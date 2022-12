Τσίπρας για Καϊλή: Τον Δούρειο Ίππο πρέπει να τον αποκαλύπτεις προτού αλωθεί η Τροία

«Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις στο εκλογικό αποτέλεσμα» προέβλεψε από πλευράς του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές, στη σκιά της πολύκροτης υπόθεσης, με πρωταγωνίστρια την Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Εύα Καϊλή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρατήρησε πως δύσκολα «θα πάει ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με τον ωτακουστή του» εννοώντας τον Πρωθυπουργό και πως «είναι πιο εύκολο για το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ από την ΝΔ», αν και εκτίμησε πως ο κ. Ανδρουλάκης «άργησε» να οριοθετήσει τη σχέση του κόμματος του με την Ευρωβουλευτή, Εύα Καϊλή. «Το Δούρειο Ίππο πρέπει να τον αποκαλύπτεις προτού αλωθεί η Τροία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ενώ υποστήριξε πως «δημοκρατικές δυνάμεις υπάρχουν και μέσα στην ΝΔ», περιγράφοντας πως η ΝΔ θα μπορούσε να πάει σε «αλλαγή πρωθυπουργού» εν κινήσει, το οποίο «θα ήταν το αυτονόητο αντανακλαστικό μιας παράταξης που έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει», όπως είπε, αν και τόνισε ότι αυτή θα ήταν μια εξέλιξη που ο ίδιος «δεν επιθυμεί». Αντ’ αυτού, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θέλει να αναμετρηθεί με τον Πρωθυπουργό «που έχει διαπράξει τη μεγαλύτερη δημοκρατική εκτροπή κατά Σαματά και κατά Καραμανλή από την Μεταπολίτευση και μετά», όπως ισχυρίστηκε. Ακόμη, ο κ. Τσίπρας δεν έκρυψε πως «ζηλεύει το Βέλγιο» στον απόηχο της υπόθεσης Καϊλή, καθώς εκεί «η Δικαιοσύνη και οι θεσμοί λειτουργούν» και στην περίπτωση των παρακολουθήσεων, στο Βέλγιο «η Δικαιοσύνη θα είχε απευθυνθεί στου παρόχους για να βρει τα στοιχεία», σημείωσε. «Εδώ, όμως, είναι λίγο Βαλκάνια που λένε» συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τονίζοντας παράλληλα πως είναι «δουλειά της Δικαιοσύνης να βρει τις αποδείξεις, εκεί που υπάρχουν». Επιπρόσθετα, «θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλάβει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη του για αυτήν την κυβερνητική εκτροπή» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας σχολιάζοντας την υπόεση των παρακολουθήσεων, κάνοντας ακόμη λόγο για έναν «πρωθυπουργό επικίνδυνα ανεπαρκή», σε περίπτωση που δεν γνώριζε τους χειρισμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως «δεν μπορώ να ξέρω γιατί ο κ. Χατζηδάκης κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα» με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα του Τύπου και συμπλήρωσε πως η Εισαγγελέας της ΕΥΠ, η «κ. Βλάχου πρέπει να έχει βάλει 6 υπογραφές» για τον Υπουργό Εργασίας. «Είναι ύποπτος για την εθνική ασφάλεια; Γιατί παραμένει τότε Υπουργός;» διερωτήθηκε για τον κ. Χατζηδάκη ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης περισσότερο έχει επιβαρύνει τη θέση του και έχει εντείνει το αίσθημα ενοχής» από τον Αύγουστο και μετά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cozoymc1rmn5) Αναφορικά με την υπόθεση της επισύνδεσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, «ποιος ήταν αυτός ο εθνικός λόγος διάολε;» αναφώνησε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε «είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με αυτή υπόθεση ανοιχτή;», χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη «ικανότατο» και «καθόλου βλαξ» ως προς τη διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα που ήθελε το λογισμικό “Pegasus” να έχει χρησιμοποιηθεί από την ΕΥΠ επί των ημερών του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απάντησε πως «από το 2015 έως το 2019 που παραδώσαμε, η ΕΥΠ ούτε αγόρασε, ούτε επινοικίασε κανένα παράνομο λογισμικό», ενώ επικαλέστηκε δημοσίευμα των New York Times, σχολιάζοντας πως «εξάγαμε τεχνογνωσία και στο εξωτερικό με αδειοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών». Τέλος, ερωτηθείς για την ακρίβεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της, ο κ. Τσίπρας εξήγησε πως πρέπει «να πέσει ο ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης και ο ΕΦΚ στα καύσιμα», λέγοντας πως «την μεγαλύτερη αισχροκέρδεια την κάνει το κράτος», προσδιορίζοντας τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους σε περισσότερα από 4 δις ευρώ. Ειδήσεις σήμερα: Κυνηγητό e-αποδείξεων για έκπτωση φόρου έως 2.300 ευρώ Από την Ντόχα, στις φυλακές του Σαιν-Ζιλ η Καϊλή – Οι κατηγορίες, οι ποινές και τα ερωτήματα Φιλίνη VS Μπάρμπα: Το τρολάρισμα και η κόντρα χρόνια δεν κοιτά

