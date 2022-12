Ψαράκης: «Είμαι βαθιά απογοητευμένος, πως μπλέχτηκε η Εύα σε τέτοια βρωμιά;» Ο στενός συνεργάτης της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή δεν μπορεί να πιστέψει ότι η πρώην πλέον αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στη φυλακή αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για υπόθεση διαφθοράς και δωροδοκίας από το Κατάρ Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate από το βράδυ της Παρασκευής μετά τις πληροφορίες πως η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή ερευνάται ως ύποπτη για μεγάλη υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με το Κατάρ. Η Εύα Καϊλή θα περάσει το τρίτο της βράδυ σε κελί έως ότου βρεθεί αντιμέτωπη με τον δικαστή που θα αποφασίσει, αν πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι, μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος της. Τα όσα έχουν συμβεί με την πρώην πλέον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν προκαλέσει μεγάλη έκπληξη σε έναν πρώην συνεργάτη της, τον Δημήτρη Ψαράκη. Ο διευθυντής του Brussels Council for Technology and Innovation ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμός το Facebook μια ανάρτηση στην οποία αναφέρεται στην πρώην συνεργάτιδα του, η οποία βρίσκεται στις κεντρικές φυλακές των Βρυξελλών, Σεν Ζιλ. Η ανάρτησή του Ψαράκη «Όπως όλοι μας, έμεινα και εγώ άναυδος από τα νέα της Παρασκευής και μετά, καθώς ούτε το Κατάρ, ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το Μουντιάλ ήταν θέμα που αφορούσε ποτε την Εύα. Η εμπλοκή της λοιπόν μου φάνηκε τόσο ξένη όσο και αυτα που άκουγα για την υπόθεση. Το σοκ λοιπόν που υπέστην είναι απερίγραπτο. Το ότι δουλέψαμε μαζί επί σχεδόν εφτά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ξέρουν όλοι σε όλο τον κόσμο (κυριολεκτικά). Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έδωσε η Εύα να δουλέψω στο πιο προωθημένο τομέα των Χρηματοοικονομικών και της Καινοτομίας, στο τομέα Στρατηγικών Επενδύσεων και στη Νομισματική πολιτική. Οι Φάκελοι μας έκαναν σημαντική δουλειά για την Ελλάδα (ειδικά στο EFSI, το InvestEU, και τα χρόνια του ερυθροφασισμου του ΣΥΡΙΖΑ), και ανέδειξαν την Ευρώπη στη πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, Ευρωπαίοι και μη, Έλληνες και ξένοι, φίλοι και εχθροί. Είμαι περήφανος για την δουλειά μας και το πολιτικό μας έργο. Άλλωστε, δεν θα εργαζόμουν ποτέ με κάποιον που δεν εκτιμώ ή με φέρνει μπροστά σε ηθικά διλήμματα. Τώρα… Το να κρυφτώ μέχρι να «κάτσει η σκόνη», δεν είναι γνώρισμα του χαρακτήρα μου. Να αρχίσω να σβήνω φωτογραφίες, το θεωρώ τουλάχιστον αστείο. Σταμάτησα να είμαι συνεργάτης της Εύας πριν σχεδόν δυο χρόνια, αλλά δεν πάψαμε ποτέ να είμαστε φίλοι. Ούτε προδομένος νοιώθω, ούτε θυμωμένος αν και καταλαβαίνω ΑΠΟΛΥΤΑ όσους νιώθουν έτσι. Είμαι όμως απίστευτα απογοητευμένος που επέτρεψε στον εαυτό της να εμπλακεί σε κάτι τόσο σάπιο και βρώμικο, όπως αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα. Θλίβομαι επίσης βαθιά για το ανθρώπινο δράμα που γνωρίζω πως αυτή η ιστορία αφήνει πίσω της, καθώς δεν είναι είναι μόνο οι φταίχτες (οι ενήλικες θα πληρώσουν όπως πρέπει), είναι και αυτοί που πληρώνουν χωρίς να φταίνε. Ξανά, λυπάμαι βαθύτατα για την θλιβερή θέση που τώρα βρίσκονται φίλοι, οικογένειες, συνεργάτες, πολιτικοί υποστηρικτές, οι φίλοι από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η φωτογραφία είναι από πιο ευτυχισμένες μέρες που δεν γυρνάνε πίσω, όσο και να θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ένας κακός εφιάλτης που θα φύγει το ξημέρωμα». Ο Δημήτρης Ψαράκης ήταν από την αρχή της θητείας της Εύας Καϊλή στην Ευρωβουλή ο στενότερος συνεργάτης της. Με δεδομένο ότι η κ. Καϊλή δεν είχε ιδιαίτερες γνώσεις στον χώρο της τεχνολογίας, σε αντίθεση με τον κ. Ψαράκη, ο ίδιος θεωρείται στους κύκλους των Βρυξελλών ότι είναι ο άνθρωπος πίσω από τη ραγδαία άνοδό της στον χώρο των νέων τεχνολογιών, της κυβερνοασφάλειας και των κρυπτονομισμάτων. Η κ. Καϊλή είχε, άλλωστε, φτάσει να γίνει σημείο αναφοράς γι’ αυτά τα θέματα στις Βρυξέλλες, με τον κ. Ψαράκη να αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια άγρυπνο παραστάτη της. Ο ίδιος αποχώρησε για επαγγελματικούς λόγους τα τελευταία χρόνια, χωρίς, όμως, ποτέ να επέλθει προσωπική ρήξη ανάμεσά τους. Ο ίδιος πλέον είναι διευθυντής του Brussels Council for Technology and Innovation. Ειδήσεις σήμερα: 112 «χτύπησε» στην Κρήτη για την κακοκαιρία «Gaia» Η υπόθεση Καϊλή το πιο σοβαρό σκάνδαλο στις Βρυξέλλες εδώ και 10ετίες Το φιλί της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή BEST OF NETWORK 11.12.2022, 20:37 11.12.2022, 16:51 11.12.2022, 10:11 11.12.2022, 16:30 11.12.2022, 16:31 11.12.2022, 15:30

