Και μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά οι Περιφέρειες θα έχουν άνω του 1/3 των συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ να διαχειριστούν, κάτι το οποίο θεωρούμε μεγάλη επιτυχία και της Κυβέρνησης και δική μας και νομίζω ότι θα δικαιωθεί αυτή η επιλογή στην πράξη», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη σύσκεψη συζητήθηκαν ζητήματα θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, οικονομικά θέματα και τα αναπτυξιακά εργαλεία (ΕΣΠΑ-Ταμείο Ανάκαμψης – ΠΔΕ) και θέματα λειτουργίας των Περιφερειών σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Από την κυβέρνηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )