Την Τετάρτη κρίνεται η τύχη της Καϊλή – Η έφοδος στο σπίτι της και τα €150.000 Θα αποφασιστεί αν θα φυλακιστεί έως τη δίκη ή όχι – Δεν είμαστε προς πώληση, λέει η Μέτσολα – Τουλάχιστον 20 έρευνες από την Παρασκευή Ελένη Γκρήγκοβιτς 12.12.2022, 22:34 Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών στις Βρυξέλλες για το κύκλωμα διαφθοράς που είχε περικυκλώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την Ελληνίδα ευρωβουλευτή να βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του πολιτικού θρίλερ, το πρώτο προδικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα κριθεί την Τετάρτη. Τότε, ο δικαστής θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι η Εύα Καϊλή έως ότου ξεκινήσει η δίκη. Υπενθυμίζεται, ότι το βελγικό δίκαιο έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από το ελληνικό, μια τέτοια σημαντική είναι το καθεστώς της προφυλάκισης. Την ίδια ώρα, ο ισχυρότερος θεσμός της Ευρώπης, το ευρωκοινοβούλιο, βρίσκεται αντιμέτωπο με ασυνήθιστες και πρωτόγνωρες εικόνες. Όπως την αστυνομία, να μπαίνει μέσα στα γραφεία ευρωβουλευτών και να τα σφραγίζει ενόσω είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Διαμηνύεται άλλωστε, πως είμαστε στην αρχή των ερευνών χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή κι άλλων αξιωματούχων. Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, τονίζουν ότι η Εύα Καϊλή είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου σε αυτό το σκάνδαλο που ταρακουνά συθέμελα την Ευρώπη. Στη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας στο Στρασβούργο, η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του ΕΚ, στην έντονα φορτισμένη ομιλία της, τόνισε πως η Ευρώπη δεν ξεπουλιέται. Με ιδιαίτερη αιχμή ανέφερε πως, «είμαστε Ευρωπαίοι προτιμούμε να κρυώνουμε παρά να μας πληρώνετε». Πρόσθεσε, πως το Κοινοβούλιο δέχεται επίθεση όπως και η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, οι ευρωσοσιαλιστές, το κόμμα στο οποίο άνηκε η Εύα Καϊλή, ζήτησαν τη σύγκλιση εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τυχόν ξένες παρεμβάσεις. Παράλληλα, διεμήνυσαν πως θα εκκινήσουν τις διαδικασίες για την καθαίρεση της από την θέση της αντιπροέδρου. Κάτι που βρίσκει σύμφωνες όλες τις πολιτικές ομάδες εντός του ευρωκοινοβουλίου. Όπως αναφέρουν πηγές αξιωματούχων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο thetimes|-.gr, η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο της Εύας Καϊλή είναι ιδιαίτερα έντονη. Θα ασκηθούν πιέσεις όχι μόνο για την καθαίρεση της αλλά για να παραδώσει την βουλευτική έδρα της, όσο δύσκολο και αν θα είναι, εξηγούν. Οι Σοσιαλιστές αποφάσισαν τη διαγραφή της από την Ευρωομάδα Σήμερα, στο Στρασβούργο συνεδρίασε η ομάδα των ευρωσοσιαλιστών, στον απόηχο του σκανδάλου που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ανακοίνωση του, το S&D ξεκαθαρίζει ότι έχει μηδενική ανοχή σε θέματα διαφοράς, ζητούν ενδελεχή έρευνα και να έρθουν όλα στο φως. Δηλώνουν μάλιστα πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις Αρχές προς αυτή την κατεύθυνση. Τονίζουν μάλιστα, πως σε οτιδήποτε χρειαστούν. Παράλληλα, αποφάσισαν την οριστική διαγραφή της Εύας Καϊλή από την ευρωομάδας τους ήδη από την Παρασκευή 9/12 μόλις έγινε γνωστή η προσαγωγή της. Επιπλέον, επικαλούνται το άρθρο 21 του καταστατικού και ζητούν άμεσα να κινηθούν οι απαραίτητες θεσμικές ενέργειες ώστε να καθαιρεθεί από την θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό μάλιστα, ζητούν να γίνει άμεσα, στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Επιπλέον, «παγώνει» η ένταξη στην πολιτική ομάδα όσων υπόκεινται σε δικαστική έρευνα. Όσοι συνεργάτες ευρωβουλευτών ερευνώνονται, θα πρέπει μέχρι να αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές, να παραιτηθούν από κάθε ευθύνη και δραστηριότητα εντός του Κοινοβουλίου και της ευρωομάδας. Ζητούν επιπλέον, να συγκληθεί εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει επιπλέον ευθύνες και πιο συγκεκριμένα για ξένες παρεμβάσεις στις αποφάσεις του ΕΚ, τονίζεται μάλιστα ότι το S&D θα ξεκινήσει την δική του εσωτερική έρευνα. Επίσης, ζητούν να ανασταλούν ψηφοφορίες και τρέχοντα θέματα για χώρες του αραβικού Κόλπου. Σε περίπτωση που εντοπιστούν παρεμβάσεις, τότε να επιβληθούν κυρώσεις σε κράτη αλλά και άτομα που εμπλέκονται. Το καρτέρι έξω από το σπίτι της Καϊλή Ο 66χρονος εισαγγελέας Μάικλ Κλέις, θεωρείται ένα από τα πιο «σκληρά καρύδια» σε ότι αφορά έρευνες διαφθοράς. Ο ίδιος ως επικεφαλής, το βράδυ της Παρασκευής, όταν και ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων, βρέθηκε μαζί με αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι της Εύας Καϊλή και του συντρόφου του, που επίσης κατηγορείται, Φραντζέσκο Τζιορτζι. Οι αρχές τον περίμεναν στο γκαράζ του σπιτιού του, όταν εμφανίστηκε ο σύντροφος της κ. Καϊλή του αφαίρεσαν το κινητό και τον συνέλαβαν. Στο σπίτι τους εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό. Όπως λένε πηγές στα βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα ευρήματα που εντοπίστηκαν, συναντώνται μόνο σε αστυνομικές επιχειρήσεις κατά διακινητών ναρκωτικών. «Το απόγευμα της Παρασκευής κλαίγαμε από χαρά» ανέφερε μια δεύτερη πηγή κοντά στην έρευνα. «Ακόμα και αν κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα γεγονότα, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση που προκαλεί ναυτία». Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα η έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, διψήφιων σε αριθμό, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή. Ωστόσο, τα χρήματα που εντοπίστηκαν αλλά και η βαλίτσα που κρατούσε ο πατέρας της, Αλέξανδρος (υπενθυμίζεται ωστόσο ότι αφέθηκε ελεύθερος την Κυριακή), εκκίνησαν τις διαδικασίες για τις έρευνες. Οι έρευνες και τα κατασχεθέντα Υπενθυμίζεται ότι οι βελγικές αρχές κάνουν λόγο για 20 έρευνες από την έναρξη της επιχείρησης. Εξ αυτών, οι 19 έγινε σε σπίτια και μία στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βαλίτσα που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ανακοινώνουν οι βελγικές αρχές. Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζιο, βρίσκονται σε καθεστώς σύλληψης. Νέα έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Ευρωβουλή Εν τω μεταξύ, νέες έρευνες έκαναν οι βελγικές αρχές το απόγευμα της Δευτέρας, στο πλαίσιο των χρηματισμών για το σκάνδαλο χρηματισμών από το Κατάρ, κι ενώ η Εύα Καϊλή. Στην ανακοίνωση των Βέλγων αναφέρεται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο προδικαστικό τμήμα (σ.σ. «pre-trial chamber»). Στην ουσία, ερμηνεύοντας με βάση τα ελληνικά δεδομένα, πρόκεται για τον ανακριτή, ο οποίος θα κρίνει αν η Εύα Καϊλή θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερη υπό όρους μέχρι τη δίκη. Στην ανακοίνωσή της, η βελγική Εισαγγελία ανέφερε ότι η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες, για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνεχίζεται. Ήδη από την Παρασκευή, με τη στήριξη των υπηρεσιών ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν «παγώσει» τα πληροφοριακά στοιχεία δέκα κοινοβουλευτικών επιτελείων, προκειμένου να μην εξαφανιστούν. Έρευνες έγιναν και στην Ιταλία χθες, Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, κάτι που έγινε εφικτό με τη στήριξη της Eurojust. Οι βελγικές αρχές κάνουν λόγο για 20 έρευνες από την έναρξη της επιχείρησης. Εξ αυτών, οι 19 έγινε σε σπίτια και μία στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε βαλίτσα που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ανακοινώνουν οι βελγικές αρχές. Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων η Εύα Καϊλή και ο Η ανακοίνωση της αδερφής της Εύας Καϊλή, Μανταλένα Είναι από χρόνια γνωστή ο ισχυρός δεσμός που διατηρεί η Εύα Καϊλή με την αδερφή της, Μανταλένα. Τη Δευτέρα, η κ. Καϊλή μέσω του δικηγόρου της , Μιχάλη Δημητρακόπουλου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία λέει πως αδυνατεί να πιστέψει τα όσα ακούγονται. Όπως τονίζει, διάβασε από τα μέσα ενημέρωσης τις κατηγορίες, που αποδίδονται στην αδελφή της, ενώ προσθέτει ότι «γνωρίζοντας το ήθος και την προσωπικότητα της αδελφής μου αδυνατώ να πιστέψω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατηγορίες και οι προθέσεις που τις αποδίδονται» Πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή κλήτευση της κ. Καϊλή από τις βελγικές αρχές ώστε να καταθέσει. Είναι μια πάγια τακτική βάση του νόμου στις Βρυξέλλες, όταν είναι σε εξέλιξη έρευνες. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θεωρείται απίθανο οι αρχές να καλέσουν συγγενικά πρόσωπα αλλά και συνεργάτες της ευρωβουλευτή. Αναλυτικά η ανακοίνωση της: Κατανοώντας και σεβόμενη το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να πληροφορηθεί τα όσα συμβαίνουν με την αδελφή μου, δημοσιοποιώ όσα γνωρίζω μέχρι στιγμής. Ζούμε ως οικογένεια μια πρωτόγνωρη και οδυνηρή κατάσταση διαβάζοντας από τα μέσα ενημέρωσης τις κατηγορίες, που αποδίδονται στην αδελφή μου. Επί των κατηγοριών αυτών δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση ακόμα από τους δικηγόρους, που χειρίζονται την υπόθεση στις Βρυξέλλες. Γνωρίζοντας το ήθος και την προσωπικότητα της αδελφής μου αδυνατώ να πιστέψω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατηγορίες και οι προθέσεις που τις αποδίδονται. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση υπάρξει για την αδελφή μου, άμεσα θα ενημερώσω, σεβόμενη την διαχρονική εμπιστοσύνη, την υποστήριξη των συμπολιτών μας στο πρόσωπο της και αντιλαμβανόμενη πόσο δυσαρεστημένοι θα νιώθουν τώρα. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και θα σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση της. Ειδήσεις σήμερα:Πέθαναν τρία από τα παιδιά που έπεσαν σε παγωμένη λίμνη στη Βρετανία Δεσμεύεται η περιουσία της Καϊλή στην Ελλάδα – Είχε εταιρεία real estate με τον σύζυγο Μητσοτάκης: Παραλάβαμε 121 άθλιες εγκαταστάσεις – Σήμερα λειτουργούν 31 οργανωμένοι χώροι για μετανάστες Ελένη Γκρήγκοβιτς 12.12.2022, 22:34 BEST OF NETWORK 12.12.2022, 18:02 12.12.2022, 15:02 11.12.2022, 10:11 12.12.2022, 20:07 12.12.2022, 20:08 12.12.2022, 17:30

